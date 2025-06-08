Намотала и пошла: 7 главных микротрендов этого лета на любой вкус — выделиться из толпы очень легко

Подсказываем, как выделиться в моде с яркими цветами и уникальными комбинациями Источник: ru.pinterest.com











Лето — время неожиданных экспериментов. Можно выгулять тщательно собранный образ, не прячась под слоями верхней одежды. В наступающем сезоне столько всего нового и интересного, что разбегаются глаза. NGS.RU уверен, что каждая модница подберет что-то из списка и ловко впишет в свою повседневность. Изучаем вместе самые эффектные микротренды сезона и учимся их носить.

Платок

Самый простой и популярный вариант Источник: ru.pinterest.com Как вам сочетание? Нравится? Источник: ru.pinterest.com

Самый популярный и многогранный аксессуар сезона. Мы уже рассказывали о том, как носить платок в качестве топа и как красиво вплести его в прическу. В этом сезоне платок предлагают носить на бедрах, обвязав вокруг талии.

Один акцент — и ваш аутфит заиграл по-другому Источник: ru.pinterest.com Многогранный аксессуар Источник: ru.pinterest.com

Часто встречаемое сочетание — джинсы-багги, белая футболка оверсайз и обозначенная платком талия. Носят платок и как пояс, кто-то привязывает его на петельку джинсов или на сумку.

Кружевная косынка

Непривычный для масс аксессуар, но стильный. Образ с кружевной косынкой в качестве акцента выглядит невероятно женственно и нежно. Как носить — решите самостоятельно.

Самый популярный вариант — как и обычный платок, на бедрах Источник: ru.pinterest.com Идея для ваших романтичных образов Источник: ru.pinterest.com

Многие девушки повязывают кружевную косынку на бедра: она очень хорошо сочетается с джинсой. Можно завязать в поясной зоне, продев через петельку для ремня, или привязать на сумку.

Накиньте косынку на плечи Источник: ru.pinterest.com Завяжите на сумку Источник: ru.pinterest.com

Если носить кружевную косынку на голове для вас слишком, накиньте ее на плечи или на одно плечо, через плечо. Повяжите на шею. Аксессуар сочетается с одеждой в светлой палитре, с легкими рубашками, льняными платьями или костюмами.

Анклеты

Наверняка вы уже встречали анклеты на улицах города Источник: ru.pinterest.com Микротренд начал «заходить» несколько сезонов назад и к сезону окончательно прижился Источник: ru.pinterest.com

Тот, кто следит за трендами, знает значение слова, а для тех, кто видит его впервые, объясним: анклет — это браслет, который носят на щиколотке. Надевайте с лоферами, сандалиями или балетками. Идеальны анклеты в сочетании с юбками миди или шортами, лучше на босую ногу, чтобы подчеркнуть щиколотку.

Шнурки вокруг щиколотки тоже смотрятся актуально и свежо Источник: ru.pinterest.com Необычно выглядит контраст фактур — прием для продвинутых модниц Источник: ru.pinterest.com

Интересный прием — надеть анклет поверх штанин. Особенно стильно ножной браслет смотрится с джинсой. Он может быть из жемчуга, металла, пластика. Существуют варианты, когда в качестве анклета поверх брюк или джинсов служит брошь или булавка.

Классический вариант на лето Источник: ru.pinterest.com С кедами тоже можно Источник: ru.pinterest.com

Помните времена, когда в тренде были массивные цепи? Наверняка они у вас еще остались. В зоне декольте эти украшения уже не актуальны, поэтому предлагаем намотать на ногу. Анклет может стать частью повседневного образа или дополнить вечерний наряд — увести его в стиль бохо, например, или в спортшик.

Сотуары

Еще одно неизвестное слово? Тут всё просто: сотуарами называют длинные цепочки или бусы, их обычно носят через плечо, на талии или надевают на манер портупеи. Сегодня они эффектно выглядят поверх базовой футболки или топа.

Самый базовый вариант Источник: ru.pinterest.com Можно сочетать сразу несколько сотуаров: и жемчуг, и цепи, и даже кружево Источник: ru.pinterest.com

Сотуары могут быть из металла, пластика и жемчуга — жемчуг в целом популярен в наступившем летнем сезоне. Жемчужные нити даже носят вместо обычных шнурков — выглядит довольно мило.

Когда еще носить сотуары, если не летом? Источник: ru.pinterest.com Некоторые модницы плюсом к жемчужным шнуркам повязывают на обувь ленты Источник: ru.pinterest.com

Часто сотуары украшены кулонами: ракушками, сердцами, разными геометричными формами. Некоторые крепят на звенья цепочки булавки, а на булавку нанизывают кулоны и жемчужные бусины.

Галстуки

Образ получается в меру строгий Источник: ru.pinterest.com Снова крупная булавка — понимаете, да? Пригодится, и не раз Источник: ru.pinterest.com

Они то приходят, то уходят — на то это и микротренд. В наступающем летнем сезоне галстуки снова в актуальных списках. Добавьте аксессуар к рубашкам или топам-бандо — как элемент новой женской силы в стиле софт-офис.

Так тоже можно Источник: ru.pinterest.com Обозначаем талию, формируем силуэт Источник: ru.pinterest.com

Носите галстуки с базовыми футболками, сочетая с костюмами с жилетом, можно с тройками. Еще галстук можно использовать вместо ремня и даже как браслет на руку, или привязать на сумку.

Броши

Брошь может быть абсолютно любого размера и любой формы Источник: ru.pinterest.com Если носить брошь в портретной зоне для вас слишком скучно, то прикрепите ее на пояс Источник: ru.pinterest.com

С этим аксессуаром происходит примерно то же, что и с галстуками. Наверняка вы прикупили парочку брошей году в 2018–2019-м, когда на них случился модный бум. Доставайте, они снова в тренде. Закрепляйте броши по классике: на лацканах жакетов, воротниках. Вариант поинтереснее — на поясе. Помните: один образ — один выразительный акцент.

Ремни

Комфортные и расслабленные силуэты так долго восседали на модном пьедестале, что пришло время их свергнуть (не насовсем, просто на ранг ниже). В центре внимания теперь четкие женственные силуэты, создавать которые мы будем при помощи ремней.

Вместо ремня можно использовать шнурок как из ткани, так и из кожи Источник: ru.pinterest.com Да, два ремня тоже можно Источник: ru.pinterest.com

Широкие или тоненькие, как шнурок — главное обвязать их вокруг талии и приблизить силуэт к форме песочных часов. Носим ремни поверх жакета, платья, кардигана. Следите, чтобы цвет ремня не выбивался из общей картины или разбавьте монохромный образ акцентным ремнем. Можно даже надеть несколько ремней.

Пара советов

Главный принцип — не перегружать образ. Пусть вашим выразительным акцентом будет один из перечисленных микротрендов. Соблюдайте меру, в противном случае рискуете превратиться в ходячую витрину аксессуаров: обилие украшений всё-таки дешевит — это вам скажет любой стилист.

Развивайте насмотренность, листайте каналы или паблики, посвященные моде и стилю, сохраняйте примеры того, как внедряют микротренды в повседневность модные блогеры и инфлюенсеры.

Не бойтесь выглядеть как-то не так, глупо, неуместно («что про меня подумают!»). Современная мода — про самовыражение, про индивидуальный стиль. Наши советы лишь задают вам вектор — дальше дело за вашей фантазией, желанием и возможностями.