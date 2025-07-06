«Минус 22 килограмма»: актриса Светлана Пермякова рассказала, что худеет на российском аналоге «Оземпика»

Светлана Пермякова довольна своей сегодняшней формой: говорит, что чувствует себя легче Источник: Василина Любимова / 59.RU

Новости о Светлане Пермяковой в последнее время связаны не только с ее ролями в театре и кино. Все активно обсуждают, что актриса похудела, и выдвигают версии, как ей это удалось: с помощью липосакции, уколов, операций… Указывают даже имя пластического хирурга, который якобы добился такого результата. Есть ли в этих версиях хотя бы пять процентов правды, 59.RU спросил у самой уроженки Перми.

— Хочу сказать всем недобросовестным косметологам и хирургам: «Дорогие мои, не смейте использовать меня в своих рекламных целях. Я не ложилась под нож. Я ничего себе не резала, я ничего себе не выкачивала, — ответила Светлана Пермякова корреспонденту 59.RU. — Вот вы сейчас сидите напротив меня, видите же, что нигде ничего не резала? Могу тело показать: нигде ничего вырезанного нет. А они делают рекламу на мне.

Актриса высказалась по поводу пластического хирурга, которому в соцсетях приписывают ее изменения во внешности.

— Я к нему ходила лет шесть назад, он делал мне подколы в шею и подбородок — и всё, — поделилась Светлана. — Это мастерски сфабрикованные фотографии, правильно поставленный свет. Он поставил свет вначале, сфотографировал: я увидела себя страшной. Потом сделал уколы какие-то, снова поставил свет, пришла его помощница: «Ой, как красиво, боже мой! Невероятно! Боже, волшебные руки!» Я смотрю — и правда, елки-моталки, какой эффект волшебный. Просто свет поставили снизу, убрали все в тени… И вот теперь он рекламируется, что я его клинику посетила, что-то вырезала.

В конце июня Светлана приезжала в Пермь, чтобы вручить Народную премию 59.RU в одной из номинаций Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Светлана Пермякова рассказала, что на самом деле худеет на российском аналоге популярного у зарубежных звезд препарата. Причем делает это под медицинским наблюдением.

— Мне пришло предложение от российской компании, которая выпускает аналог «Оземпика», — призналась она. — Химическая основа та же — семаглутид, препарат разработан для людей, страдающих диабетом и ожирением. Посмотрев правде в глаза, я поняла, что подхожу под эту категорию. Пришла на прием к эндокринологу, и мы разработали план действий.

Также Светлана проверила состояние здоровья у гинеколога, сосудистого хирурга и кардиолога. Только после этого в конце 2024 года начала использовать препарат — с минимальных доз, постепенно их повышая.

— Я на это пошла сознательно, с открытым забралом. Я выкладываю сторис, мне задают вопросы. Еженедельно — отчеты: как себя чувствую, какие есть побочки, чего можно бояться, чего не стоит бояться, — перечислила актриса. — Результат есть — минус 22 килограмма. Я чувствую, что мне легко, снизился вес, снизился сахар.

Светлана Пермякова подчеркнула, что препарат нельзя использовать просто так — без вердикта медиков.

— Это только по назначению врача, если вы страдаете ожирением и у вас диабет. Только так! Если вы не страдаете ожирением и у вас нет показаний, не стоит использовать этот препарат — это может быть опасно. И дозу надо повышать постепенно, понижая риск, — отметила она. — А тут, пожалуйста, Шура, как дурак, взял и вколол себе сразу смертельную дозу (певец в мае сам признался, что использовал за один раз месячную дозу. — Прим. ред.). Я могу сказать: Медведев, это было безответственно!

С конца прошлого года актриса формирует новые пищевые привычки: старается обходиться без перекусов и переедания, ест маленькими порциями.

— Ты привыкаешь к тому, что утром поел немножечко, в обед немножечко. Перекусов нет. Ну можешь выпить чашечку кофе без печенюшек, без тортиков и без семечек. У меня всё это ушло в прошлое. Какие-то вещи просто блокируются. Хлеб как-то вот спокойно ушел. Я его люблю и могу с супом, например, кусочек съесть. Но это уже не три куска хлеба. Съем, потому что хочу, но чуть-чуть.