Проведут по три финала: календарь команд, ведущих борьбу за выживание в чемпионате России

2 мая «Ростов» в Махачкале сыграет с «Динамо» Источник: пресс-служба ФК «Ростов»

В чемпионате России по футболу осталось провести три тура. В борьбе за выживание принимают участие семь команд. Не могут чувствовать себя в безопасности команды, занимающие десятое место и выше.

Редакция 161.RU рассказывает о календаре каждой из них в оставшейся части сезона.

Турнирная таблица

Команды, занявшие 13-е и 14-е место, сыграют стыковые матчи с командами Первой лиги. Клубы с 15-й и 16-й строчки покинут РПЛ напрямую.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Календарь оставшихся матчей

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Источник: Мария Романова / Городские медиа

«Акрон» — десятое место, 27 очков

«Краснодар» (д) «Ростов» (д) «Крылья Советов» (г)

Источник: пресс-служба ФК «Акрон»

В восьми весенних турах «Акрон» не одержал ни одной победы и набрал всего лишь три очка. Тем неожиданнее была гостевая победа над «Балтикой» (1:0) в 27-м туре. Этот матч окончательно запутал расклады внизу турнирной таблицы.

Ведомая Артемом Дзюбой команда сначала сыграет в гостях с «Краснодаром», который борется за чемпионство, а затем примет «Ростов». Этот матч будет принципиальным для тренеров команды из Тольятти Заура Тедеева и Александра Аброскина — оба долго работали в системе желто-синих.

В 30-м туре нас ждет самарское дерби (обе команды проводят матчи в этом городе) с «Крыльями Советов». При определенном раскладе они будут бороться за место в РПЛ — в таком случае в городе останется только одна команда.

«Ростов» — 11-е место, 27 очков

«Динамо» Мх (г) «Акрон» (г) «Зенит» (д)

Источник: пресс-служба ФК «Ростов»

Команда Джонатана Альбы в двух домашних матчах проиграла аутсайдерам «Сочи» (0:1) и «Оренбургу» (0:1). В обоих матчах голы были пропущены на последних минутах.

Теперь «Ростов» ждет неприятная концовка сезона и борьба за сохранение места в РПЛ. В двух оставшихся турах желто-синие на выезде сыграют с прямыми конкурентами — махачкалинским «Динамо» и «Акроном».

В последнем туре «Ростов» дома сыграет с «Зенитом». Возможно, в этом матче будет решаться не только судьба ростовской команды, но и чемпионства.

В последних четырех матчах «Ростов» не одержал ни одной победы — два поражения и две ничьи.

«Оренбург» — 12-е место, 26 очков

«Сочи» (г) «Крылья Советов» (д) «Краснодар» (г)

Источник: пресс-служба ФК «Оренбург»

Команда Ильдара Ахметзянова еще совсем недавно была в зоне прямого вылета, но после двух побед подряд над прямыми конкурентами, «Пари НН (2:1) и „Ростовом“ (1:0), поднялась на 12-е место.

В ближайших двух турах «Оренбург» вновь сыграет с соседями по турнирной таблице — «Сочи» и «Крыльями Советов». Судьба команды, скорее всего, решится именно в этих встречах.

В 30-м туре «Оренбург» отправится в гости к «Краснодару», который на данный занимает первое место в турнирной таблице.

«Крылья Советов» — 13-е место, 26 очков

«Спартак» (д) «Оренбург» (г) «Акрон» (д)

Источник: пресс-служба ФК «Крылья Советов»

В 27-м туре «Крылья Советов» на домашнем стадионе прервали семиматчевую серию без побед, одолев московский «Локомотив» (2:0). На этом отрезке в команде сменился главный тренер — Магомеда Адиева сменил Сергей Булатов.

В ближайшем туре самарцев ждет непростая домашняя игра против «Спартака». Завершится чемпионат для «Крыльев Советов» матчами против конкурентов в борьбе за выживание.

Сначала команда Булатова отправится в гости к «Оренбургу», а затем примет тольяттинский «Акрон» — в последнем матче на поле точно будут лететь искры.

«Динамо» Мх — 14-е место, 24 очка

«Ростов» (д) «Ахмат» (г) «Спартак» (д)

Источник: пресс-служба ФК «Динамо» Махачкала

Зимой махачкалинцев возглавил Вадим Евсеев. Под его руководством команда стала играть в более атакующий футбол и выдала ряд неплохих матчей, но затем забуксовала. В последних шести матчах «Динамо» не одержало ни одной победы, набрав лишь три очка.

В ближайшем туре в Махачкалу 2 мая приедет «Ростов». В текущем сезоне команды уже встречались четыре раза — желто-синие не одержали ни одной победы.

Затем «Динамо» сыграет с «Ахматом», который не имеет никакой турнирной мотивации. В последнем туре в Махачкалу приедет «Спартак» — красно-белые ведут борьбу за бронзовые медали.

«Пари НН» — 15-е место, 22 очка

«Ахмат» (г) ЦСКА (Д) «Рубин» (г)

Источник: пресс-служба ФК «Пари НН»

В шести последних матчах «Пари НН» не одержал ни одной победы, набрав два очка. На данный момент команда располагается в зоне прямого вылета из РПЛ. Руководство решило встряхнуть футболистов перед решающим отрезком сезона, сменив главного тренера. Место Алексея Шпилевского занял Вадим Гаранин.

В оставшихся матчах команда из Нижнего Новгорода в гостях сыграет с двумя командами без турнирной мотивации — «Ахматом» и «Рубином». Дома «Пари НН» встретится с ЦСКА, который проваливает весенний отрезок чемпионата и, кажется, выбыл из борьбы за медали.

«Сочи» — 16-е место, 18 очков

«Оренбург» (д) «Зенит» (г) «Ахмат» (д)

Источник: пресс-служба ФК «Сочи»

Долгое время «Сочи» считался главным аутсайдером турнира, но затем неожиданно одержал три победы подряд. Несмотря на это, шансы на спасение у команды лишь теоретические.