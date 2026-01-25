НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Плей-офф не за горами»: тренер ярославского «Локомотива» поделился мнением об игре команды со «Спартаком»

Что сказали наставники «Локомотива» и «Спартака»

212
После матча состоялась пресс-конференция | Источник: ХК «Спартак» Москва / Vk.comПосле матча состоялась пресс-конференция | Источник: ХК «Спартак» Москва / Vk.com

После матча состоялась пресс-конференция

Источник:

ХК «Спартак» Москва / Vk.com

25 ноября ярославский «Локомотив» обыграл команду «Спартака» со счетом 2:3. Матч происходил на московской арене.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поделился своим мнением об игре. Матч со «Спартаком» наставник назвал хорошей выездной победой.

«Для нас соперник очень мастеровитый, быстрый. В атаке много проблем нам доставил, но мы нашли путь к победе», — отметил Боб Хартли.

Главный тренер поделился, что «Локомотив» хорошо владел инициативой, но команда нахватала удалений. Из-за нескольких потерь инициатива была отдана сопернику. Вернуть преимущество команда смогла в третьем периоде. Боб Хартли назвал его лучшим.

«В овертайме так же, как и у „Спартака“, был отличный момент. Мальцев с ударной позиции бросал, Исаев выручил. Своим шансом мы воспользовались», — рассказал наставник «Локомотива».

Боб Хартли поделился, что сейчас идет ротация игроков. Тренерский штаб выбирает нападающих, с которыми команда зайдет в плей-офф.

«Плей-офф не за горами, мы уже стараемся войти в этот менталитет плей-оффа. У нас есть несколько правил по зоне защиты. Если ты под давлением, нет хорошей опции сохранить шайбу, то лучше вывести ее в среднюю зону и продолжить игру оттуда», — отметил главный тренер ярославской команды.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов, в свою очередь, рассказал о причинах поражения московской команды. По его мнению, хоккеистам не хватило везения.

«Чуть удаления сломали, не дали нам держать темп и играть в третьем периоде так, как мы хотели», — рассказал главный тренер «Спартака».

Журналисты на пресс-конференции спросили у Алексея Жамнова, не давит ли на команду третье поражение «Локомотиву». На что главный тренер «Спартака» ответил, что давление небольшое присутствует.

«Многие говорят — „в спорте неудобная команда“. Но я не считаю, что это так. Соперник просто играет вязко на всех участках поля, с ним нужно вступать в борьбу за нейтральную шайбу, за всё», — поделился мнением Алексей Жамнов.

Тем не менее тренер «Спартака» рад, что его команда старалась. Хоть и «план был немножко другой».

Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Хоккей Пресс-конференция
Рекомендуем