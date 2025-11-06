«Команда чуть растерялась»: главный тренер «Спартака» высказался о провальном матче против «Локомотива»

«Локомотив» обыграл «Спартак» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский «Локомотив» обыграл московский «Спартак» в домашнем матче 6 ноября. Итоговый счет — 5:2 в пользу железнодорожников. Почти всю игру «Локомотив» держался стойко, не подпуская соперника к своим воротам. Однако за семь минут до конца третьего периода «Спартак» забил два гола.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал игру:

«Полностью провалили второй период, поэтому и получился такой результат, — отметил он. — Первые два гола — рикошет, неправильно сыграли в обороне. Было видно, что команда чуть растерялась, начали проигрывать борьбу».

Жамнов признал, что во время игры хоккеисты «Спартака» допустили ряд ошибок:

«Игра складывается из микромоментов. В обороне один игрок сработал неправильно — от этого идет недопонимание в той или иной ситуации. Поэтому здесь — комплекс наших ошибок в обороне. Есть над чем работать», — подытожил главный тренер московской команды.

В играх с такими командами, как «Локомотив», и проявляется характер. Нужно играть все 60 минут очень правильно, вне зависимости, какой складывается счет. Алексей Жамнов главный тренер ХК «Спартак»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли отметил, что остался недоволен действиями ярославских хоккеистов в начале матча, однако похвалил их за стойкость при игре в меньшинстве.