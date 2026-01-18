«Съедал по три пачки кексов, чтобы набрать массу». История сибирского богатыря, который жмет штангу в 560 кг

Изначально Никита даже не знал, зачем идет в зал, ему просто нравилось поднимать железо Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RU

Барнаулец Никита Старостин профессионально занимается пауэрлифтингом с 16 лет. Сейчас ему 24 года — за это время он стал № 1 в России по жиму штанги в экипировке и уже установил собственный рекорд в 560 килограммов.

О том, как Никита пришел в этот спорт, почему жать вес в экипировке труднее, чем без нее, и какие дальнейшие планы ставит перед собой алтайский богатырь — читайте в материале NGS22.RU.

«Просто мечтал поднимать железки»

Любовь к спорту у Никиты, можно сказать, врожденная. Прежде чем найти свое направление, он перепробовал множество секций: учился плавать, ходил на дзюдо, гимнастику и лишь в 10-м классе понял, что его тянет к железу.

— Даже не знал, зачем иду, каких результатов удастся достичь. Просто мечтал поднимать железки, потому что в детстве видел по телевизору всяких крутых больших дядек вроде Арнольда Шварценеггера и думал, что хотел бы стать, как они. К тому же выглядеть устрашающе — лучшая защита, поскольку лишний раз никто даже не будет пытаться подойти, — рассказывает сибиряк.

Парень начинал заниматься в небольшом тренажерном зале при летной школе-интернате, где получал образование. О небе Никита не мечтал, но хотел быть военным. Он быстро понял, что такой стиль жизни ему не подойдет, но именно тогда родилось осознание, что он сильнее своих ровесников, а значит, может стать не бодибилдером, а пауэрлифтером, который достигнет значительных результатов. Так и случилось: Никита пришел в зал в свои 16 по наводке друзей, а уже в 20 жал 500 килограммов от груди.

Так молодой человек выглядел всего несколько лет назад Источник: Никита Старостин А так стал выглядеть сейчас Источник: Никита Старостин

Сейчас максимальный вес, который поднимает спортсмен, достигает 560 килограммов. Столько весит ну очень крупный камчатский медведь, например. Это даже представить себе сложно, однако в зале результатам Никиты уже никто не удивляется. И даже психологического барьера, как часто бывает у спортсменов, работающих с тяжелыми весами, у него практически нет:

— Я смотрю на этот вес и думаю: а почему я должен бояться, что не смогу? Другие же рекордсмены могут, а у них такие же связки, такие же кости и такое же тело, как и у меня.

Акцент именно на жим лежа богатырь решил сделать лишь потому, что не любит качать ноги. А тягая штангу, понял, что чувствует себя настоящим силачом, как и мечтал когда-то.

— У меня и вправду была мечта стать сильнее всех. В голове то и дело возникали мысли о том, что хочется научиться тянуть большие веса. А если ты распыляешься на несколько движений, то остаешься середнячком в своем деле. Везде быть сильным, конечно, возможно, но маловероятно, поэтому выбрал жать штангу в экипировке, — объясняет Никита.

Кексы для набора массы

Путь к рекорду России оказался тернист. Как минимум Никите предстояло набрать хорошую массу, поскольку в пауэрлифтинге вес тела прямо пропорционален тому, какой вес ты можешь поднять.

В начале своего пути Никита весил всего 65 килограммов, однако спустя несколько лет его вес перевалил за 115 Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RU

В начале своего пути Никита весил 65 килограммов. Спустя полгода его вес поднялся до 75, затем стрелка весов перевалила за сотню. Спортсмен признаёт — первые попытки набора были совершенно далеки от идеала:

— У меня в голове были только калории. Я совсем упустил из виду то, что организму нужны белки, жиры, вода, чтобы набранная масса была качественнее. Студенческий кошелек тоже вносил свои коррективы — в магазинах я брал самое дешевое и калорийное. Мог съесть три пачки кексов, запить их соком, и вот они, нужные мне 5 тысяч калорий. Правда, какие они — другой вопрос. Цель была одна — стать крупнее, чтобы поднимать больше.

