Ферстаппен не смог повторить рекорд Шумахера. В «Формуле-1» новый чемпион мира

В «Формуле-1» завершился сезон 2025 года — на победу претендовали голландец Макс Ферстаппен, австралиец Оскар Писари и британец Ландо Норрис. Судьба титула чемпиона мира решалась на заключительном, 24-м, этапе.
Перед последней гонкой сезона в Абу-Даби (ОАЭ) расклад был следующий: Ландо Норрис («Макларен», 408 очков), Макс Ферстаппен («Ред Булл», 396 очков) и Оскар Пиастри («Макларен», 396 очков).
Для победы в общем зачете Норрису нужно было приехать минимум в тройке. Остальные пилоты зависели от результатов друг друга.
По итогам квалификации с первого места стартовал Ферстаппен, Норрис был вторым, Пиастри — третьим. На стартовом круге Пиастри прошел напарника по команде, но развить свой успех не смог.
Норрис финишировал на устраивающем его третьем месте. Первая строчка Ферстаппена и второе место Пиастри на расклад сил общем зачете чемпионата никак не повлияли. Сразу после финиша Норрис разрыдался.
Побеждавший в четырех последних чемпионатах Ферстаппен не смог повторить рекорд Михэля Шумахера (немец завоевыл титул пять раз подряд). Для Норриса это первая победа в карьере. Он стал первым гонщиком «Макларен» с 2008 года, которому удалось стать чемпионом мира.