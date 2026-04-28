В КХЛ выписали штрафы игрокам «Локомотива» и «Авангарда». Кого еще наказали за потасовки?

Денежное наказание получил и тренер омичей Ги Буше Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Евгений Софийчук / NGS55.RU

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел поведение хоккеистов и главных тренеров в матче полуфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом», который прошел 26 апреля в Ярославле и сопровождался массовыми драками. Их участниками стали практически все игроки.

Как сообщают наши коллеги из NGS55.RU, в результате штрафы получили нападающий «Авангарда» Кирилл Долженков и защитник «Локомотива» Алексей Береглазов. Их наказали за выход со скамейки игроков с целью провоцирования драки. Голкипера омичей Никиту Серебрякова оштрафовали за использование непристойных жестов во время игры.

Хоккеисты устроили массовую драку во время матча в Ярославле Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли получит штраф за действия игрока, покинувшего скамейку с целью провокации драки. Такое же наказание «присудили» и наставнику «ястребов» Ги Буше.

Кроме того, штрафы за драки хоккеистов получили «Локомотив» и «Авангард».

Третий матч полуфинала Кубка Гагарина пройдет 28 апреля в 19:30 в Омске (6+). Счет в серии сейчас 2:0 в пользу омичей. Если «Авангард» еще два раза обыграет «Локомотив», то он выйдет в финал Кубка Гагарина — впервые за пять лет.