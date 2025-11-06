Овечкин установил новый рекорд в НХЛ: он первым в истории забил 900 шайб

Теперь у спортсмена на счету 977 шайб в НХЛ за регулярные матчи и плей-офф Источник: Nick Wass / AP

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд в матче против «Сент-Луиз Блюз». Спортсмен стал первым в истории, кто забросил 900 шайб в регулярном чемпионате НХЛ.

Свою юбилейную шайбу он забил во время игры в ночь на 6 ноября во втором периоде. Также этот гол стал для Овечкина третьим в текущем сезоне.

Источник: TNT Sports

«Когда вы достигли каждой вершины в этой лиге, что еще остается сказать? Поздравляем с 900-й, Ови!» — прокомментировали достижение хоккеиста в пресс-службе клуба в соцсети X.

«От всей души поздравляем с очередным знаковым событием в вашей профессиональной спортивной карьере — 900-м голом в регулярных чемпионатах НХЛ», — пишет посольство России в США в своем Telegram-канале.

Теперь на счету Александра Овечкина 900 голов в регулярных чемпионатах лиги и 77 — в плей-офф НХЛ. Всего в его активе 977 шайб в НХЛ. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки, общее количество голов которого составляет 1016, россиянину нужно забить 39 шайб. Контракт хоккеиста с «Вашингтоном» продлится еще один сезон, пока он не ответил, продолжит ли работу с ним.