97% — за. Фигурист Петр Гуменник покорил итальянцев с неожиданной стороны

Петр Гуменник попал в необычный топ олимпийских спортсменов. Журнал Vogue Italia внес его костюм в список лучших образов этой Олимпиады.

Особенно сильно критикам понравилась его блуза с цветами. Каждый образ в их подборке могут оценить читателей, и на момент публикации этой новости костюм фигуриста понравился 97% итальянской публики.

«Петр Гуменник, российский фигурист, повторил цветочный тренд, замеченный на недавних показах мод. Как? С помощью эффектной прозрачной блузки с пышными рукавами, украшенной каскадом красных цветов, которые добавляют образу красок», — пишет Vogue Italia.

Гуменник — не единственный спортсмен с русскими корнями, который попал в список. Также журнал отметил стиль фигуристов Ильи Малинина (выступает за США) и Михаила Шайдрова (Казахстан).

