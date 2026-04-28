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Спорт В КХЛ выписали штрафы игрокам «Локомотива» и «Авангарда». Кого еще наказали за потасовки?

В КХЛ выписали штрафы игрокам «Локомотива» и «Авангарда». Кого еще наказали за потасовки?

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Денежное наказание получил и тренер омичей Ги Буше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Евгений Софийчук / NGS55.RUДенежное наказание получил и тренер омичей Ги Буше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Евгений Софийчук / NGS55.RU

Денежное наказание получил и тренер омичей Ги Буше

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Евгений Софийчук / NGS55.RU

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел поведение хоккеистов и главных тренеров в матче полуфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом», который прошел 26 апреля в Ярославле и сопровождался массовыми драками. Их участниками стали практически все игроки.

Как сообщают наши коллеги из NGS55.RU, в результате штрафы получили нападающий «Авангарда» Кирилл Долженков и защитник «Локомотива» Алексей Береглазов. Их наказали за выход со скамейки игроков с целью провоцирования драки. Голкипера омичей Никиту Серебрякова оштрафовали за использование непристойных жестов во время игры.

Хоккеисты устроили массовую драку во время матча в Ярославле

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли получит штраф за действия игрока, покинувшего скамейку с целью провокации драки. Такое же наказание «присудили» и наставнику «ястребов» Ги Буше.

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Кроме того, штрафы за драки хоккеистов получили «Локомотив» и «Авангард».

Третий матч полуфинала Кубка Гагарина пройдет 28 апреля в 19:30 в Омске (6+). Счет в серии сейчас 2:0 в пользу омичей. Если «Авангард» еще два раза обыграет «Локомотив», то он выйдет в финал Кубка Гагарина — впервые за пять лет.

Ранее мы публиковали большой разбор о том, как складывалось противостояние Омска и Ярославля.

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Сергей ЭнквистСергей Энквист
Сергей Энквист
Старший корреспондент NGS55.RU
Штраф Хоккей КХЛ ХК Локомотив ХК Авангард
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Комментарии
3
Гость
28 апреля, 10:34
Серебряков откровенно провоцировал устно и физически, а наказывали и Сурина и Радулова, а этот наверно благодарит Всевышнего и судей, что только деньгами обошелся...на лед выскочили несколько человек у Авангарда, а наказан был и на игре и сейчас только один...правила не для всех...
Гость
28 апреля, 10:09
Ничего непонятно.А кто начал?
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Гость
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