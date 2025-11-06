«Команда чуть растерялась»: главный тренер «Спартака» высказался о провальном матче против «Локомотива»

Ярославский «Локомотив» обыграл московский «Спартак» в домашнем матче 6 ноября. Итоговый счет — 5:2 в пользу железнодорожников. Почти всю игру «Локомотив» держался стойко, не подпуская соперника к своим воротам. Однако за семь минут до конца третьего периода «Спартак» забил два гола.
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал игру:
«Полностью провалили второй период, поэтому и получился такой результат, — отметил он. — Первые два гола — рикошет, неправильно сыграли в обороне. Было видно, что команда чуть растерялась, начали проигрывать борьбу».
Жамнов признал, что во время игры хоккеисты «Спартака» допустили ряд ошибок:
«Игра складывается из микромоментов. В обороне один игрок сработал неправильно — от этого идет недопонимание в той или иной ситуации. Поэтому здесь — комплекс наших ошибок в обороне. Есть над чем работать», — подытожил главный тренер московской команды.
В играх с такими командами, как «Локомотив», и проявляется характер. Нужно играть все 60 минут очень правильно, вне зависимости, какой складывается счет.
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли отметил, что остался недоволен действиями ярославских хоккеистов в начале матча, однако похвалил их за стойкость при игре в меньшинстве.
«Не самый выразительный первый период с нашей стороны. Наверное, слишком много играли у себя в зоне, хотя неплохо оборонялись. Но второй период начали в двухминутном меньшинстве — и выстояли. Это, наверное, был переломный момент в матче, потому что если пропускаешь на первых минутах второго периода, инициатива уходит к сопернику. Нам удалось ее забрать в свои руки. Хорошие голы забили — четыре во втором периоде, и довели матч до победы», — сказал Боб Хартли.