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Спорт «Поняла, что нигде особо не нужна»: колясочница стала профессиональной спортсменкой и участвует в марафонах

«Поняла, что нигде особо не нужна»: колясочница стала профессиональной спортсменкой и участвует в марафонах

Рассказываем в видео историю сильной духом женщины

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Источник:

Городские медиа

Анастасии Соколковой 45 лет, она родилась и живет в Краснодаре. У женщины врожденный порок развития позвоночника и спинного мозга. Еще в роддоме ее маме предлагали написать заявление на отказ. Но родители этого не сделали и усердно занялись реабилитацией дочери.

Анастасия окончила обычную школу, стала дипломированным психологом, но после университета было не так просто найти работу.

«Я поняла, что в общем-то нигде особо не нужна, и начала искать место, где заниматься ЛФК, ведь без спорта мне никак нельзя, нужно постоянное движение. Так я попала к своему первому тренеру. Именно он привел меня в большой спорт. Я начала профессионально заниматься пауэрлифтингом», — рассказала Анастасия 93.RU.

Краснодарка попала в сборную России по пауэрлифтингу, выступала на российских и международных соревнованиях, включая Кубок Европы и Кубок мира. Но по состоянию здоровья с профессиональным спортом пришлось завязать.

При этом Анастасия не сдалась и занялась бегом.

О том, как, несмотря на все проблемы, найти себя в этом мире, Анастасия рассказала в видео выше.

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