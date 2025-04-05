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Весна Обустраиваем дачу инструкция Какой поликарбонат выбрать для теплицы, чтобы она прослужила 10–15 лет — советы экспертов

Какой поликарбонат выбрать для теплицы, чтобы она прослужила 10–15 лет — советы экспертов

Полезная инструкция для всех, кто не любит каждый год начинать заново

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1 комментарий
Арочные теплицы популярны из-за цены, но менее удобны в использовании, чем прямостенные | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUАрочные теплицы популярны из-за цены, но менее удобны в использовании, чем прямостенные | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Арочные теплицы популярны из-за цены, но менее удобны в использовании, чем прямостенные

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Дача без теплицы — большая редкость, и очень важно правильно выбрать конструкцию и материалы, чтобы не тратиться на нее каждый год. Тем более стоимость материалов растет как на дрожжах. Какой поликарбонат выбрать для теплицы, какой должна быть лучшая толщина и плотность, обязательно ли делать фундамент — эти и многие другие вопросы мы задали экспертам, а теперь делимся с вами полезными ответами.

Какой поликарбонат выбрать для теплицы

Первое на что нужно обратить внимание при покупке поликарбоната — это плотность или удельный вес. Он измеряется в граммах или килограммах на квадратный метр. Среднее оптимальное значение — 500 г/кв. м. При этом чем выше оно будет, тем жестче материал и больше срок службы. При правильно подобранных параметрах теплица из поликарбоната может хорошо стоять и 10–15 лет.

— Второй важный момент — защита от ультрафиолетового излучения. Она бывает разная, — объяснил специалист компании «Парники Сибири» Алексей Мыринов. — Защита бывает в теле самого листа, когда его плавят из сырья. Но такая добавка мало спасает — на один–два сезона хватает. Самое важное, чтобы лист был защищен снаружи, то есть покрыт специальным напылением — это как крем для загара работает.

Поликарбонат стоит выбирать с защитным слоем от ультрафиолета | Источник: «Стилар теплицы»Поликарбонат стоит выбирать с защитным слоем от ультрафиолета | Источник: «Стилар теплицы»

Поликарбонат стоит выбирать с защитным слоем от ультрафиолета

Источник:

«Стилар теплицы»

Эффективным специалисты считают защитный слой в 35–45 микрон. По общей толщине листа, если это не круглогодичная теплица, достаточно 4 мм. Если теплица будет отапливаемая, то лучше взять общую толщину в 6–8 мм.

Как выбрать теплицу

Самым популярным размером теплицы у дачников остается 3 на 6 метров — на такой площади можно вырастить богатый урожай. Но в последние годы люди стали покупать и теплицы 3 на 4 метра, чтобы уменьшить дачную нагрузку.

Самый популярный размер теплицы&nbsp;— 3×6 метров. Прямостенные сооружения более удобны в использовании | Источник: «Стилар теплицы»Самый популярный размер теплицы&nbsp;— 3×6 метров. Прямостенные сооружения более удобны в использовании | Источник: «Стилар теплицы»

Самый популярный размер теплицы — 3×6 метров. Прямостенные сооружения более удобны в использовании

Источник:

«Стилар теплицы»

По форме теплицы можно разделить на два типа: арочные и прямостенные. У первых нет разделения стенки и крыши, а вторые похожие на небольшие домики.

— Лучший вариант — это, конечно, прямостенные теплицы. Так не подрезается полезное пространство, в них можно выращивать высокие растения, — объяснил специалист компании «Стилар» Александр Чернов. — В арочной теплице для этого придется отступить от стенки 40–50 сантиметров, а это значительные потери по полезной площади.

Важно обратить внимание на сечение — толщину металла каркаса. С тонкими стенками конструкция будет менее долговечна. Александр Чернов подчеркнул, что самым надежным соединением будет сочетание крепления «труба в трубу» и использование фиксирующих крабов.

В раздвижной теплице можно открывать отдельные сегменты. Для этого нужно прикрепить направляющие на основную конструкцию | Источник: «Парники Сибири»В раздвижной теплице можно открывать отдельные сегменты. Для этого нужно прикрепить направляющие на основную конструкцию | Источник: «Парники Сибири»

В раздвижной теплице можно открывать отдельные сегменты. Для этого нужно прикрепить направляющие на основную конструкцию

Источник:

«Парники Сибири»

Сейчас у дачников растет запрос на раздвижные теплицы. Климат меняется и даже в Сибири становится жарко — летом температура повышается до +30 градусов и даже выше. В теплице в это время все +50 градусов, а это значит, что пыльца овощей становится стерильной. Встает вопрос эффективного проветривания.

— Сделать раздвижные секции и крышу можно у арочной теплицы. Для этого на дугу прикрутить направляющие и вставить четырехмиллиметровый поликарбонат. Можно сделать несколько сегментов, — объяснил Алексей Мыринов.

Еще один модный вариант телицы&nbsp;— из монолитного поликарбоната | Источник: «Стилар теплицы»Еще один модный вариант телицы&nbsp;— из монолитного поликарбоната | Источник: «Стилар теплицы»

Еще один модный вариант телицы — из монолитного поликарбоната

Источник:

«Стилар теплицы»

Для многих дачников сейчас важна не только функциональность теплицы, но и ее внешний вид. Всё популярнее становится монолитный поликарбонат — по прозрачности он похож на стекло.

— В итоге получается более дешевая альтернатива английским теплицам. В ней светопропускаемость лучше, но есть и свои минусы: теплица из монолитного поликарбоната хуже держит тепло, чем из сотового поликарбоната, — предупредил Александр Чернов. — Если человеку нужны очень ранние посадки и не нужна эстетика, пусть выбирает сотовый поликарбонат. Если нужна именно эстетика, то есть красивая теплица в английском стиле, то это уже монолит.

Почему нужно делать фундамент для теплицы

Многие дачники ставят теплицу сразу на землю или на колья — так не нужно тратиться на дополнительные материалы и можно не платить налоги. Но конструкция без опоры не прослужит долго.

— Теплица стоит на кольях, а земля весной начинает ходить — и в каркасе создается напряжение. Визуально это может быть незаметно, но из-за напряжения элементы начинают ломаться, — подчеркнул Александр Чернов.

Претензии дачники в этих случаях обращают к изготовителям каркасов. Эксперты же подчеркивают, что это не вина изготовителя каркаса и материалов, а результат отсутствия нормальной опоры для конструкции.

— Для теплицы нужен всегда жёсткий фундамент, — говорит Александр Чернов. — Брус, конечно, назвать полноценным фундаментов нельзя, но в случае обычной теплицы 3×6 метров или 3×4 метра он отлично подойдет. И при этом конструкция остается нестационарной, то есть по новому закону не нужно будет ее регистрировать и платить налоги.

Вы уже поставили теплицу на даче?

Стоит который год!
Делаю пленочную каждый год перетягиваю
Не умею ставить теплицы, поэтому обхожусь без них
Мне теплицы не нужны
Дача — это для отдыха, а не с теплицами возиться
У меня всё просто: нет дачи — нет теплицы
ПО ТЕМЕ
Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Корреспондент
Дача Сад Огород Теплица Поликарбонат Пленка Инструкция Полезные советы
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Комментарии
1
Инженер1
4 часа
Самый лучший поликарбонат был - израильский. Мачковский - качество коричневого дурнопахнущего цвета. На третий год в лохмотья от ультрафиолета.
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