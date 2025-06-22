Ножки скажут вам спасибо: самый модный летний педикюр — 5 неотразимых идей

Запасайтесь идеями, чтобы не терять драгоценные часы в кресле мастера Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Обновляя раз в две недели маникюр, мы иногда совсем забываем, что у нас есть ногти не только на руках, но и ногах, а ведь летом именно они хотят стать главными героями образа. Например, во время прогулки в босоножках, отдыха на пляже или поездки на озеро. Предлагаем обновить свой педикюрный образ вместе с мастером Еленой Ким, которая рассказала, какие цвета в моде летом 2025 года.

Ночь без звезд

Елена Ким отмечает, что полностью черные ногти или со светоотражающим эффектом идеально сочетаются с любой обувью и стилем. Единственное, не стоит перебарщивать, яркий и в какой-то степени даже дерзкий цвет привлечет внимание к вашим ножкам и без дополнительного декора в виде страз, рисунков и других украшений.

Источник: kim_nails96 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Чтобы добавить немного разнообразия, во время выбора цвета Елена предлагает обратить внимание не только на базовые цвета вроде черного, а уйти в сторону темно-вишневого, бордо, бургунди и марсала. Эти оттенки остаются актуальными уже несколько сезонов.

Этот педикюр подходит абсолютно всем, особенно девушкам с бледным тоном кожи. Елена Ким Эксперт в области маникюра и парамедицинского педикюра, создатель курса «Психология общения с клиентами», амбассадор бренда AskezA, опыт работы более 5 лет

Ванильный десерт

Кругом говорят про цвет сливочного масла в маникюре, но он на пике популярности и в педикюре. Летом 2025 года благодаря теплому подтону он отлично подчеркивает женственность и даже самому строгому образу придает мягкость и нотку стиля «старых денег».

Источник: kim_nails96 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Важно учитывать нюансы: в педикюре не всегда делается выравнивание, а значит, светлые тона могут ложиться неравномерно. Также стоит тщательно выбирать оттенок, чтобы он не подчеркивал сосудистую сетку или синеву кожи, — предупреждает мастер.

Электрический фейерверк

В моде летом 2025 года небольшой налет 80-х с эстетикой клубов, электронной музыки и пляжных тусовок. В этом плане неоновый педикюр как глоток свежего воздуха после многих сезонов с трендами только на нюд. В цветах нет ограничений: розовый, кислотный, оранжевый, желтый — а может быть, всё вместе?

Источник: kim_nails96 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Летом неон — настоящий мастхэв: он освежает образ и визуально делает кожу более загорелой. Если вы планируете отпуск или у вас гардероб с разными купальниками, дизайн с разными неоновыми оттенками — универсальное решение, которое подойдет под любой образ, — поделилась эксперт.

Французская классика

Удивительно, почему еще не появилось песен о френче. Ведь он давно стал иконой в мире моды и каждый год привлекает внимание, постоянно меняя свой облик. Летом 2025 года можно выбрать классический вариант с белым полумесяцем и прозрачной основой или украсить ногти наклейками со цветами или необычными узорами или геометрическими фигурами.

Источник: kim_nails96 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Наравне с французской классикой Елена Ким выделяет нюдовые оттенки, которые максимально приближены к реальному цвету ногтя и коже: нежно-розовый, бежевый или персиковый.

Как и в маникюре, в педикюре сейчас в моде эффект «голых ногтей». Такие оттенки смотрятся аккуратно и незаметны при отрастании. Елена Ким Эксперт в области маникюра и парамедицинского педикюра, создатель курса «Психология общения с клиентами», амбассадор бренда AskezA, опыт работы более 5 лет

Натуральная красота

Самый простой, но при этом проверенный способ быть в тренде летом 2025 года — следовать своей индивидуальности. А лучше всего ее подчеркнет натуральный, естественный педикюр. Увлажненные ножки, ухоженные пальцы никогда не испортят образ сколом или отросшим лаком.

Источник: kim_nails96 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Как мастер эстетического и парамедицинского педикюра, я уверена: самое красивое — здоровые ногти! Натуральный педикюр — не просто тренд, а забота о здоровье и комфорте. Ухоженные ногти, гладкая кожа стоп, аккуратная форма — всё это делает даже самый минималистичный педикюр эстетичным. А иногда именно отсутствие цвета выглядит наиболее выигрышно, — уверена Елена Ким.