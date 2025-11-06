«Опыт нельзя так просто разбазаривать». Легендарный комментатор Виктор Гусев раскритиковал клубы РПЛ за частую смену тренеров

Виктор Гусев отзывается о тренере самарской команды весьма положительно Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Самару посетил легендарный спортивный комментатор Виктор Гусев. Он стал гостем международного форума «Россия — спортивная держава». Наши коллеги из 63.RU расспросили Виктора Гусева о самарской команде «Крылья Советов». В разговоре Виктор Гусев затронул и проблему, касающуюся всех клубов РПЛ, — слишком частую смену тренеров.

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

— Что вы думаете о текущем положении «Крыльев Советов»? Очень много слухов о том, что тренера собираются увольнять.

— Это общая проблема. Вы знаете, нужно взять тренера и дать ему поработать. У меня нет статистики относительно «Крыльев Советов», но у меня есть статистика относительно «Спартака». Если у «Спартака» сейчас будет новый тренер, этот тренер будет уже 20-м за 25 лет! Не считая исполняющих обязанности, которых тоже там было человек 8. Можете себе представить?

Слухи о скорой отставке Магомеда Адиева появились после нескольких неудачных матчей КС. Разные инсайдеры даже называли, кто станет следующим главным тренером самарских футболистов, звучали кандидатуры Сергея Игнашевича и неназванного иностранца, который ранее не работал в России. Но губернатор региона Вячеслав Федорищев заявил, что Магомед Адиев продолжает работать.

Ну возьмите одного человека и дайте ему поработать. Это я просто обращаюсь ко всем клубам.

Дайте тренеру поработать побольше. А [сейчас] если команда вдруг вылетела из Кубка, бац — и его сразу уволили. Не надо, не надо. Виктор Гусев

Пусть она вылетела из Кубка, но пусть она старается в чемпионате. Короче, это касается всех клубов.

— Нынешний тренер руководил командой всего 15 игр в чемпионате и 6 игр в Кубке [России]. Этого времени достаточно, чтобы раскрыться? Или надо до конца сезона довести?

— Минимум до конца сезона. Адиев, мне кажется, очень сильный тренер. И он доказал это своим тренерским развитием. До конца сезона минимум! Я же смотрю его интервью, у него есть определенные мысли, как команду развивать в тех условиях, в которые он поставлен. Он всё знает. И сейчас его убрать — это будет большое расточительство. Не в том смысле, что ему нужно будет деньги отдать за контракт. А в смысле, что это уже такой накопленный опыт именно в рамках клуба. Его нельзя так просто разбазаривать.

— На клуб Российской премьер-лигой наложены ограничения. Как это влияет на него, на ваш взгляд?

Весной 2025-го РФС наложил ограничения на «Крылья Советов» — команде запретили покупать футболистов. Ограничение действует в течение двух трансферных окон — летнего и зимнего. При этом команда сможет продавать своих футболистов или подписывать свободных агентов, за переход которых платить не надо.

— Конечно, влияет. Если у других нет такого ограничения, ты заведомо попадаешь в неравное положение с ними. А чтобы лига нормально существовала, клубы должны находиться в равном положении во всех аспектах.

Мой любимый пример — это НХЛ, где по окончании сезона лучшего молодого хоккеиста на следующий сезон получает худшая команда. Тем самым лига поддерживается. Все клубы должны быть по многим параметрам равны, и в равных условиях мы посмотрим, кто будет лучше.

— Можете ли вы для читателей сказать вашу коронную фразу?