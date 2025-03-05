В Ярославской области ввели «оранжевый» уровень погодной опасности

Публикуем прогноз погоды на ближайшие дни Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В среду, 5 марта, в Ярославской области резко изменится погода. В Министерстве региональной безопасности предупредили о мокром снеге и гололедице. Непогода возможна с 18 часов 5 марта до 9 часов 6 марта.

— Возможен сход снега с крыш. Аккуратно передвигайтесь по улицам и дорогам. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб 112, — сообщили в Министерстве.

Кроме того, согласно карте Росгидрометцентра, на территории региона объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

— 4 марта в 8 часов мск ожидается начало опасного явления «Низкая межень» на реке Мокза у деревни Юркино Борисоглебского района Ярославской области. Опасное явление «Низкая межень» сохранится до 7 марта, с возможностью прекращения, — пояснили в Росгидрометцентре.

Согласно памятке Росгидрометцентра, оранжевый уровень означает опасную погода. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Низкая межень — это период с низким уровнем воды в реке или озере.

Жителей Ярославской области предупредили о гололедице и мокром снеге Источник: Гидрометцентр России











Согласно прогнозу «Фобоса», на территории Европейской России продолжается противоборство циклона и антициклона. В ночь на 5 марта в Ярославле ожидается переменная облачность, сильный дождь, температура — +1…+3 °C. Давление заметно ниже нормы.

Погода по дням:

6 марта прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь, местами дымка, +1…+3 °C, ветер западный, умеренный. Давление немного ниже нормы;

7 марта, в течение суток ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь; ночью и днем — +2…+4 °C, ветер северо-западный, сильный, порывы до 15 метров в секунду;

8 марта, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода; ночью — 0…-2 °C, днем — +2…+4 °C, ветер северо-западный, умеренный;

9 марта, ожидается переменная облачность; ночью — 0…+2 °C, днем — +5…+7 °C, ветер западный, умеренный.