НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +3

4 м/c,

с-з.

 757мм 61%
Подробнее
5 Пробки
USD 84,40
EUR 92,46
Глава центра — о проблемах жителей
Давка на остановке
Загрязнение воздуха
Пропали «Якарты»
Что с группой «Крем Сода» после трагедии
Крупный банк переедет в Ярославль
Отменили концерт на стадионе
Стиль и красота обзор Так прекрасна, что вышла замуж за саму себя: как выглядит самая идеальная женщина в мире

Так прекрасна, что вышла замуж за саму себя: как выглядит самая идеальная женщина в мире

Джанаина Празерес считает красоту главным успехом в жизни

334
4 комментария
Знакомьтесь, Джанаина Празерес&nbsp;— идеальная женщина по версии норвежского журнала Playboy | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Знакомьтесь, Джанаина Празерес&nbsp;— идеальная женщина по версии норвежского журнала Playboy | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Знакомьтесь, Джанаина Празерес — идеальная женщина по версии норвежского журнала Playboy

Источник:

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как женщины соревнуются, кто из них краше. Но бразильянка Джанаина Празерес не стала ни с кем спорить. Она просто взяла и сделала себя такой, какой захотела. Результат пришелся по душе не только ей одной, но и норвежской редакции журнала Playboy, которая в 2023 году признала в Джанаине идеальную женщину. С тех пор ее жизнь круто изменилась.

Источник:

Миллионы за красоту

Не сказать, что в Джанаине Празерес что-то было катастрофически не так. Руки-ноги на месте, голова присутствует, со всем остальным тоже полный порядок. Вот только ей всё не давала покоя мысль о том, что она может быть еще лучше, еще притягательней, еще привлекательней, еще, еще, еще.

Внимательно рассматривая себя в зеркале, Джанаина постепенно нарисовала у себя в голове портрет идеальной себя — какой бы она хотела быть, когда вырастет.

Это Джанаина в далеком 2013 году, когда только начинала задумываться о своем улучшайзинге, а карьера модели была далеко впереди. Здесь ей 23 года, и она путешествует по Америке | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Это Джанаина в далеком 2013 году, когда только начинала задумываться о своем улучшайзинге, а карьера модели была далеко впереди. Здесь ей 23 года, и она путешествует по Америке | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Это Джанаина в далеком 2013 году, когда только начинала задумываться о своем улучшайзинге, а карьера модели была далеко впереди. Здесь ей 23 года, и она путешествует по Америке

Источник:

Портрет, который Джанаина нарисовала в собственных мыслях, пришелся ей по вкусу. Оценив все достоинства будущей себя, она не стала медлить с претворением своего главного проекта в жизнь и запустила процесс трансформации.

Это Джанаина в 2017 году. Она повзрослела, ушла подростковая припухлость, черты лица изменились, но инъекций в них еще нет | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Это Джанаина в 2017 году. Она повзрослела, ушла подростковая припухлость, черты лица изменились, но инъекций в них еще нет | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Это Джанаина в 2017 году. Она повзрослела, ушла подростковая припухлость, черты лица изменились, но инъекций в них еще нет

Источник:

В интервью Daily Star Джанаина объяснила, зачем ей это нужно:

— Мне нравится чувствовать себя красивой, я всегда стараюсь повысить свою самооценку. Это секрет лучшей жизни. Если я могу инвестировать в красоту, я не экономлю.

Здесь уже можно в нюансах рассмотреть некоторые инвестиции Джанаины | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Здесь уже можно в нюансах рассмотреть некоторые инвестиции Джанаины | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Здесь уже можно в нюансах рассмотреть некоторые инвестиции Джанаины

Источник:

Модель неоднократно ложилась под нож. Она потратила на операции более 300 тысяч долларов (около 30 миллионов рублей) и готова тратить еще.

Она сделала пластику носа и подтяжку лица при помощи нитей, ну а об эстетических процедурах, таких как филлеры в скулы, подбородок, лоб, губы, и говорить не приходится.

Джанаина намекает, что обо всех своих изменениях она вряд ли когда-то расскажет | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Джанаина намекает, что обо всех своих изменениях она вряд ли когда-то расскажет | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Джанаина намекает, что обо всех своих изменениях она вряд ли когда-то расскажет

Источник:

О том, чтобы обзавестись телом мечты своими силами, регулярными походами в спортзал и какими-нибудь диетами, самая идеальная женщина не задумывается. Джанаина признается: ей сложно придерживаться диет из-за нестабильного образа жизни.

Хотя, судя по фотографиям Джанаины, образ жизни у нее вполне стабильный: люксовый отдых, премиальные отели, Дубай, Дубай, Дубай | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Хотя, судя по фотографиям Джанаины, образ жизни у нее вполне стабильный: люксовый отдых, премиальные отели, Дубай, Дубай, Дубай | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Хотя, судя по фотографиям Джанаины, образ жизни у нее вполне стабильный: люксовый отдых, премиальные отели, Дубай, Дубай, Дубай

Источник:

Так что вместо того чтобы истязать себя изнурительными тренировками и бесконечными ограничениями, Джанаина пошла по пути хирургического похудения. Кроме липосакции, осиной талии ей удалось добиться благодаря удалению реберной кости.

