В КХЛ выписали штрафы игрокам «Локомотива» и «Авангарда». Кого еще наказали за потасовки?

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел поведение хоккеистов и главных тренеров в матче полуфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом», который прошел 26 апреля в Ярославле и сопровождался массовыми драками. Их участниками стали практически все игроки.
Как сообщают наши коллеги из NGS55.RU, в результате штрафы получили нападающий «Авангарда» Кирилл Долженков и защитник «Локомотива» Алексей Береглазов. Их наказали за выход со скамейки игроков с целью провоцирования драки. Голкипера омичей Никиту Серебрякова оштрафовали за использование непристойных жестов во время игры.
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли получит штраф за действия игрока, покинувшего скамейку с целью провокации драки. Такое же наказание «присудили» и наставнику «ястребов» Ги Буше.
Кроме того, штрафы за драки хоккеистов получили «Локомотив» и «Авангард».
Третий матч полуфинала Кубка Гагарина пройдет 28 апреля в 19:30 в Омске (6+). Счет в серии сейчас 2:0 в пользу омичей. Если «Авангард» еще два раза обыграет «Локомотив», то он выйдет в финал Кубка Гагарина — впервые за пять лет.
Ранее мы публиковали большой разбор о том, как складывалось противостояние Омска и Ярославля.