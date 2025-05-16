Из-за южного циклона в Ярославской области изменят работу крупной ГЭС

В Рыбинске из-за дождей увеличат объем расходов на ГЭС Источник: ПАО «РусГидро»











В Ярославской области скорректируют работу Рыбинской ГЭС на фоне обильных дождей. Как сообщили в пресс-службе ПАО «РусГидро», такие меры будут действовать до 20 мая.

«Гидроэлектростанция будет работать со средними сбросными расходами 1500 — 1700 м³/с. Решение об увеличении расходов принято с целью недопущения превышения отметки нормального подпорного уровня (НПУ) Рыбинского водохранилища в связи с интенсивными дождевыми осадками, прошедшими в Ярославской области под влиянием волны южного циклона», — сообщили в пресс-службе «РусГидро».

Решение об увеличении сбросов воды принято по указанию Росводресурсов. При этом Угличская ГЭС продолжит работу в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 112,42 — 112,82 метра.

Как указали в Росгидромете, за последнюю декаду апреля — первую декаду мая Рыбинское водохранилище удалось наполнить практически полностью. Это позволяет организовать навигацию в плановом порядке.

Ранее специалисты центра «Фобос» и Гидрометцентра предупреждали, что ближайшие выходные выдадутся дождливыми.