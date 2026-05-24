«Спартак» выиграл Кубок России и тут же его разбил. Эпичные кадры, как трофей вдребезги раскололся

Не успел «Спартак» одержать победу в Суперфинале Кубка России, как уже «лишился» главного кубка. Во время празднования нападающий Пабло Солари разбил трофей.

Отметим, что Кубок России разбивается второй год подряд. Так, в прошлом году главный трофей лопнул еще на заводе во время производства, за несколько дней до того, как его должны были передать РФС.

Сначала сроки передачи кубка были перенесены. Но позже всё же успели переделать трофей к матчу ЦСКА и «Ростова».

«Спартак» обыграл «Краснодар» в Суперфинале Кубка России. Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика. Победу в матче со счетом 1:1 (4:3 пен.) праздновали футболисты «Спартака».

Первый мяч забил вингер красно-белых Пабло Солари на 36-й минуте. Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто сравнял счет на 57-й минуте. В оставшееся основное время матча команды не отметились результативными действиями — 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты красно-белых.