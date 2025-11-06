НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Спорт Интервью «Опыт нельзя так просто разбазаривать». Легендарный комментатор Виктор Гусев раскритиковал клубы РПЛ за частую смену тренеров

«Опыт нельзя так просто разбазаривать». Легендарный комментатор Виктор Гусев раскритиковал клубы РПЛ за частую смену тренеров

И еще об одной проблеме, с которой столкнулся самарский клуб

110
Виктор Гусев отзывается о тренере самарской команды весьма положительно | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВиктор Гусев отзывается о тренере самарской команды весьма положительно | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Виктор Гусев отзывается о тренере самарской команды весьма положительно

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Самару посетил легендарный спортивный комментатор Виктор Гусев. Он стал гостем международного форума «Россия — спортивная держава». Наши коллеги из 63.RU расспросили Виктора Гусева о самарской команде «Крылья Советов». В разговоре Виктор Гусев затронул и проблему, касающуюся всех клубов РПЛ, — слишком частую смену тренеров.

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

— Что вы думаете о текущем положении «Крыльев Советов»? Очень много слухов о том, что тренера собираются увольнять.

— Это общая проблема. Вы знаете, нужно взять тренера и дать ему поработать. У меня нет статистики относительно «Крыльев Советов», но у меня есть статистика относительно «Спартака». Если у «Спартака» сейчас будет новый тренер, этот тренер будет уже 20-м за 25 лет! Не считая исполняющих обязанности, которых тоже там было человек 8. Можете себе представить?

Слухи о скорой отставке Магомеда Адиева появились после нескольких неудачных матчей КС. Разные инсайдеры даже называли, кто станет следующим главным тренером самарских футболистов, звучали кандидатуры Сергея Игнашевича и неназванного иностранца, который ранее не работал в России. Но губернатор региона Вячеслав Федорищев заявил, что Магомед Адиев продолжает работать.

Ну возьмите одного человека и дайте ему поработать. Это я просто обращаюсь ко всем клубам.

Дайте тренеру поработать побольше. А [сейчас] если команда вдруг вылетела из Кубка, бац — и его сразу уволили. Не надо, не надо.

Виктор Гусев

Пусть она вылетела из Кубка, но пусть она старается в чемпионате. Короче, это касается всех клубов.

— Нынешний тренер руководил командой всего 15 игр в чемпионате и 6 игр в Кубке [России]. Этого времени достаточно, чтобы раскрыться? Или надо до конца сезона довести?

— Минимум до конца сезона. Адиев, мне кажется, очень сильный тренер. И он доказал это своим тренерским развитием. До конца сезона минимум! Я же смотрю его интервью, у него есть определенные мысли, как команду развивать в тех условиях, в которые он поставлен. Он всё знает. И сейчас его убрать — это будет большое расточительство. Не в том смысле, что ему нужно будет деньги отдать за контракт. А в смысле, что это уже такой накопленный опыт именно в рамках клуба. Его нельзя так просто разбазаривать.

— На клуб Российской премьер-лигой наложены ограничения. Как это влияет на него, на ваш взгляд?

Весной 2025-го РФС наложил ограничения на «Крылья Советов» — команде запретили покупать футболистов. Ограничение действует в течение двух трансферных окон — летнего и зимнего. При этом команда сможет продавать своих футболистов или подписывать свободных агентов, за переход которых платить не надо.

— Конечно, влияет. Если у других нет такого ограничения, ты заведомо попадаешь в неравное положение с ними. А чтобы лига нормально существовала, клубы должны находиться в равном положении во всех аспектах.

Мой любимый пример — это НХЛ, где по окончании сезона лучшего молодого хоккеиста на следующий сезон получает худшая команда. Тем самым лига поддерживается. Все клубы должны быть по многим параметрам равны, и в равных условиях мы посмотрим, кто будет лучше.

— Можете ли вы для читателей сказать вашу коронную фразу?

— Коронную фразу надо было запатентовать, конечно, когда-то давно, но… Друзья мои, берегите себя!

