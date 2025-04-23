В Ярославле расцвела сакура. Рассказываем, где ее искать

В конце апреля в Ярославле зацвела сакура и другие плодовые деревья. Горожане, узнав о завораживающем явлении, поспешили на фотопрогулки. Самыми известными локациями с цветущими деревьями являются сад музея зарубежного искусства и набережная возле Толбухинского моста.

В первое место можно попасть в любой день, кроме понедельника. В саду музея вы найдете сакуру, абрикосы, вишню. Возле моста со стороны Красноперекопского района стоят несколько цветущих деревьев. Только не думайте, что сфотографироваться будет легко — желающих сделать себе новую аватарку много.