Посмотрите, какая тонкая талия,&nbsp;— ух | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Посмотрите, какая тонкая талия,&nbsp;— ух | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Посмотрите, какая тонкая талия, — ух

Источник:

А кто верный компаньон осиной талии? Правильно, идеально округлые ягодицы! Ведь в идеальной женщине всё должно быть идеально. Джанаина установила в них подтягивающие нити и подкачала их силиконом.

Туфли Джанаины как будто на что-то намекают | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Туфли Джанаины как будто на что-то намекают | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Туфли Джанаины как будто на что-то намекают

Источник:

— Мы должны пользоваться тем, что предлагает медицина. Операции — это моя стратегия, поскольку я не могу соблюдать диеты. Их тяжело вписать в рутину. Мне кажется, что скальпелем всё решается проще: диета требует адаптации к новому образу жизни, а я не хочу этого делать, — объясняет модель.

Ну всем Джанаина хороша&nbsp;— даже дурацких диет себе не придумывает | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Ну всем Джанаина хороша&nbsp;— даже дурацких диет себе не придумывает | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ну всем Джанаина хороша — даже дурацких диет себе не придумывает

Источник:

После проделанных манипуляций Джанаина изменилась настолько, что недавно ее задержали в аэропорту Сан-Паулу. Сотрудники попросту не узнали ее, посчитав, что на фото в паспорте другой человек.

Сделала самой себе предложение

Статус идеальной женщины сильно повлиял на жизнь модели. В этом она признавалась и в своих социальных сетях, и в разных изданиях. И речь сейчас не о популярности.

Признание от Playboy позволило бразильянке увидеть себя со стороны и полюбить | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Признание от Playboy позволило бразильянке увидеть себя со стороны и полюбить | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Признание от Playboy позволило бразильянке увидеть себя со стороны и полюбить

Источник:

Джанаине важно то, что ее труды оценили. Благодаря признанию от Playboy она смогла взглянуть на себя со стороны и наконец полюбить. Проснувшееся чувство она даже подкрепила символическим жестом, купив обручальное кольцо с бриллиантом.

Модель активно ведет социальные сети и рассказывает о своей жизни | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Модель активно ведет социальные сети и рассказывает о своей жизни | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Модель активно ведет социальные сети и рассказывает о своей жизни

Источник:

— Я поняла, что, чтобы быть счастливой по-настоящему, нужно сначала принять и полюбить себя безоговорочно. Это кольцо символизирует прочную связь меня со мной, — заявила Празерес в интервью Daily Stars.

Джанаина полностью приняла себя. И полюбила. Безоговорочно | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Джанаина полностью приняла себя. И полюбила. Безоговорочно | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Джанаина полностью приняла себя. И полюбила. Безоговорочно

Источник:

Свадьбу с собой Джанаина также объяснила проявлением независимости, так как полагаться на мужчину она не хочет. Бразильянка поделилась, что ей непросто найти любовь. Мужчины ее объективируют и смотрят только как на сексуальную куклу, а женщины — ненавидят.

Когда мы загружали эту фотографию, у нас несколько раз вылетел&nbsp;интернет&nbsp;— наверняка происки завистников Джанаины | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Когда мы загружали эту фотографию, у нас несколько раз вылетел&nbsp;интернет&nbsp;— наверняка происки завистников Джанаины | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда мы загружали эту фотографию, у нас несколько раз вылетел интернет — наверняка происки завистников Джанаины

Источник:

— Слишком красивая внешность иногда заставляет людей рассматривать меня как объект или трофей. Также трудно поддерживать дружбу с женщинами, поскольку я часто чувствую атмосферу соперничества и зависти. Это затрудняет формирование настоящих отношений, — говорит Джанаина.

В итоге привлекательная внешность обернулась для модели своеобразной тюрьмой. От нее ждут совершенства и безупречности, даже малейший недостаток становится поводом для критики. Но в обиду себя бразильянка не дает, она смело отвечает хейтерам и устанавливает границы так, чтобы люди уважали ее не только за внешность.

Идеальная Джанаина и ее идеальная одиночная камера | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Идеальная Джанаина и ее идеальная одиночная камера | Источник: janaina3 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Идеальная Джанаина и ее идеальная одиночная камера

Источник:

Впрочем, несмотря на давление, Джанаина Празерес не отказывается от красоты и продолжает ее поддерживать. Модель регулярно посещает косметолога и следит за фигурой, не забывая о процедурах: массаж и прочие техники, поддерживающие красоту тела. Джанаина также следит за своим психическим здоровьем и еженедельно посещает психолога.

А на что вы готовы ради достижения идеала?

Спортзал, диета, никаких операций
Могу пойти на крайние меры
Где бы мне взять столько свободного времени?
А где мне взять столько денег?
Я и так идеал!
ПО ТЕМЕ
Джанаина Празерес Модель из Бразилии Журнал Playboy Playboy Идеальная женщина Красотка Красота Фото Девушки
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
31 минута
WOW ♥️ МЯУ 😻
Гость
13 минут
Родилась и жила бы здесь такой красивой не была - здесь жизни нет
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
Банкротство спасет от долгов и проблем? Рассказываем обо всех рисках такой процедуры
Анна Ермакова
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Антон Цибин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление