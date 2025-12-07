НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Ферстаппен не смог повторить рекорд Шумахера. В «Формуле-1» новый чемпион мира

Ферстаппен не смог повторить рекорд Шумахера. В «Формуле-1» новый чемпион мира

Им стал британец Ландо Норрис

Норрис после победы | Источник: пресс-служба «Ф-1»

Норрис после победы

Источник:

пресс-служба «Ф-1»

В «Формуле-1» завершился сезон 2025 года — на победу претендовали голландец Макс Ферстаппен, австралиец Оскар Писари и британец Ландо Норрис. Судьба титула чемпиона мира решалась на заключительном, 24-м, этапе.

Перед последней гонкой сезона в Абу-Даби (ОАЭ) расклад был следующий: Ландо Норрис («Макларен», 408 очков), Макс Ферстаппен («Ред Булл», 396 очков) и Оскар Пиастри («Макларен», 396 очков).

Ландо Норрис, Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри | Источник: пресс-служба «Ф-1»

Ландо Норрис, Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри

Источник:

пресс-служба «Ф-1»

Для победы в общем зачете Норрису нужно было приехать минимум в тройке. Остальные пилоты зависели от результатов друг друга.

По итогам квалификации с первого места стартовал Ферстаппен, Норрис был вторым, Пиастри — третьим. На стартовом круге Пиастри прошел напарника по команде, но развить свой успех не смог.

Норрис финишировал на устраивающем его третьем месте. Первая строчка Ферстаппена и второе место Пиастри на расклад сил общем зачете чемпионата никак не повлияли. Сразу после финиша Норрис разрыдался.

Источник:

пресс-служба «Ф-1»

Побеждавший в четырех последних чемпионатах Ферстаппен не смог повторить рекорд Михэля Шумахера (немец завоевыл титул пять раз подряд). Для Норриса это первая победа в карьере. Он стал первым гонщиком «Макларен» с 2008 года, которому удалось стать чемпионом мира.

Ренат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Формула-1 Гонки