Набрать вес до 137 килограммов на здоровой пище было бы куда сложнее, как признаёт Никита, но он точно убежден, что для достижения результатов это было просто необходимо. Сейчас вес алтайского богатыря достигает 117 килограммов.

— Я по своей природе мало ем, поэтому мне приходилось заставлять себя буквально впихивать всё это. С недавнего времени вновь решил, что нужно поднабрать, но уже более качественно, чтобы не быть надутым шариком, а здоровым дядькой, — улыбается он.

В зале Никита проводит пять раз в неделю, тренируясь при этом от 2 до 4 часов, в зависимости от степени сложности упражнений и веса, который берет.

Тренировочный процесс Никиты Старостина Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RU

«Экипировка пытается тебя сломать»

Одно из направлений пауэрлифтинга — жим с экипировкой, который и практикует барнаульский богатырь. При этом, вопреки множеству мнений о том, что экипировка — способ облегчить себе нагрузку, спортсмен уточняет, что это лишь технология, которая заставляет тело работать иначе. Специальная резинка, или слинг, натягивается на руки так, что ткань буквально врезается в кожу, а когда спортсмен опускает тяжеловесную штангу, материал оказывает сопротивление, растягивается и держит руки.

Сам же Никита тренируется исключительно в плотной, жесткой майке, так называемой софт-экипировке, которую невозможно надеть без сокомандников.

— Экипировка в прямом смысле пытается тебя сломать, подломить, вывернуть руки, поэтому нужно оказывать усиленное сопротивление. Без этого она может просто свернуться под таким весом, поэтому с ней, конечно, труднее. Усилий надо прикладывать больше, особенно напрягать спину. И это к тому же куда более травмоопасно. Но не скрою: без нее поднимать полтонны было бы, безусловно, куда сложнее.

По словам спортсмена, в работе с экипировкой очень важна техника Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RU

В практике спортсмена были и неудачи. Несколько лет назад, уже выступая в экипировке, Никита не удержал штангу весом 460 килограммов. Она упала на страховочные стойки, но, даже несмотря на это, спортсмен получил ушиб ребра и вывихнул кисть. Однако после этого страха перед тяжелым весом у него всё равно не возникло.

Сравнивать «голый» жим и экипировочный, как уточняет спортсмен, всё равно что попросить поменяться ролями велогонщика и бегуна-спринтера — у обоих будут сильные, подготовленные ноги, но задачи у каждого из них всё же разные, к чему привыкает и мозг.

— Люди, которые никогда этого не пробовали, уверены, что всё делает экипировка. Конечно, софт помогает, но не поднимает за тебя все полтонны, а технических нюансов в нём столько, что без практики к этому не подойдешь.

К слову, спортивное обмундирование — не самое дешевое удовольствие, поскольку его цена может доходить до 150 тысяч рублей. В арсенале алтайского богатыря восемь экипировочных комплектов, но практически все они подарены спонсором из Москвы. Он так же, как и Никита, влюблен в пауэрлифтинг и следит за результатами барнаульского спортсмена.

Сейчас в планах атлета — преодолеть себя и постепенно выйти на результат в 600 килограммов, а затем попытаться взять и все 700. А тем, кто мечтает стать такими же сильными, Никита советует не бояться и верить, что всё получится, несмотря на хейтеров. Их мнение, по его словам, не должно останавливать тех, кто действительно хочет расти.

Титул чемпиона — не повод останавливаться на достигнутом Источник: Никита Старостин / Личный архив

— Человек не был бы человеком, если бы каждый раз не ставил себе новые цели. В моей голове нет конечной цели, есть только осознание, что надо двигаться дальше, — подытожил спортсмен.

К слову, в своем увлечении Никита не одинок: благодаря его любви к спорту он нашел и любовь своей жизни, жену Еву. Одно время, когда спортсмен работал тренером, девушка ходила к нему на занятия, а спустя время они поняли, что влюбились друг в друга.