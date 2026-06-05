«Поняла, что нигде особо не нужна»: колясочница стала профессиональной спортсменкой и участвует в марафонах

Источник: Городские медиа

Анастасии Соколковой 45 лет, она родилась и живет в Краснодаре. У женщины врожденный порок развития позвоночника и спинного мозга. Еще в роддоме ее маме предлагали написать заявление на отказ. Но родители этого не сделали и усердно занялись реабилитацией дочери.

Анастасия окончила обычную школу, стала дипломированным психологом, но после университета было не так просто найти работу.

«Я поняла, что в общем-то нигде особо не нужна, и начала искать место, где заниматься ЛФК, ведь без спорта мне никак нельзя, нужно постоянное движение. Так я попала к своему первому тренеру. Именно он привел меня в большой спорт. Я начала профессионально заниматься пауэрлифтингом», — рассказала Анастасия 93.RU.

Краснодарка попала в сборную России по пауэрлифтингу, выступала на российских и международных соревнованиях, включая Кубок Европы и Кубок мира. Но по состоянию здоровья с профессиональным спортом пришлось завязать.

При этом Анастасия не сдалась и занялась бегом.