Когда наступит климатическая весна? Синоптик рассказал, какой погоды россиянам ждать в марте

Какой будет погода в марте Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Наступила календарная весна, но за окном всё еще сугробы и слякоть. Когда казалось, что зима уже позади, даже южные регионы завалило снегом, а первые дни марта в Центральной России начались со снегопадов.

С чем связано похолодание и когда уже наступит климатическая весна — 76.RU рассказал синоптик метеорологического центра «Метео» Александр Ильин. В этом материале публикуем прогноз для всей России.

Погода в Центральной России

По прогнозу синоптика, в Центральной России в марте будет весенняя и теплая погода.

— Продолжением зимы март не станет, хотя температуры еще будут устанавливаться. Тем не менее уже в первые дни весны температура в центральной части европейской территории России будет повышаться до +1… +6 градусов. В ночные часы температура воздуха не опустится ниже -10 градусов ни в одном из районов Центрального федерального округа, включая даже самые северные Ярославскую и Костромскую области, — отметил Александр Ильин.

В период с 7 по 11 марта мы ожидаем пик потепления, когда температура воздуха будет достигать +7… +12 градусов. Александр Ильин синоптик метеорологического центра «Метео»

Как отметил эксперт, солнечная погода с плюсовой температурой продержится в центральных регионах страны до конца марта. Вероятно, через несколько недель снег окончательно растает.

Погода на Урале

В отличие от центральных регионов, о наступлении климатической весны на Урале пока рано говорить.

— На Урал весна придет гораздо позже. Эта задержка составит от двух-трех недель, если не больше. Причина тому — антициклональные синоптические процессы, которые будут проходить на севере Урала, Сибири и Дальнего Востока. Из-за них в этих краях долго будут держаться низкие температуры, — объяснил синоптик.

Минусовая температура на Урале будет держаться практически до конца марта — до 25–30-го числа.

— Днем температура воздуха на Ямале, в Таруханском районе, на Таймыре, на севере Дальнего Востока, в Якутии и на Чукотке, а также в северных районах Камчатки будет колебаться от -17 до -22 градусов. В некоторых местах температура может быть еще ниже, достигая -25… -30 градусов. Ночью прогнозируются сильные морозы: в Ямале ожидается до -25… -30 градусов, на севере Сибири — до -30… -35 градусов, а в некоторых областях Дальнего Востока и в центральных и северо-западных районах Якутии — даже до -40 градусов. Таким образом, говорить о весне в этих регионах пока рано.

Погода в Сибири

В Сибири март будет морозным и зимним. Температура воздуха даже к концу месяца не выровняется к плюсовой отметке.

— В отдельных районах на юге Западной Сибири будут наблюдаться периоды солнечной погоды, когда температура поднимется до 0… +2 градусов, хотя это скорее исключение, чем правило, — рассказал Александр Ильин. — В основном дневные температуры останутся в пределах от -3 до -8 градусов, а в районе Байкала — от -7 до -12 градусов. Ночью морозы усиливаются на 10 градусов по сравнению с дневными показателями. То есть если днем температура колебалась между -6 и -8 градусами, то ночью столбик термометра может опуститься до -16… -18.

Еще прохладнее будет в Забайкалье — от Бурятии до Амурской области.

— В дневные часы практически до конца марта температура будет находиться в пределах от -3 до -13 градусов. В отдельные дни при ясном небе будет создаваться ощущение тепла, температура будет стремиться к нулю, но это будет очень кратковременно. В ночные часы снова ожидаются морозы до -20… -25 градусов практически до конца марта, — дал свой прогноз синоптик.

Погода на Дальнем Востоке

Чуть мягче ожидается погода в Приморском крае.

— В марте температура в этом регионе постепенно будет повышаться до +10… +15 градусов, хотя возможны кратковременные спады до 0. Таким образом, температурный фон останется неустойчивым: в течение месяца ожидаются как аномально теплые, так и аномально холодные дни. Дневные колебания температуры могут составлять 10–15 градусов.

Как объяснил синоптик, на неустойчивость температуры влияет территориальная близость к морю. Направления воздушных потоков меняются: они могут поступать как с холодного северного континента, так и с теплых Южного или Восточно-Китайского морей, а также с Японского моря. Именно поэтому там наблюдаются колебания температурного фона.

Погода на юге

Пальмы припорошило снегом Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











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