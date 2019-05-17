В Ярославле может пройти чемпионат мира по волейболу

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Осмотреть город приехали представители Международной федерации
Победа сборной России в Лиге наций стала одной из причин того, что чемпионат мира пройдёт в России
В 2022 году в России пройдёт чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. На организацию матчей претендуют 10 городов: Ярославль, Белгород, Екатеринбург, Казань, Калининград, Кемерово, Красноярск, Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург. Наш город стал четвёртым на пути представителей инспекционной группы Международной федерации волейбола, которые встретились с главами города и области и побывали на площадке для нового волейбольного стадиона.
— Сегодня мы посетили площадку, которую выбрали для размещения нового волейбольного комплекса на 6 тысяч мест на проспекте Фрунзе, — рассказал Дмитрий Миронов. — Подготовлено техническое задание на разработку проекта комплекса с учетом всех требований спортивного регламента. В настоящее время началась работа по проектированию. Она будет закончена до конца года. Мы делаем все возможное, чтобы попасть в финальную заявку.
Как запасной вариант инспекторам предложили «Арену-2000», которая вмещает около девяти тысяч зрителей, а ледовый корт можно трансформировать под проведение соревнований.
Специалист Международной федерации волейбола Анна Мануэльян отметила вклад в развитие волейбола ярославского тренера Сергея Шляпникова и сказала, что победа нашей сборной в Лиге наций способствовала тому, что чемпионат пройдёт в России.