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Весна фоторепортаж В Ярославле расцвела сакура. Рассказываем, где ее искать

В Ярославле расцвела сакура. Рассказываем, где ее искать

Собрали несколько локаций

353
8 комментариев
На какое-то время цветущие деревья станут популярным местом для горожан | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа какое-то время цветущие деревья станут популярным местом для горожан | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На какое-то время цветущие деревья станут популярным местом для горожан

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В конце апреля в Ярославле зацвела сакура и другие плодовые деревья. Горожане, узнав о завораживающем явлении, поспешили на фотопрогулки. Самыми известными локациями с цветущими деревьями являются сад музея зарубежного искусства и набережная возле Толбухинского моста.

В первое место можно попасть в любой день, кроме понедельника. В саду музея вы найдете сакуру, абрикосы, вишню. Возле моста со стороны Красноперекопского района стоят несколько цветущих деревьев. Только не думайте, что сфотографироваться будет легко — желающих сделать себе новую аватарку много.

В этом фоторепортаже показываем, как расцвел Ярославль.

Где в Ярославе цветет сакура? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГде в Ярославе цветет сакура? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Где в Ярославе цветет сакура?

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вход в сад музея свободный | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВход в сад музея свободный | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вход в сад музея свободный

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вряд ли вам удастся погулять по пустому саду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВряд ли вам удастся погулять по пустому саду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вряд ли вам удастся погулять по пустому саду

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой нежный цвет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакой нежный цвет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой нежный цвет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сфотографировать себя, а потом цветы отдельно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСфотографировать себя, а потом цветы отдельно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сфотографировать себя, а потом цветы отдельно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В саду есть вишня, абрикосы и сакура | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ саду есть вишня, абрикосы и сакура | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В саду есть вишня, абрикосы и сакура

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Отдыхать на лавке здесь&nbsp;— одно удовольствие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОтдыхать на лавке здесь&nbsp;— одно удовольствие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Отдыхать на лавке здесь — одно удовольствие

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Опавшие веточки используют как украшение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОпавшие веточки используют как украшение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Опавшие веточки используют как украшение

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сакура имеет розовые соцветия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСакура имеет розовые соцветия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сакура имеет розовые соцветия

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории музея много цветущих деревьев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа территории музея много цветущих деревьев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории музея много цветущих деревьев

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Горожане не перестают приходить в сад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГорожане не перестают приходить в сад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Горожане не перестают приходить в сад

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вторая локация находится вблизи Толбухинского моста | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВторая локация находится вблизи Толбухинского моста | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вторая локация находится вблизи Толбухинского моста

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Из всех деревьев, лишь одно выделяется своей пышностью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз всех деревьев, лишь одно выделяется своей пышностью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из всех деревьев, лишь одно выделяется своей пышностью

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Прохожие наблюдают за цветением с моста | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПрохожие наблюдают за цветением с моста | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Прохожие наблюдают за цветением с моста

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Нельзя не сфотографировать такую красоту | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНельзя не сфотографировать такую красоту | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Нельзя не сфотографировать такую красоту

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой нежный цвет! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакой нежный цвет! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой нежный цвет!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Самое сложное&nbsp;— выбрать подходящий ракурс | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСамое сложное&nbsp;— выбрать подходящий ракурс | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Самое сложное — выбрать подходящий ракурс

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Невероятная красота | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНевероятная красота | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Невероятная красота

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Но и возле других люди фотографируются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНо и возле других люди фотографируются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но и возле других люди фотографируются

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Кирилл Поверинов
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Сакура Цветение сакуры Цветение
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Комментарии
8
Гость
54 минуты
Фотограф молодец! Уловил Красоту!
Гость
23 минуты
Зима ушла !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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