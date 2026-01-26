Снега нет, арена не готова: Италия рискует сорвать зимнюю Олимпиаду

Проведению Игр в этом году мешает даже погода Источник: Knowledge Pill / YouTube

До зимних Игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо осталось всего 11 дней, однако сразу несколько крупных проблем ставят под вопрос их успешное проведение. Наши коллеги из «Фонтанки» узнали о главных «болевых точках» подготовки: затянувшемся строительстве санно-бобслейной трассы в Кортина-д’Ампеццо, недоделанной ледовой арене «Санта-Джулия» в Милане и почти критической нехватке снега в горах Италии.

Санно-бобслейная трасса в Кортина-д’Ампеццо: споры и авралы

Строительство олимпийского центра для бобслея, скелетона и санного спорта в Кортина-д’Ампеццо с самого начала сопровождалось разногласиями. Международный олимпийский комитет (МОК) открыто сомневался, что новую трассу успеют построить к 2026 году, и рекомендовал Италии провести соревнования на уже имеющейся трассе за границей — например в соседней Австрии или Швейцарии. Однако региональные власти Венето и правительство Италии отказались выносить престижные соревнования за пределы страны и настояли на полном восстановлении старой олимпийской трассы Eugenio Monti в Кортине. Такое решение потребовало значительных расходов: реконструкция трассы обошлась в 118 миллионов евро (из общего инфраструктурного бюджета Игр в 3,4 млрд). Критики предупреждали, что новый комплекс может превратиться в объект без будущего, учитывая узкую аудиторию бобслейного спорта и высокие расходы на содержание трассы.

«У этого центра нет будущего, а расплачиваться за него предстоит нам», — заявляла местная активистка и журналистка Марина Менарди.

Организаторы долго не могли найти подрядчика и заключили контракт на строительство только в начале 2024 года — всего за два года до Олимпиады. Времени оставалось впритык: МОК предупреждал, что проект «не имеет запаса по срокам» и нуждается в жестком контроле. Весной 2024-го стройка всё же началась, но уже через несколько месяцев столкнулась с саботажем: в феврале 2025 года неизвестные демонтировали на объекте часть холодильной трубы и перегородили ею дорогу, парализовав работы накануне инспекции МОК. Полиция начала расследование. Тем временем сроки поджимали: по плану уже к марту 2025-го трассу следовало залить льдом и предъявить спортивным федерациям для сертификации и тестовых заездов. Организаторам даже пришлось разработать запасной вариант — в случае провала стройки соревнования могли перенести за океан, на трассу в Лейк-Плэсиде (США), которую неожиданно обозначили как резервную площадку. Мэр Кортины Джанлука Лоренци тогда уверял, что до этого не дойдет: по его словам, инженеры гарантировали сдачу объекта в срок, и МОК публично подтвердил, что трасса будет достроена вовремя.

К концу 2025 года санно-бобслейный комплекс в Кортине все-таки был доведен до стадии испытаний. По оценке главы координационной комиссии МОК Кристин Клостер, новый олимпийский трек «даже превзошел ожидания»: несмотря на сжатые сроки, проект сумели реализовать к назначенному сроку и успешно опробовать с участием спортсменов. Президент Итальянского НОК Джованни Малаго назвал строительство трассы «выигрышной ставкой наперекор скептикам». Однако долгожданный успех не отменяет спорности проекта. Местные жители помнят печальный прецедент: аналогичная трасса, построенная к Олимпиаде-2006 в Турине, была заброшена через несколько лет после Игр и теперь подлежит разборке. В Кортине надеются избежать такой участи — власти говорят о возрождении национальных традиций бобслея и даже о притоке иностранных команд на тренировки. Но окончательные выводы о судьбе дорогой олимпийской стройки можно будет сделать лишь после Игр.

Ледовая арена «Санта-Джулия»: гонка со временем

А вот по-настоящему «ахиллесовой пятой» Олимпиады-2026 стал главный хоккейный стадион «Санта-Джулия». Этот многофункциональный комплекс, рассчитанный на 11 500 зрителей, должен принять ключевые матчи хоккейного турнира, включая игры с участием звёзд НХЛ, впервые приезжающих на Олимпиаду с 2014 года. Однако строительство арены началось с опозданием и продвигалось настолько медленно, что вплотную приблизилось к началу Игр.

Еще в январе 2025-го МОК констатировал, что «Санта-Джулия» будет сдана лишь во второй половине 2025 года — буквально за несколько месяцев до церемонии открытия. Это сразу сделало объект одной из самых проблемных позиций подготовки. К декабрю 2025 года, за два месяца до Олимпиады, арена все еще представляла собой стройплощадку. Более того, выяснилось, что размер хоккейной площадки там оказался на несколько футов меньше североамериканского стандарта НХЛ, что вызвало обеспокоенность: это может привести к более жестким стыкам и травмам игроков. Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли открыто заявил, что лига не отпустит своих хоккеистов, если лёд в Милане будет небезопасным. Это прозвучало довольно громко: присутствие звездных спортсменов было одним из козырей Игр, и их возможный бойкот грозил имиджевой катастрофой.

Оргкомитет начал спешно уверять, что ситуацию удастся исправить. В декабре миланские организаторы заявили, что «на 100% уверены» в качестве льда: работу ведут лучшие мировые специалисты, и ко времени первых матчей покрытие будет идеально подготовлено. Лед обещали залить к концу декабря, а на 9–11 января назначили тестовый турнир с участием ведущих итальянских команд. «Санта-Джулия» к этому моменту стала главной головной болью подготовительного периода. Тестовое соревнование действительно прошло в январе — и сразу выявило недостатки. В первый же день матчи пришлось приостанавливать для ремонта заливки — возле одних из ворот образовалась опасная выбоина во льду.

Тем не менее представители НХЛ и профсоюза игроков, прибывшие инспектировать объект, назвали тестовый турнир «полезной пробой» и остались довольны тем, как организаторы решают проблемы по ходу дела. В совместном заявлении заокеанские эксперты подчеркнули, что работы по доводке арены продолжаются круглосуточно, а сами они готовы и дальше оказывать любую поддержку, чтобы обеспечить идеальные условия на льду. На площадке при этом продолжалась строительная фаза: во время тестов все входящие должны были носить каски и сигнальные жилеты.

Тем не менее на середину января 2026 года «Санта-Джулия» все еще оставалась фактически незавершенной. Внутренние помещения — раздевалки, пресс-центры, гостевые зоны — достраивались в авральном режиме, некоторые из них временно переоборудовали прямо на время тестового турнира. Из 14 запланированных раздевалок были готовы лишь три. Во время одной из инспекций делегация федерации хоккея Канады оказалась в недоделанном помещении. Строительные работы шли «нон-стоп», пока хоккеисты обкатывали свежий лед. Откладывать больше нельзя: женский олимпийский турнир стартует уже 5 февраля, за день до церемонии открытия, а мужские сборные (включая энхаэловцев) выйдут на миланский лед 11 февраля. В Международной федерации хоккея (IIHF) признают, что арена может оказаться не полностью готовой в неигровых зонах, но уверены: сама площадка, лед и все необходимые для матчей службы будут в порядке к моменту первого вбрасывания. При этом игроки отмечали слишком узкие размеры катка: в частности, нападающий клуба «Аппьяно» Даниэль Эруционе предположил, что хоккеистам НХЛ будет непросто адаптироваться к площадке с ограниченным пространством.

«Мы проведем турнир при любых обстоятельствах, и он пройдет успешно», — пообещал президент IIHF Люк Тардиф, отметив, что спать до Олимпиады ему хотелось бы спокойнее.

Организаторы делают всё, чтобы в оставшиеся дни наверстать упущенное, и утверждают, что успеют: по их словам, объект будет полностью безопасен и принят к олимпийским соревнованиям. Отдельные элементы, впрочем, пока остаются временными — например, медиакуб над ареной заменён на упрощённую версию, которую организаторы обещают демонтировать и установить полноценный экран до начала турнира. Подготовкой льда занимается Дон Моффат — опытный специалист из НХЛ, ранее работавший на четырёх Олимпиадах.

Снег тает: климатические риски и ставка на пушки

Даже если все олимпийские объекты достроят вовремя, есть ещё одна стихия, неподвластная инженерам и чиновникам, — погода. Зимняя Олимпиада-2026 столкнулась с рекордно мягкой зимой в Альпах. На многих склонах снег либо выпал с большим опозданием, либо отсутствует вовсе. Организаторам пришлось полагаться на массивную систему искусственного оснежения и даже переносить тестовые соревнования в ожидании похолодания.

Так, на легендарной скоростной трассе в Бормио (где должны пройти соревнования горнолыжников) в декабре вообще не было натурального снега, и хотя снежные пушки работали на пределе, теплая погода не позволяла производить снег круглосуточно.

«Температура слишком высокая — снег можно делать только по ночам, теоретической мощности нам не достичь», — описывал ситуацию президент Международной федерации лыжных видов (FIS) Йохан Элиаш в конце декабря 2025 года.

Он отмечал, что потепление климата превратилось в серьёзный вызов зимнему спорту, и предупреждал, что критическая нехватка финансирования подготовки в Италии усугубляет проблему. По словам Элиаша, из-за задержек с поступлением государственных средств организаторы Игр не смогли своевременно запустить системы оснежения на некоторых аренах — и теперь вынуждены наверстывать, используя запасные планы и названивая ответственным лицам «по утрам, дням и вечерам». Кроме того, частные инвесторы, ранее рассматривавшие возможность участия в проекте, по данным местных СМИ, отказались от вложений на фоне роста расходов.

