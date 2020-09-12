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В Ярославле отменили футбольный матч «Шинник» — «Енисей» из-за коронавируса у игроков

COVID-19 выявлен почти у всего состава одной из команд

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Матч «Шинника» с «Енисеем» отменили после получения результатов тестов на коронавирус

Матч «Шинника» с «Енисеем» отменили после получения результатов тестов на коронавирус

Футбольный матч «Шинник» — «Енисей» отменен из-за коронавируса

В Ярославле отменили футбольный матч ярославского «Шинника» с красноярским «Енисеем» из-за коронавируса у игроков. Информация об этом появилась на официальном сайте ярославского клуба.

— На основании предписания Роспотребнадзора от 12 сентября матч 9-го тура Олимп-ФНЛ «Шинник» — «Енисей» не состоится в связи с выявлением признаков заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у значительной части состава красноярцев, — говорится в сообщении.

Дальнейшее решение о судьбе этой встречи должен принять Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

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— Футбольный клуб «Шинник» вместе со всеми болельщиками искренне и тепло желает коллегам из «Енисея» скорейшего выздоровления! Футбол должен продолжаться! — говорится в обращении ярославской команды.

Напомним, игра должна была пройти 13 сентября в Ярославле.

Тем временем в Ярославской области тоже ситуация неспокойная — за последний месяц резко выросло количество больных коронавирусом, нуждающихся в лечении в стационаре. Кроме того, Росстат обнародовал цифры о смертности от COVID-19 в регионе — они больше тех, которые озвучивал оперштаб.

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ЯрославльфутболкоронавирусФК «Шинник»ФК «Енисей»
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