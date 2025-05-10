«Я не умею шить! Зато договорюсь с кем угодно»: школьник создал модный бренд — а то надеть было нечего

«Ничего не делает меня настолько счастливым, как Глеб Гусаров», — гласит надпись на худи дизайнера Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











Многие дизайнеры с мировым именем — ранние пташки в своем деле. «Королева панка» Вивьенн Вествуд шила с 11 лет, Карл Лагерфельд делал это с 14. Глебу Гусарову из Тольятти 17 лет. Он учится в последнем классе школы и горит желанием стать дизайнером одежды. Есть амбиции, и планов много, но никогда не держал в руках иголки и ножниц. TOLYATTY.RU рассказывает историю юного кутюрье.

Глеб сам позвонил в редакцию.

— Привет, меня зовут Глеб, я дизайнер, и вы должны обо мне написать! В Тольятти таких, как я, больше нет, я первый отшил коллекцию и сам организовал дефиле! — сообщил школьник.

Парень обаятельный и энергичный. Готовится к ЕГЭ, после которого нацелен покорять мир моды России и, как знать, всего мира.

Источник: Алексей Ногинский

Глеб — без пяти минут выпускник, растет в многодетной семье: есть еще два брата. Родители к индустрии моды отношения не имеют: папа — торговый представитель, мама — менеджер по туризму.

Глеб долгое время учился в языковой гимназии, осваивал английский с прицелом на профессию переводчика. Но внезапно решил стать модельером.

Этот порыв парень объясняет тем, что в родном городе невозможно закупиться модной одеждой. Особенно если ты подросток, у которого нет личной карточки с сотней-другой тысяч на счету. Тем более если ты, как многие тинейджеры, презираешь подделки, то есть «паль».

«Понимаете, „паль“ мы носить не хотим»

Глеб говорит, что ни в одном из торговых центров родного города нет подходящей для подростков одежды Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











— Понимаете, «паль» (подделку, замаскированную под известный бренд. — Прим. ред.) мы носить не хотим, а оригиналы стоят очень дорого.

При этом немало парней и девчонок, которые любят выглядеть стильно. Но мест, где они могут так одеться, мало. Обычно подростки покупают настоящую брендовую одежду в некоторых магазинах на «Авито», ищут ее в секонд-хендах, стоках.

Глеб отмечает, что ему хочется доступных цен.

— Как всё происходит обычно? Мама дает тебе, например, 20 тысяч рублей, — вот, оденься на осень. У парня какой вариант? Или он закупится, грубо говоря, в каком-нибудь отделе ТЦ, а потом будет ходить в стиле «олд мани»*. Или купит одни штаны, и всё. Если хочешь выглядеть не как все, ярко, самовыражаться, — такой суммы явно недостаточно. Нормальные джинсы-оригинал стоят 8 тысяч рублей и больше, — рассуждает Глеб.

* Стиль «олд мани» (old money, в переводе с английского языка «старые деньги») родился в кругах старой аристократии, где богатство передавалось из поколения в поколение. В основном это вещи классического дизайна, скромного фасона.

— Когда я всё понял, стал своего рода байером, если совсем просто, то перекупщиком, — продолжает рассказ Глеб.

Он искал на онлайн-платформах оригинальные вещи, потом делал на них наценку, перепродавал. Сначала выбирал недорогие, но новые вещи не слишком крутых брендов. Потом перешел к дорогим. Например, искал вещи Гоши Рубчинского*.

— Таким образом сколотил небольшой капитал, от родителей перестал зависеть — перестал просить карманные деньги. Постепенно максимально погрузился в тему брендов, начал разбираться в них. И вдруг подумал: «Что мне мешает создать свою одежду? Да ничего!» Так всё и завертелось, — рассказывает дизайнер.

* Гоша (Георгий) Рубчинский — российский дизайнер уличной одежды, фотограф и основатель одноименного бренда. Его вещи любят в основном люди от 14 до 25 лет.

«Выглядит как в мешке. Очень круто выглядит!»

