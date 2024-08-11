Кто это тут такой крутой? Стильные прически для мальчиков на 1 Сентября

Примерно так будут смотреть другие мальчишки на одноклассника, который придет на 1 Сентября с модной стрижкой Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Для мальчиков выглядеть ухоженно и стильно на 1 Сентября не менее важно, чем для девочек. Но обычной укладкой зачастую здесь не обойдешься. Конечно, классические милитари тоже вариант, имеющий множество преимуществ, но здесь нет никакого креатива, и не каждое лицо будет смотреться выгодно с такой стрижкой. Так что же в тренде в 2024 году?

Стрижки для мальчиков на короткие волосы

Короткие стрижки чаще выбирают в тех случаях, когда уход за волосами осложнен по тем или иным причинам. Обычно мальчишки младшего возраста неусидчивы, и заставить ухаживать их за волосами очень сложно. Поэтому в список креативных стрижек входят такие варианты.

Выбритые узоры, или «хаир тату» . Здесь можно дать волю фантазии, так как есть множество узоров, которые вполне этичны и неплохо смотрятся. Но такой вариант больше подходит темноволосым — за счет контраста узор будет заметней.

Источник: М-К: Стрижки, прически, колорист, парикмахер / Vk.com

Стрижка кроп . Это вариант классической мужской стрижки, где осуществляют плавный переход от короткой длины по бокам и сзади к относительно удлиненной на макушке. Такая прическа хорошо смотрится как на кудрявых, так и на прямых волосах.

Источник: М-К: Стрижки, прически, колорист, парикмахер / Vk.com

Цезарь . Одна из простейших стрижек на короткие волосы, позволяющая практически не заморачиваться, но сделать так, чтобы мальчик выглядел прилично. Строгие линии, короткий ежик на затылке и немного удлиненный верх делают образ вполне эстетичным.

Источник: М-К: Стрижки, прически, колорист, парикмахер / Vk.com

Ежик . Для любителей хаоса и неформальных образов это отличный вариант. По сути, волосы состригают под машинку, используя насадки разной длины. Но обширная область на макушке удлинена, что позволяет поднять «иглы» с минимальным применением средств для укладки.

Источник: М-К: Стрижки, прически, колорист, парикмахер / Vk.com

Полька . Неплохая вариация стрижки на короткие и средние волосы. Большая часть прически довольно-таки коротка, а область челки имеет некоторое удлинение. Здесь очень важно создать плавный переход, иначе образ будет совсем другим.



Источник: М-К: Стрижки, прически, колорист, парикмахер / Vk.com

Понятно, что данным списком можно не ограничиваться, но это действительно наиболее креативные и вместе с тем простые варианты среди коротких стрижек, не требующих постоянного ухода. При этом большую часть из них можно сделать даже в домашних условиях обыкновенной машинкой для волос.



Удлиненные варианты

Длинные волосы всегда были предметом восхищения, и даже на мальчишке они смотрятся весьма неплохо. Но распущенные «патлы», кое-как перехваченные резинкой, — это не то, что нужно школьнику на 1 Сентября. Если в вашем ребенке проснулся бунтарский дух, то стоит рассмотреть следующие варианты.

Дракон . Удлиненная стрижка, во многом напоминающая ирокез. По бокам волосы сбривают почти под ноль, но на макушке и затылке есть достаточная длина, чтобы навести культурный беспорядок и даже слегка прихватить отросший на затылке хвост резинкой или заплести короткую косичку.

1 из 4 Источник: Детская парикмахерская «Рыжий кот» / Vk.com

Гаврош . Прекрасное размышление на тему творческого беспорядка. Волосы, длинные на затылке и по всей голове, филируют в беспорядочной форме, а виски сбривают под ноль. Челку можно сделать любой длины — как подлиннее, так и покороче.

Источник: Гаврош Парикмахерская для детей «Чуб-чик» / Ok.ru











Каре . Вера в то, что данная стрижка исключительно женская — заблуждение. Мужское каре можно увидеть во многих фильмах, и чаще это подростки. Стрижка смотрится очень эффектно, если ее правильно уложить, но особого труда она не потребует и времени много не займет.

Источник: Вячеслав Дюденко / YouTube.com

Андеркат . Прекрасный пример сочетания длинных волос с выбритыми висками и затылком. Удлиненные пряди на макушке аккуратно ложатся по голове и смотрятся вполне современно. Этот вариант подойдет как первокласснику, так и будущему выпускнику.

Источник: Сеть детских парикмахерских «Воображуля» / Vk.com











Серфер . Тренд 50-х годов прошлого века, который продолжает быть актуальным и в современности. Удлиненные волосы, остриженные аккуратным каскадом, не требуют особой укладки. Наоборот, небрежность — это фишка, демонстрирующая творческий характер ребенка.

Источник: Hairextension Volos / Vk.com











Предложенные варианты причесок для мальчиков на 1 Сентября далеко не последние. Однако они подобраны с учетом современности, а также простоты ухода. В большинстве стрижек особой укладки не потребуется, что упростит жизнь родителям.



Выбирая прическу для школьника любого возраста, нужно опираться на целый ряд факторов. Подросткам постарше лучше дать право на свои решения, но предложить что-то интересное тоже можно. С ребенком младшего возраста несколько сложнее, но и в этом случае могут быть варианты. Часто дети соглашаются со вкусом своих родителей, если предложенные варианты им по нраву.

