Даже мать не узнает: как выглядела Лорен Санчес до встречи с Джеффом Безосом и что с ней стало после

Свадьба Лорен Санчес и Джеффа Безоса состоится в Венеции 27 июня Источник: laurenwsanchez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Весь мир обсуждает грядущую свадьбу миллиардера Джеффа Безоса с журналисткой Лорен Санчес. Шикарная брюнетка так ловко захомутала основателя интернет-компании Amazon.com, что тот ушел от жены. В 2023 году предприниматель сделал своей возлюбленной предложение. Увидев 30-каратное кольцо с розовым бриллиантом, Лорен не смогла отказать. Торжество, которое уже окрестили свадьбой века, состоится 27 июня, и пока у нас есть немного времени, чтобы посмотреть, как выглядела Лорен Санчес до встречи с одним из богатейших людей мира и что с ней стало после.

Кто такая Лорен Санчес

Лорен Санчес 55 лет. Она — яркий пример женщины, которая умеет добиваться поставленных целей, будь то карьера или личная жизнь. Такие, как она, не побоятся бодро пройтись по головам во имя желаемого результата. Красотка латиноамериканского происхождения привлекает публику не только яркими внешними данными, но и профессиональными качествами.

Лорен Санчес родилась в самой обыкновенной семье и всего добилась сама Источник: laurenwsanchez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Лорен проявила себя как отличный тележурналист, общественный деятель, пилот вертолета. Она актриса и владелица нескольких бизнесов. Кроме прочего, Лорен Санчес умудряется находить время и на благотворительность: ее проекты направлены на помощь детям из бедных слоев общества и на сохранение уникальных уголков природы своей страны (Лорен родом из Альбукерке, небольшого городка в Нью-Мексико).

Красотка на миллион

Согласитесь, Лорен Санчес выглядит минимум на 10 лет моложе своего возраста. Журналистка была хороша и в молодости, и сейчас от нее невозможно оторвать глаз. Эффектные внешние данные Лорен — не только генетика, но и результат упорной работы над собой. Думаете, так просто быть красоткой? Спорт, правильное питание, сила воли и финансовые возможности (вложены миллионные суммы). Всё перечисленное Лорен активно применяет во имя лучшей версии себя.

Лорен Санчес в молодости Источник: Frederick M. Brown / Getty Images Лорен Санчес сейчас — выглядит уже не так естественно, но по-прежнему привлекательно Источник: laurenwsanchez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Лорен Санчес работала на телевидении — логично, что она уделяла много внимания своему лицу и фигуре. В разных СМИ она без стеснения говорит о том, что прибегала к услугам пластических хирургов. Невооруженным глазом видно, что Лорен Санчес подтянула грудь и сделала импланты. Над лицом будущая жена миллиардера тоже поработала: неоднократно были сделаны инъекции в лоб, межбровную и носогубную зону, заметны филлеры в губах, скулах, подбородке. На фото хорошо видно, как изменилось лицо.

Ринопластика точно была сделана Источник: ZUMA Press, Inc. Нос стал заметно тоньше и аккуратнее Источник: laurenwsanchez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Наши коллеги из издания Woman.ru спросили пластического хирурга Сергея Свиридова, как 55-летней Лорен удается обманывать возраст. Тот предполагает, что журналистка прибегла к липосакции и еще к ряду операций, направленных на изменение внешности.

— Как минимум были выполнены подтяжка лица, пластика век, ринопластика, — говорит эксперт. — Раньше нос Лорен имел достаточно широкую спинку, и это создавало диспропорцию с узким кончиком. Сейчас же с помощью операции всё гармонизировано. Затем, если мы посмотрим на лицо Лорен в детстве и юности, то увидим у нее достаточно большой объем мягких тканей в области средней зоны лица, щек. А на недавних фото можно отметить образовавшиеся западения, которые придают лицу изящность. Такого эффекта можно добиться двумя операциями: удалением комочков Биша и липофилингом в области скул.

Лорен стройная от природы Источник: Rideaux-PicturePerfect / Legion-Media.com Но это не отменяет регулярных тренировок Источник: laurenwsanchez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Хирургические и косметологические операции не прошли даром: Джефф Безос влюбился по уши. Уже совсем скоро Лорен Санчес станет женой одного из самых богатых людей на планете. На каждом выходе в свет она буквально светится изнутри — статус невесты ей к лицу.

Лорен Санчес всегда была довольно популярна Источник: ZUMA Press, Inc. Но в 2019 году о ней узнал весь мир, когда она и Джефф объявили себя парой Источник: laurenwsanchez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Говорят, за несколько месяцев до свадьбы Лорен вместе со своим косметологом составила бьюти-план преображения, направленный на увлажнение кожи и разглаживание морщин. Тенденция на инъекции постепенно уходит, женщины по всему миру стали отказываться от уколов красоты в пользу классических уходовых и омолаживающих процедур, к тому же технологии сделали большой скачок в своем развитии.