Bonga Глеб — так выглядит по-настоящему крутая надпись! Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











Глеб утверждает, что с идеями сложностей не было: концепция коллекции лежала на поверхности. Основная трудность пряталась в деталях. Как признаётся юный модельер, самое сложное было отшить бирки для бренда с логотипом «Глеб Гусаров». Оказалось, что вышивальщицы, способные на тонкую работу, в тотальном дефиците. Бирки должны были быть маленькими, их следовало вышить на специальной машинке. Вышивальщицы нашлись только в Москве.

Юный дизайнер решил, что его вещи должен носить любой человек, вне зависимости от роста, веса, ширины, длины, да и возраста. И должно быть удобно. В результате базовый крой выбрал оверсайз — он на два размера больше, что, по мнению Глеба, всегда украшает человека любой комплекции.

— Вот носит девушка или парень размер XS, а худи — размера M и выглядит как в мешке. Очень круто! Хорошо, когда человек носит широкие, даже очень, джинсы. Они должны хорошо сидеть на талии, а потом расширяться и иметь много карманов. Такие штаны точно никогда не выйдут из моды, — рассуждает Глеб.

Юный дизайнер подумал, что в России мало, как он выражается, «прикольных» вещей, таких, чтобы с необычными надписями, высказываниями. И придумал свои, провокационные, так, чтобы выделяться из толпы.

Назвал коллекцию «Вне закона», на вещах такие надписи: «Легавые», «Счастлив, что ношу Глеба Гусарова», «Bonga Гусаров» и всё в таком же духе.

— С веселыми шрифтами, разными цветами. Креативно же, правда? — спрашивает Глеб.

Bonga в переводе с языка зулу, распространенного в Южно-Африканской Республике, — «быть благодарным» Источник: Глеб Гусаров Вид сзади Источник: Глеб Гусаров

Можно поиграть фасоном Источник: Глеб Гусаров И шрифтами Источник: Глеб Гусаров

Веселые цвета и ткань тоже фишка коллекции Источник: Глеб Гусаров Выглядеть мешком — круто! Источник: Глеб Гусаров

Надпись должна быть смелой, считает модельер Источник: Глеб Гусаров А штаны — максимально широкими Источник: Глеб Гусаров

— Я выбрал базу: худи, футболки, пиджаки, штаны, джинсы. Сначала месяц рисовал эскизы, потом из 100 выбрал 20 для отшива. Искал ткань: нужно было трикотажное полотно без начеса, чтобы вещи можно было носить круглый год, не преть в них летом и не мерзнуть зимой. И джинсовка нужна была плотная, неубиваемая, — объясняет дизайнер.

Глеб искал оптовиков, звонил им, просил выслать образцы, они давали небольшие кусочки, он их щупал, выбирал. Потом закупил партию разных цветов, передал ткани в цех — там объяснил, что хочет в итоге, и всё сделали.

Я не умею шить, это так! Носки, которые прохудились, выбрасываю. Зачем штопать, если они на любом маркетплейсе стоят копейки? Зато с нуля умею организовать любой процесс и договорюсь с кем угодно! Глеб Гусаров школьник, дизайнер

— Очень много проблем тогда решал за один день, телефон дымился: то одно выходит из-под контроля, то другое, а я спешил — у меня нет времени, мне уже 17 лет, время бежит, надо всё успеть! Например, я сайт параллельно разрабатывал, чтобы сразу продавать дропы (готовые образы. — Прим. ред.). Так вот, чувак, который мне его делал, оказался крайне ненадежным — пропадал, — грустит юный дизайнер.

Пока бренд «Глеб Гусаров» официально не зарегистрирован. Но, как уточняет наш герой, как раз сейчас он улаживает все формальности, чтобы торговая марка принадлежала ему по всем правилам и законам.

Отшить лейбл на месте оказалось задачей со звездочкой Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











Я делаю те вещи, которые боятся делать другие! Я сшил специальную модель для беременных, там на животе написано: «Глеб Гусаров». Это вызывает или восторг, или осуждение. Но в любом случае выглядит круто! Глеб Гусаров школьник, дизайнер

Когда коллекция была готова, Глеб устроил дефиле. На услуги профессиональных моделей денег не хватало, и тогда Глеб попросил выйти на подиум маму, тетю и друзей.

