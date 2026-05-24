НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

2 м/c,

южн.

 750мм 72%
Подробнее
1 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Что делать, если забыл вещи в автобусе
Чествование «Локомотива». Онлайн
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Нагрянет гроза
Как отметить свадьбу в Ярославле
Переименование в честь «Локомотива»
Погибли в пожаре
Подрались у магазина — видео
Нет горячей воды
Спорт «Спартак» выиграл Кубок России и тут же его разбил. Эпичные кадры, как трофей вдребезги раскололся

«Спартак» выиграл Кубок России и тут же его разбил. Эпичные кадры, как трофей вдребезги раскололся

Кубок треснул в руках Пабло Солари

243
Кубок раскололся посередине | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUКубок раскололся посередине | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Кубок раскололся посередине

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Не успел «Спартак» одержать победу в Суперфинале Кубка России, как уже «лишился» главного кубка. Во время празднования нападающий Пабло Солари разбил трофей.

Источник:

FONBET Кубок России / Telegram

Отметим, что Кубок России разбивается второй год подряд. Так, в прошлом году главный трофей лопнул еще на заводе во время производства, за несколько дней до того, как его должны были передать РФС.

Сначала сроки передачи кубка были перенесены. Но позже всё же успели переделать трофей к матчу ЦСКА и «Ростова».

«Спартак» обыграл «Краснодар» в Суперфинале Кубка России. Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика. Победу в матче со счетом 1:1 (4:3 пен.) праздновали футболисты «Спартака».

Первый мяч забил вингер красно-белых Пабло Солари на 36-й минуте. Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто сравнял счет на 57-й минуте. В оставшееся основное время матча команды не отметились результативными действиями — 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты красно-белых.

Отметим, что «Спартак» в пятый раз выиграл Кубок России. В предыдущий раз красно-белые завоевывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1). За ходом матча мы следили в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Спорт Футбол Матч Кубок
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
А вот если бы в Кубок успели налить шампанское, или коньяк, да даже воду, он не развалился бы.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«Это верный способ умереть прямо сейчас». HR-директор объяснила, стоит ли торговаться с начальством при сокращении
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Рекомендуем