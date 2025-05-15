«Отец узнал — ругался». Как геолог из Дагестана переехал в Сочи, стал строителем и прославился благодаря красивому торсу

Источник: предоставлено Умалатом Исрапиловым











Сочинский строитель в буквальном смысле проснулся знаменитым. Блогер Регина Журавлева опубликовала видео в соцсети, на котором рабочий с голым торсом роет яму в Адлерском районе Сочи. Ее ролик набрал в Instagram* (принадлежит корпорации Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена) набрал уже больше 20 миллионов просмотров. На видео мужчина занимается строительными работами, демонстрируя мускулы.

«Когда идешь и никого не трогаешь… Померещилось?» — подписала ролик блогер.

Тысячи лайков и комментариев собрал ролик с жарким строителем. В числе тех, кому он понравился, оказалась актриса и певица Настасья Самбурская. Дамы остались в восторге от привлекательного мужчины. Мы нашли его и спросили, что он думает о неожиданной славе.

Дамы остались в восторге от привлекательного строителя Источник: Телеграм-канал Сочи № 1

На видео — Умалат Исрапилов, строитель из Дагестана, даргинец по национальности. Ему 32 года и он не знал, что попал в объектив блогера. Спокойно работал и не подозревал, что его накачанный торс уже выкладывают в Сеть. Со строительной бригадой земляков они специализируются на полусухих стяжках.

Спортом Умалат занимается с 10 лет Источник: предоставлено Умалатом Исрапиловым











— Увидел случайно, когда меня в комментариях где-то отметили ребята. И то я думал, что видео не разойдется, даже не думал о нем. А потом утром проснулся, а у меня телефон в шоковом состоянии. Я сначала не понял, что происходит, — рассказывает Умалат.

В Сочи он живет и работает третий год и уже не раз становился объектом повышенного внимания со стороны женского пола. В прошлом году на объекте на улице Альпийской заметил, что его издалека снимают на несколько телефонов. Но было много работы и не было времени отвлекаться. Одна из девушек подошла и спросила, можно ли его снять. Умалат был не против, но тогда видео никуда не ушло. На девушек он давно не засматривается, у него жена и маленький ребенок.

— Жена была сначала в шоке от видео, потом уже мы вместе сидели, смеялись над разными комментариями. У меня жена местная, она более спокойно относится к таким вещам, — говорит Умалат.

Уверен, и с точки зрения ислама нет ничего предосудительного, для видео специально не позировал и всегда, когда жарко, работаю с голым торсом. Земляки тоже увидели ролик блогера. Получил много звонков. В том числе от родителей. Они как раз были недовольны.

В любую свободную минуту Умалат идет в зал Источник: umalat500 / Instagram* (принадлежит корпорации Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена)

— Если честно, с отцом я еще не разговаривал. Но мама говорила, что он ругался. Он не понял, думал, что я специально на камеру это сделал. Я маме сказал, что я столько лет так работаю, мне никто не нужен, я свое дело делаю, — говорит Умалат.

В родном Дагестане Источник: предоставлено Умалатом Исрапиловым











Несмотря на суперспортивную фигуру, в зале Умалат не убивается, ходит туда, если успевает после работы. В основном это силовые тренировки и тренажеры. Спортом начал заниматься с 10 лет, сам записался в секцию, родители его стремление поддержали.

Оказалось, мужчина не только красивый, но и умный. У него высшее образование — учился на геолога-нефтяника, но по профессии поработать не получилось. Его хорошая спортивная форма очень помогает ему в работе строителем. Работа с бетоном — очень тяжелая.