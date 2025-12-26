Бразильцы, армянин и перспективный россиянин: самые дорогие футболисты РПЛ

Алексей Батраков за год подорожал на 17 миллионов евро Источник: пресс-служба «Локомотива»

Статистический сайт Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов РПЛ — четверо из них стоят больше 20 миллионов евро. Редакция 161.RU рассказывает о самых дорогих игроках чемпионата России.

Алексей Батраков (полузащитник, «Локомотив») — 25 миллионов евро

Источник: пресс-служба «Локомотива»

В основной команде «Локомотива» Батраков дебютировал 21 марта 2024 года в матче чемпионата России. В первом же своем полноценном сезоне за «железнодорожников» полузащитник заставил говорить о себе всю футбольную общественность.

В сезоне РПЛ — 2024/2025 Батраков в 29 матчах забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Можно сказать, что он ворвался во взрослый футбол с ноги. Болельщики «Локомотива» признали Батракова лучшим игроком команды по итогам сезона, а РПЛ и РФС признали его лучшим молодым футболистом.

Эксперты считали, что во втором сезоне Батракова ждет так называемый синдром «второго года», но, кажется, полузащитник его избежал. В 17 матчах чемпионата России Алексей забил 11 голов и отдал шесть результативных передач — он возглавляет гонку бомбардиров турнира.

В декабре 2024-го Батраков оценивался в восемь миллионов евро — за 12 месяцев его стоимость выросла до 25 миллионов. Сейчас 20-летнего полузащитника сборной России активно сватают в европейские топ-клубы — от «Монако» до «Барселоны».

Эдуард Сперцян (полузащитник, «Краснодар») — 25 миллионов евро

Источник: пресс-служба «Краснодара»

Если Батраков заявил о себе недавно, то полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян входит в число лучших игроков чемпионата уже несколько лет. Воспитанник «быков» дебютировал за основную команду 18 сентября 2020 года в матче чемпионата России против «Химок».

Летом 2024-го СМИ писали, что его переход в амстердамский «Аякс» — дело уже решенное, но полузащитник сборной Армении остался в «Краснодаре», чтобы по итогам сезона выиграть золотые медали РПЛ, принеся команде историческое чемпионство.

Летом 2025-го полузащитник сборной Армении едва не ушел в английский «Лидс», но переход не состоялся. Многие эксперты предполагали, что Сперцян будет хандрить, но 25-летний футболист отбывать номер не стал.

Эдуард в 18 матчах забил восемь голов и отдал 12 результативных передач. Во многом благодаря его стараниям «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице и стал зимним чемпионом.

Луис Энрике (нападающий, «Зенит») — 24 миллиона евро

Источник: пресс-служба «Зенита»

Нападающий сборной Бразилии перешел в «Зенит» в январе 2024 года из бразильского «Ботафого». За два месяца до этого он выиграл главный клубный трофей Южной Америки Кубок Либертадорес.

В первом же матче за «Зенит» Луис Энрике забил гол в ворота «Спартака». Бразилец является важным игроком команды из Санкт-Петербурга, создает много моментов, но результативность оставляет желать лучшего.



За год в чемпионате России бразилец забил четыре гола. За шесть месяцев его трансферная стоимость уменьшилась с 25 до 24 миллионов евро. При этом в ноябре 24-летний Луис Энрике вошел в число претендентов на попадание в сборную года по версии FIFA и был вызван в сборную Бразилии.

Матвей Кисляк (полузащитник, ЦСКА) — 20 миллионов евро

Источник: пресс-служба ЦСКА

Воспитанник ЦСКА дебютировал за главную команду «армейцев» в РПЛ в сентябре 2023-го в матче против «Ростова» (3:3). С сезона-2024/2025 Матвей стал основным игроком московской команды.

Центральный полузащитник является дирижером атак ЦСКА и одним из важных игроков команды. В текущем сезоне 20-летний Кисляк забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

В декабре 2024-го полузащитника оценивали в 1,2 миллиона евро. Сейчас он стоит 25 миллионов.

Жедсон (полузащитник, «Зенит») — 18 миллионов евро

Источник: пресс-служба «Зенита»

28-летний полузащитник перешел в «Зенит» летом 2025 года из бразильского «Фламенго» за 25 миллионов евро. Тогда предполагалось, что он будет одной из звезд чемпионата России — за месяц до перехода в команду из Санкт-Петербурга он забил гол в ворота «Челси» на клубном чемпионате мира.

В текущем сезоне РПЛ игрок сборной Бразилии забил лишь один гол в 12 матчах. При этом в СМИ периодически появляется информация о том, что зимой он может покинуть Россию. За полгода трансферная стоимость 28-летнего футболиста снизилась с 25 до 18 миллионов евро.

Жедсон Фернандеш (полузащитник, «Спартак») — 18 миллионов евро

Источник: пресс-служба «Спартака»

26-летний португальский полузащитник перешел в «Спартак» летом 2025 года за 20 миллионов евро из турецкого «Бешкаташа». В этом сезоне красно-белых лихорадит. Команде весной не хватало стабильности, что в ноябре привело к отставке главного тренера Деяна Станковича.