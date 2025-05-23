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Холод не переносят: когда сажать кабачки в открытый грунт — основные правила и лучшие сорта

Думаете, сейчас самое время?

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1 комментарий
Если хотите собрать богатый урожай кабачков, помните, что заморозки для них губительны | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаЕсли хотите собрать богатый урожай кабачков, помните, что заморозки для них губительны | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Если хотите собрать богатый урожай кабачков, помните, что заморозки для них губительны

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

В конце лета только ленивый не говорит о кабачках. Но мало кто догадывается, что для того, чтобы присоединиться к августовским кабачковым разговорам, уже сейчас стоит задуматься о том, когда сажать кабачки в открытый грунт. Хотя этот овощ в уходе и неприхотливый, но всё же в его выращивании есть свои нюансы. О них мы и спросили у агронома Людмилы Шубиной.

Когда сажать кабачки в открытый грунт

Обычно кабачки сеют сразу на огород, но те, кто очень любят овощ, выращивают через рассаду — так плоды можно получить раньше августа.

— Кабачки боятся заморозков, поэтому сеять их или высаживать рассаду в открытый грунт лучше в самом конце мая или начале июня, — посоветовала агроном Людмила Шубина. — Даже временное похолодание опасно для растений.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

После высадки растений стоит иметь под рукой укрывной материал, который поможет защитить их от кратковременных заморозков. Они в некоторых регионах, особенно в Сибири, возможны вплоть до 10 июня.

Лучшие сорта кабачков

При выборе сортов и гибридов стоит ориентироваться на свой вкус и желаемый цвет плода | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUПри выборе сортов и гибридов стоит ориентироваться на свой вкус и желаемый цвет плода | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

При выборе сортов и гибридов стоит ориентироваться на свой вкус и желаемый цвет плода

Источник:

Ольга Бурлакова / NGS.RU

Сортов кабачков сейчас очень много. В основном дачники выбирают по цвету: кабачки бывают зеленые, белые, желтые. Здесь, конечно, дело вкуса.

— В случае с кабачками районирование не играет особой роли — они все боятся заморозков и минусовых температур. Поэтому здесь уже вопрос привычки и желания что-то новое попробовать или посадить уже знакомые сорта, — отметила специалист.

Особой популярностью у дачников пользуются сорта «Грибовские», «Якорь», «Золотинка», «Ясмин», «Комо».

Как сажать кабачки

Кабачки хорошо растут и в тени | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUКабачки хорошо растут и в тени | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Кабачки хорошо растут и в тени

Источник:

Ольга Бурлакова / NGS.RU

Семена кабачков не требуют какой-то особой подготовки. Обычно их обрабатывает уже производитель, но если вы сомневаетесь, то можно опустить на 15-20 минут в слабый раствор марганцовокислого калия.

Землю нужно перекопать и хорошо разровнять. Кабачок развивает мощную листовую массу, поэтому расстояние между рядами должно быть не менее 70 сантиметров, между растениями — столько же.

Кабачки любят удобренную землю | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаКабачки любят удобренную землю | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Кабачки любят удобренную землю

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Под каждый куст потребуется минимум четверть ведра перегноя, по чайной ложке мочевины, двойного суперфосфата и сернокислого калия.

— Глубина посева семян — до 3 сантиметров. Рассаду в лунки нужно высаживать на тот уровень, что был в горшочке, то есть не заглублять, — подчеркнула Людмила Шубина. — Обычно достаточно трех-четырех растений, чтобы прокормить семью.

После высадки рассады землю нужно уплотнить. Даже при посеве стоит обильно все полить водой, чтобы ускорить прорастание.

Как поливать и как ухаживать за кабачками

Кабачкам достаточно будет удобрений, внесенных при посадке | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUКабачкам достаточно будет удобрений, внесенных при посадке | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Кабачкам достаточно будет удобрений, внесенных при посадке

Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

Кабачки не требуют особого ухода. Нужно не допускать полного пересыхания земли, поэтому достаточно одного полива в неделю. В жару можно увеличить количество раз до двух.

Стоит периодически рыхлить землю после прополки, чтобы куст был здоровым и хорошо развивался.

— Подкормок в течение лета не потребуется, если вы внесете все необходимое при посеве и высадке, — отметила агроном. — Можно полить один-два раза за сезон настоем сброженной травы в разведении 1 к 10, куриного помета 1 к 25 или внести калийные удобрения.

Все подкормки нужно делать только после основного полива. На куст потребуется около 2-3 литров.

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Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Корреспондент
Кабачки Огород Дача Весна
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Комментарии
1
Гость
14 часов
да ладно , разберёмся как нить
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