— Правда, у половины из моих знакомых, которые согласились помочь бесплатно, за день до показа разболелись головы, животы… Еще спасибо близким, они согласились выйти на подиум. Получилось хорошо, потому что я заодно показал, что в моей одежде уютно и людям старшего поколения. А в модельном агентстве объяснили, почему не стоит экономить на моделях. Они правда умеют красиво ходить, а еще вовремя приходят на работу, — рассказывает Глеб.

В настоящий квест превратились поиски беременной модели.

— Я обзвонил все секции, кружки, спортивные клубы, куда беременные теоретически могут ходить. Всё удачно сложилось в последний момент: позвонили с согласием от одной прекрасной посетительницы дома, где занимаются йогой, — говорит Глеб.

Еще одна загвоздка вышла с площадкой. Изначально юный кутюрье замахнулся на торговый зал популярного продуктового магазина. По замыслу Глеба, модели должны были дефилировать в его одежде среди полок с фруктами, сырами, напитками и йогуртами, как бы в деле показывая универсальность одежды.

— Но меня в этот ТЦ не пустили. Зато разрешили провести мероприятие в языковой школе, куда я ходил подтянуть английский, — говорит Глеб.

В роли моделей — мама и тетя Источник: Глеб Гусаров Родные поддержали Глеба и вышли на подиум Источник: Глеб Гусаров

В такой одежде должно быть удобно везде Источник: Глеб Гусаров Чтобы любить одежду Гусарова, можно надеть только часть коллекции Источник: Глеб Гусаров

Показ прошел в школе английского языка в модном торговом центре Источник: Глеб Гусаров В принте есть «пасхалка» к фильму «Дьявол носит Prada» (18+) Источник: Глеб Гусаров

На весь процесс: от идеи до дефиле у Глеба ушло 6 месяцев и около 500 тысяч рублей. Юный дизайнер говорит, что пустил на коллекцию все сбережения, заработанные на перепродаже брендовых вещей. Сейчас он восполняет бюджет, распродавая отшитую коллекцию.

— Смотрите, некоторые люди, конечно, сразу купили мои вещи. Был sold out* на отдельные капсулы. На складах ничего нету: часть вещей лежит у меня дома. Но это остатки. При желании я сошью еще за 4–5 дней, — обещает Глеб.

* Знак sold out свидетельствует, что товар распродали за час-два, иногда — за считаные минуты.

Даже если у Глеба ничего не выйдет с модой, то менеджер из него получится толковый, в этом сомнений нет Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











— Я обошелся сам, без помощи родителей: крутился-мутился, со всеми договаривался, торговался. Но главное, что родители не мешали, не ругали за то, что уделяю коллекции слишком много времени, не «пилили», — мол, садись за уроки, впереди ЕГЭ, бросай свою моду! Родители дали мне полную свободу творчества, за что им огромное спасибо, — говорит Глеб.

Он всё успевал. За это время сменил школу, ездил к репетиторам по русскому и английскому языкам, обществознанию. Вставал в 6, иногда в 5 утра и готовился к школе, писал пробники ЕГЭ. Часто делал домашние задания на переменах: после школы не успевал. Еще и баскетболом занимался, и гулял с друзьями. Приходил в 9–10 вечера домой, падал спать, а утром всё начиналось заново.

Друзья никогда не намекали, что я, мол, «того» — не такой, как все, парень. У меня много примеров, когда одежду шьют мужчины-бруталы — рэперы, там, или блогеры. Глеб Гусаров школьник, дизайнер

— Сдам ЕГЭ и, скорее всего, уеду в Москву — там намного больше возможностей реализоваться в фешен-индустрии, больше амбициозных ребят, похожих со мной во взглядах модных российских дизайнеров, на которых я хочу равняться, а потом с ними, да, конкурировать, — признаётся Глеб.

В ближайших планах у него — показать коллекцию на Неделе моды в Москве, а потом, например, сделать то же самое в Милане или Париже.