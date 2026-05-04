Сможет ли «Авангард» обыграть «Локомотив» в шестом матче серии — прогноз

Матч состоится в Омске Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

4 мая в 19:30 в Омске состоится шестой матч «Авангарда» против «Локомотива» (6+). На данный момент счет в серии составляет 3-2. Команды играют до четырех побед.

По данным портала Metaraitings, омичи остаются фаворитами, несмотря на поражение в прошлой игре. Аналитики считают, что у «Авангарда» есть все шансы завершить серию и выйти в финал. При этом игра не будет простой ни для одной из команд.

«Последний раз подопечные Ги Буше проигрывали дважды подряд еще в начале марта, а потому они умеют грамотно реагировать на поражения. Как итог, напрашивается ставка на победу „Авангарда“ в матче. Очевидно, в предстоящем сражении никто не станет лишний раз рисковать, так как цена любой ошибки слишком велика, а потому нас ожидает очередное закрытое и напряженное противостояние, в котором маловероятна голевая феерия», — считают аналитики.

Если «ястребы» пройдут в финал Кубка Гагарина, за победу они будут бороться с казанским «Ак Барсом». Все подробности о противостоянии команд мы публикуем в специальном сюжете.