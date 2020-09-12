В Ярославле отменили футбольный матч «Шинник» — «Енисей» из-за коронавируса у игроков

В Ярославле отменили футбольный матч ярославского «Шинника» с красноярским «Енисеем» из-за коронавируса у игроков. Информация об этом появилась на официальном сайте ярославского клуба.



— На основании предписания Роспотребнадзора от 12 сентября матч 9-го тура Олимп-ФНЛ «Шинник» — «Енисей» не состоится в связи с выявлением признаков заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у значительной части состава красноярцев, — говорится в сообщении.



Дальнейшее решение о судьбе этой встречи должен принять Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

