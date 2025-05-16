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Весна Из-за южного циклона в Ярославской области изменят работу крупной ГЭС

Из-за южного циклона в Ярославской области изменят работу крупной ГЭС

Публикуем подробности от РусГидро

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1 комментарий
В Рыбинске из-за дождей увеличат объем расходов на ГЭС | Источник: ПАО «РусГидро»В Рыбинске из-за дождей увеличат объем расходов на ГЭС | Источник: ПАО «РусГидро»

В Рыбинске из-за дождей увеличат объем расходов на ГЭС

Источник:

ПАО «РусГидро»

В Ярославской области скорректируют работу Рыбинской ГЭС на фоне обильных дождей. Как сообщили в пресс-службе ПАО «РусГидро», такие меры будут действовать до 20 мая.

«Гидроэлектростанция будет работать со средними сбросными расходами 1500 — 1700 м³/с. Решение об увеличении расходов принято с целью недопущения превышения отметки нормального подпорного уровня (НПУ) Рыбинского водохранилища в связи с интенсивными дождевыми осадками, прошедшими в Ярославской области под влиянием волны южного циклона», — сообщили в пресс-службе «РусГидро».

Решение об увеличении сбросов воды принято по указанию Росводресурсов. При этом Угличская ГЭС продолжит работу в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 112,42 — 112,82 метра.

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Как указали в Росгидромете, за последнюю декаду апреля — первую декаду мая Рыбинское водохранилище удалось наполнить практически полностью. Это позволяет организовать навигацию в плановом порядке.

Ранее специалисты центра «Фобос» и Гидрометцентра предупреждали, что ближайшие выходные выдадутся дождливыми.

Как сообщают наши коллеги из V1.RU, ниже по Волге начался паводок, на фоне этого в регионах продолжают корректировать работу ГЭС.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ГЭС Рыбинское водохранилище РусГидро
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Комментарии
1
Гость
21 минута
ныли, Волга пересохнет.
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