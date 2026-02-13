В Ярославль приехали олимпийские чемпионы. Что они здесь делают

Кубок чемпионов по фристайлу в Ярославле Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Двукратный призер Олимпийских игр 2018 и 2022 года приехал в Ярославль. 34-летний Илья Буров примет участие в Кубке чемпионов по фристайлу. Ярославская область принимает спортсменов уже четвертый раз.

Илья Буров — российский фристайлист из Ярославля. В 2009 году впервые проявил себя на международном старте. В 2011 году победил на этапе Кубка Европы. Младший брат Ильи, Максим Буров, тоже пошел по его стопам и стал чемпионом мира по фристайлу.

13 февраля в Подолино с 17:00 начнется командное состязание, 14 февраля в 18:00 пройдет праздничная программа.

«В спортивной части зрителей ждут прыжки с трамплина на высоту трехэтажного дома, сальто с пируэтами, скорость приземления после которых достигает 70 километров в час!» — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Братья Буровы принимали участие в Кубке чемпионов и в 2025 году Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Организаторы сообщили, что горнолыжный склон будет работать с 16:00 до 22:00. Также для болельщиков 14 февраля организуют трансфер. Места в автобусе ограничены и доступны только по регистрации.

Расписание трансфера в Подолино на 14 февраля:

Автовокзал — Подолино — 16:30 и 17:00;

Подолино — Автовокзал — 21:00.