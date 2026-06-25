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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Ярославский ХК «Локомотив» официально попрощался с двумя нападающими: что известно

Ярославский ХК «Локомотив» официально попрощался с двумя нападающими: что известно

Уходят Красковский и Никулин

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Из ярославского «Локомотива» ушли два игрока | Источник: Александр Куренной / 76.RUИз ярославского «Локомотива» ушли два игрока | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Из ярославского «Локомотива» ушли два игрока

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

25 июня ярославский ХК «Локомотив» официально попрощался сразу с двумя нападающими. Первым стал Павел Красковский. Он перешел в нижегородский «Торпедо».

«Наш воспитанник прошел достойный путь в родном клубе — от первых шагов в спорте до двух Кубков Гагарина. Ярославским болельщикам Павел запомнится яркими голами, точными передачами и, конечно, победными эмоциями. Желаем Павлу успехов в продолжении карьеры! Всегда рады будем видеть в Ярославле!» — прокомментировали его уход в клубе.

Павлу Красковскому 29 лет. Он воспитанник ярославской ДЮСШ по хоккею. С сезона 2012/13 стал играть в клубе МХЛ «Локо», в следующем сезоне дебютировал в КХЛ в составе «Локомотива».

Также за Ярославль больше не будет играть Степан Никулин. На правах ограниченно свободного агента он переходит в новосибирскую «Сибирь». Согласно Регламенту КХЛ, взамен ярославский хоккейный клуб получит денежную компенсацию.

«В родном клубе Степан Никулин провел пять сезонов и 237 матчей, вместе с „Локомотивом“ дважды стал обладателем Кубка Гагарина. Желаем удачи в продолжении карьеры!», — написали в соцсетях «Локомотива».

25-летний Степан Никулин родом из Ярославля, ученик местной хоккейной школы. В составе молодежки «Локо» стал лучшим бомбардиром в чемпионате-2020/2021. В основной состав «Локомотива» попал в 2021 году.

Напомним, о переходе Никулина в «Торпедо» в КХЛ сообщили еще 19 июня. Статус ограниченно свободного агента в хоккее — это статус игрока, у которого истек срок контракта с клубом, но права на него по-прежнему принадлежат его команде.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
1
Гость
22 минуты
Раньше жил и не тужил.
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