Главная зона риска — альпийский курорт Ливиньо на севере Ломбардии. Здесь пройдут все соревнования сноубордистов и фристайлистов, требующие особых условий: от трамплинов биг-эйра до сноуборд-кросса. Для их подготовки нужны горы снега — в прямом смысле. Например, для сооружения олимпийского хафпайпа требуется около 180 тысяч кубометров спрессованного снега, который должен выдерживать тренировки и финалы в течение нескольких недель. По расчётам оргкомитета, в целом потребуется около трёх миллионов кубометров искусственного снега — такие объёмы не предусмотрены в утверждённом бюджете Игр, и часть расходов до сих пор остаётся незакрытой. По данным FIS, под угрозой в какой-то момент оказались даже отдельные соревнования по сноуборду и фристайлу — в том числе биг-эйр, хафпайп и могул, требующие точной геометрии и стабильного покрытия.

Ливиньо прежде славился обилием снега, но в последние годы ситуация изменилась. Исследования показывают, что за столетие (1920–2020 гг.) среднее количество свежего снега в Альпах сократилось на 34%, причём процесс заметно ускорился после 1980 года. По данным итальянского центра Eurac Research, уже к 2040 году лишь 10 стран в мире смогут гарантированно принимать зимние Олимпийские игры по климатическим условиям.

Италия явно не хочет оказаться в числе проигравших: страна активно наращивает мощности искусственного оснежения. Около 90% горнолыжных трасс в Италии уже покрываются искусственным снегом (для сравнения: в Австрии — это примерно 70%, в Швейцарии — около 50%). Олимпийские объекты — не исключение. В Ливиньо заранее построили новое водохранилище объёмом 200 000 кубометров (одно из крупнейших в итальянских Альпах) и установили дополнительно более 50 снежных пушек. С их помощью можно произвести порядка 800 миллионов литров снега примерно за 300 часов непрерывной работы. Эти меры оказались как нельзя кстати: декабрьская оттепель задержала запуск системы, и организаторы даже начали расходовать стратегический запас — специально припрятанный с прошлой зимы снег.

В Ливиньо научились сохранять снег с помощью изоляционных материалов: летом его склады накрывают особым полотном, благодаря которому за сезон теряется лишь около 23% объема. Эти снежные «консервы» пришлись как раз кстати, когда осенью старт искусственного оснежения замедлился: большегрузные самосвалы ежедневно перевозили по 10 000 кубометров старого снега и за считанные дни сформировали 100-тысячный запас — например, полностью отсыпали зону приземления биг-эйра. И всё-таки, не все проблемы удавалось решить.

В середине декабря 2025 года глава FIS Йохан Элиаш выразил обеспокоенность: по его данным, подготовка сноу-парков в Ливиньо отставала от графика, и он обвинил итальянские власти в проволочке с финансированием.

«Произошёл технический сбой — вышел из строя клапан насоса. Но его заменили в срок, и все пушки работают уже несколько ночей. Холод впереди, скоро до минус 20°C, так что у нас будет даже больше снега, чем нужно», — объяснял мэр Ливиньо Ремо Галли.

По официальным данным, на середину января оргкомитет Игр выполнил уже более 80% плана снежного производства.

«Мы понимаем беспокойство федераций — действительно, поначалу были задержки в строительной фазе, — говорит Давиде Черато, менеджер зоны Ливиньо. — Но теперь все недостатки устранены».

Итальянские сноубордисты, опробовавшие склоны, вроде бы тоже остались довольны. Со слов главы инфраструктурной компании SiMiCo Фабио Салдини, они назвали покрытие «фантастическим».

В МОК также заявляют, что тревожные сообщения о дефиците снега «необоснованны» и подготовка Игр идёт в плановом режиме: «Как вы могли видеть, в регионе уже проходят международные соревнования», — говорится в заявлении пресс-службы.

Глава FIS Йохан Элиаш между тем подчеркнул, что климатические изменения требуют пересмотра географии зимнего спорта. По его мнению, в будущем МОК и международные федерации будут ориентироваться на ограниченный круг регионов с подтверждённой климатической надёжностью — прежде всего это высокогорные районы Альп (Швейцария, Австрия, север Италии и Франции), Скандинавия, отдельные части Северной Америки (включая Британскую Колумбию и Скалистые горы) и Япония. По текущим оценкам, таких мест в мире насчитывается не более 10–12. Некоторые регионы России — например, Северный Кавказ, Южная Сибирь или Камчатка — также обладают стабильными снежными условиями и природным рельефом, подходящим для зимних соревнований. Однако по очевидным причинам рассчитывать на проведение Олимпиады в России в обозримом будущем не приходится.