В Ярославской области выпадет снег

В Ярославской области прогнозируют снег Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Гидрометцентр России предупредил жителей Ярославской области о заморозках, которые ожидаются в регионе в ночь на субботу, 10 мая. Температура воздуха опустится до -2 градусов.

«Ночью в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем местами небольшой дождь», — предупредили в ЦГМС Ярославской области.

Аналогичную погоду прогнозируют и на ночь 11 мая. Снова ожидаются заморозки до -1 градуса, дождь и мокрый снег.

При этом днем 10 мая температура воздуха в Ярославле поднимется до +7…+12 градусов, 11 мая до +5…+10 градусов. В воскресенье будет еще и довольно ветрено.

В понедельник, 12 мая, снег не прогнозируется, но и особого тепла ждать не стоит. Ночью обещают 0…+5 градусов, днем +5…+10 градусов, умеренный дождь.

Дальше, по прогнозам Гидрометцентра, дневная температура на улице будет немного повышаться. Во вторник и среду, 13 и 14 мая, ожидается +13 градусов, в четверг, 15 мая, +15 градусов. При этом все дни будет пасмурно и дождливо.