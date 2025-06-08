Намотала и пошла: 7 главных микротрендов этого лета на любой вкус — выделиться из толпы очень легко

Лето — время неожиданных экспериментов. Можно выгулять тщательно собранный образ, не прячась под слоями верхней одежды. В наступающем сезоне столько всего нового и интересного, что разбегаются глаза. NGS.RU уверен, что каждая модница подберет что-то из списка и ловко впишет в свою повседневность. Изучаем вместе самые эффектные микротренды сезона и учимся их носить.
Платок
Самый популярный и многогранный аксессуар сезона. Мы уже рассказывали о том, как носить платок в качестве топа и как красиво вплести его в прическу. В этом сезоне платок предлагают носить на бедрах, обвязав вокруг талии.
Часто встречаемое сочетание — джинсы-багги, белая футболка оверсайз и обозначенная платком талия. Носят платок и как пояс, кто-то привязывает его на петельку джинсов или на сумку.
Кружевная косынка
Непривычный для масс аксессуар, но стильный. Образ с кружевной косынкой в качестве акцента выглядит невероятно женственно и нежно. Как носить — решите самостоятельно.
Многие девушки повязывают кружевную косынку на бедра: она очень хорошо сочетается с джинсой. Можно завязать в поясной зоне, продев через петельку для ремня, или привязать на сумку.
Если носить кружевную косынку на голове для вас слишком, накиньте ее на плечи или на одно плечо, через плечо. Повяжите на шею. Аксессуар сочетается с одеждой в светлой палитре, с легкими рубашками, льняными платьями или костюмами.
Анклеты
Тот, кто следит за трендами, знает значение слова, а для тех, кто видит его впервые, объясним: анклет — это браслет, который носят на щиколотке. Надевайте с лоферами, сандалиями или балетками. Идеальны анклеты в сочетании с юбками миди или шортами, лучше на босую ногу, чтобы подчеркнуть щиколотку.
Интересный прием — надеть анклет поверх штанин. Особенно стильно ножной браслет смотрится с джинсой. Он может быть из жемчуга, металла, пластика. Существуют варианты, когда в качестве анклета поверх брюк или джинсов служит брошь или булавка.
Помните времена, когда в тренде были массивные цепи? Наверняка они у вас еще остались. В зоне декольте эти украшения уже не актуальны, поэтому предлагаем намотать на ногу. Анклет может стать частью повседневного образа или дополнить вечерний наряд — увести его в стиль бохо, например, или в спортшик.
Сотуары
Еще одно неизвестное слово? Тут всё просто: сотуарами называют длинные цепочки или бусы, их обычно носят через плечо, на талии или надевают на манер портупеи. Сегодня они эффектно выглядят поверх базовой футболки или топа.
Сотуары могут быть из металла, пластика и жемчуга — жемчуг в целом популярен в наступившем летнем сезоне. Жемчужные нити даже носят вместо обычных шнурков — выглядит довольно мило.
Часто сотуары украшены кулонами: ракушками, сердцами, разными геометричными формами. Некоторые крепят на звенья цепочки булавки, а на булавку нанизывают кулоны и жемчужные бусины.
Галстуки
Они то приходят, то уходят — на то это и микротренд. В наступающем летнем сезоне галстуки снова в актуальных списках. Добавьте аксессуар к рубашкам или топам-бандо — как элемент новой женской силы в стиле софт-офис.
Носите галстуки с базовыми футболками, сочетая с костюмами с жилетом, можно с тройками. Еще галстук можно использовать вместо ремня и даже как браслет на руку, или привязать на сумку.
Броши
С этим аксессуаром происходит примерно то же, что и с галстуками. Наверняка вы прикупили парочку брошей году в 2018–2019-м, когда на них случился модный бум. Доставайте, они снова в тренде. Закрепляйте броши по классике: на лацканах жакетов, воротниках. Вариант поинтереснее — на поясе. Помните: один образ — один выразительный акцент.
Ремни
Комфортные и расслабленные силуэты так долго восседали на модном пьедестале, что пришло время их свергнуть (не насовсем, просто на ранг ниже). В центре внимания теперь четкие женственные силуэты, создавать которые мы будем при помощи ремней.
Широкие или тоненькие, как шнурок — главное обвязать их вокруг талии и приблизить силуэт к форме песочных часов. Носим ремни поверх жакета, платья, кардигана. Следите, чтобы цвет ремня не выбивался из общей картины или разбавьте монохромный образ акцентным ремнем. Можно даже надеть несколько ремней.
Пара советов
Главный принцип — не перегружать образ. Пусть вашим выразительным акцентом будет один из перечисленных микротрендов. Соблюдайте меру, в противном случае рискуете превратиться в ходячую витрину аксессуаров: обилие украшений всё-таки дешевит — это вам скажет любой стилист.
Развивайте насмотренность, листайте каналы или паблики, посвященные моде и стилю, сохраняйте примеры того, как внедряют микротренды в повседневность модные блогеры и инфлюенсеры.
Не бойтесь выглядеть как-то не так, глупо, неуместно («что про меня подумают!»). Современная мода — про самовыражение, про индивидуальный стиль. Наши советы лишь задают вам вектор — дальше дело за вашей фантазией, желанием и возможностями.
А вы уже прикупили косынку, анклет или сотуар?