НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

 754мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 81,19
EUR 93,51
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Скандал из-за детских костюмов
«Умные решения» в недвижимости
Раскупили билеты на концерт
Последствия атаки БПЛА
Умер бывший глава Брагина
Как узнать информацию о бомбоубежищах
Кому можно оформить ипотеку
Отработки для студентов-медиков
Спорт Овечкин установил новый рекорд в НХЛ: он первым в истории забил 900 шайб

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ: он первым в истории забил 900 шайб

Хоккеисту остается несколько голов, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки

210
Теперь у спортсмена на счету 977 шайб в НХЛ за регулярные матчи и плей-офф | Источник: Nick Wass / APТеперь у спортсмена на счету 977 шайб в НХЛ за регулярные матчи и плей-офф | Источник: Nick Wass / AP

Теперь у спортсмена на счету 977 шайб в НХЛ за регулярные матчи и плей-офф

Источник:

Nick Wass / AP

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд в матче против «Сент-Луиз Блюз». Спортсмен стал первым в истории, кто забросил 900 шайб в регулярном чемпионате НХЛ.

Свою юбилейную шайбу он забил во время игры в ночь на 6 ноября во втором периоде. Также этот гол стал для Овечкина третьим в текущем сезоне.

Источник:

TNT Sports

«Когда вы достигли каждой вершины в этой лиге, что еще остается сказать? Поздравляем с 900-й, Ови!» — прокомментировали достижение хоккеиста в пресс-службе клуба в соцсети X.

«От всей души поздравляем с очередным знаковым событием в вашей профессиональной спортивной карьере — 900-м голом в регулярных чемпионатах НХЛ», — пишет посольство России в США в своем Telegram-канале.

Теперь на счету Александра Овечкина 900 голов в регулярных чемпионатах лиги и 77 — в плей-офф НХЛ. Всего в его активе 977 шайб в НХЛ. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки, общее количество голов которого составляет 1016, россиянину нужно забить 39 шайб. Контракт хоккеиста с «Вашингтоном» продлится еще один сезон, пока он не ответил, продолжит ли работу с ним.

Напомним, ранее Овечкин побил еще один рекорд. 25 октября в матче против «Коламбус Блю Джекетс» российский форвард забил свой 51-й гол в карьере в ворота этого клуба.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Александр Овечкин Спорт Хоккей НХЛ Рекорд
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление