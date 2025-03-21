Так прекрасна, что вышла замуж за саму себя: как выглядит самая идеальная женщина в мире

Знакомьтесь, Джанаина Празерес — идеальная женщина по версии норвежского журнала Playboy Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как женщины соревнуются, кто из них краше. Но бразильянка Джанаина Празерес не стала ни с кем спорить. Она просто взяла и сделала себя такой, какой захотела. Результат пришелся по душе не только ей одной, но и норвежской редакции журнала Playboy, которая в 2023 году признала в Джанаине идеальную женщину. С тех пор ее жизнь круто изменилась.

Источник: Городские медиа

Миллионы за красоту

Не сказать, что в Джанаине Празерес что-то было катастрофически не так. Руки-ноги на месте, голова присутствует, со всем остальным тоже полный порядок. Вот только ей всё не давала покоя мысль о том, что она может быть еще лучше, еще притягательней, еще привлекательней, еще, еще, еще.

Внимательно рассматривая себя в зеркале, Джанаина постепенно нарисовала у себя в голове портрет идеальной себя — какой бы она хотела быть, когда вырастет.

Это Джанаина в далеком 2013 году, когда только начинала задумываться о своем улучшайзинге, а карьера модели была далеко впереди. Здесь ей 23 года, и она путешествует по Америке Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Портрет, который Джанаина нарисовала в собственных мыслях, пришелся ей по вкусу. Оценив все достоинства будущей себя, она не стала медлить с претворением своего главного проекта в жизнь и запустила процесс трансформации.

Это Джанаина в 2017 году. Она повзрослела, ушла подростковая припухлость, черты лица изменились, но инъекций в них еще нет Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В интервью Daily Star Джанаина объяснила, зачем ей это нужно:

— Мне нравится чувствовать себя красивой, я всегда стараюсь повысить свою самооценку. Это секрет лучшей жизни. Если я могу инвестировать в красоту, я не экономлю.

Здесь уже можно в нюансах рассмотреть некоторые инвестиции Джанаины Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Модель неоднократно ложилась под нож. Она потратила на операции более 300 тысяч долларов (около 30 миллионов рублей) и готова тратить еще.

Она сделала пластику носа и подтяжку лица при помощи нитей, ну а об эстетических процедурах, таких как филлеры в скулы, подбородок, лоб, губы, и говорить не приходится.

Джанаина намекает, что обо всех своих изменениях она вряд ли когда-то расскажет Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











О том, чтобы обзавестись телом мечты своими силами, регулярными походами в спортзал и какими-нибудь диетами, самая идеальная женщина не задумывается. Джанаина признается: ей сложно придерживаться диет из-за нестабильного образа жизни.

Хотя, судя по фотографиям Джанаины, образ жизни у нее вполне стабильный: люксовый отдых, премиальные отели, Дубай, Дубай, Дубай Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Так что вместо того чтобы истязать себя изнурительными тренировками и бесконечными ограничениями, Джанаина пошла по пути хирургического похудения. Кроме липосакции, осиной талии ей удалось добиться благодаря удалению реберной кости.

Посмотрите, какая тонкая талия, — ух Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











А кто верный компаньон осиной талии? Правильно, идеально округлые ягодицы! Ведь в идеальной женщине всё должно быть идеально. Джанаина установила в них подтягивающие нити и подкачала их силиконом.

Туфли Джанаины как будто на что-то намекают Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Мы должны пользоваться тем, что предлагает медицина. Операции — это моя стратегия, поскольку я не могу соблюдать диеты. Их тяжело вписать в рутину. Мне кажется, что скальпелем всё решается проще: диета требует адаптации к новому образу жизни, а я не хочу этого делать, — объясняет модель.

Ну всем Джанаина хороша — даже дурацких диет себе не придумывает Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После проделанных манипуляций Джанаина изменилась настолько, что недавно ее задержали в аэропорту Сан-Паулу. Сотрудники попросту не узнали ее, посчитав, что на фото в паспорте другой человек.

Сделала самой себе предложение

Статус идеальной женщины сильно повлиял на жизнь модели. В этом она признавалась и в своих социальных сетях, и в разных изданиях. И речь сейчас не о популярности.

Признание от Playboy позволило бразильянке увидеть себя со стороны и полюбить Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Джанаине важно то, что ее труды оценили. Благодаря признанию от Playboy она смогла взглянуть на себя со стороны и наконец полюбить. Проснувшееся чувство она даже подкрепила символическим жестом, купив обручальное кольцо с бриллиантом.

Модель активно ведет социальные сети и рассказывает о своей жизни Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я поняла, что, чтобы быть счастливой по-настоящему, нужно сначала принять и полюбить себя безоговорочно. Это кольцо символизирует прочную связь меня со мной, — заявила Празерес в интервью Daily Stars.

Джанаина полностью приняла себя. И полюбила. Безоговорочно Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Свадьбу с собой Джанаина также объяснила проявлением независимости, так как полагаться на мужчину она не хочет. Бразильянка поделилась, что ей непросто найти любовь. Мужчины ее объективируют и смотрят только как на сексуальную куклу, а женщины — ненавидят.

Когда мы загружали эту фотографию, у нас несколько раз вылетел интернет — наверняка происки завистников Джанаины Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Слишком красивая внешность иногда заставляет людей рассматривать меня как объект или трофей. Также трудно поддерживать дружбу с женщинами, поскольку я часто чувствую атмосферу соперничества и зависти. Это затрудняет формирование настоящих отношений, — говорит Джанаина.

В итоге привлекательная внешность обернулась для модели своеобразной тюрьмой. От нее ждут совершенства и безупречности, даже малейший недостаток становится поводом для критики. Но в обиду себя бразильянка не дает, она смело отвечает хейтерам и устанавливает границы так, чтобы люди уважали ее не только за внешность.

Идеальная Джанаина и ее идеальная одиночная камера Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Впрочем, несмотря на давление, Джанаина Празерес не отказывается от красоты и продолжает ее поддерживать. Модель регулярно посещает косметолога и следит за фигурой, не забывая о процедурах: массаж и прочие техники, поддерживающие красоту тела. Джанаина также следит за своим психическим здоровьем и еженедельно посещает психолога.