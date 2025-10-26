НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
2 Пробки
Спорт Три гола, спорные моменты и удаление: как прошел первый матч «Реала» и «Барселоны» в этом сезоне

Три гола, спорные моменты и удаление: как прошел первый матч «Реала» и «Барселоны» в этом сезоне

«Эль-Класико» проходило в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу»

Стадион «Сантьяго Бернабеу» перед матчем | Источник: пресс-служба «Реала»

Стадион «Сантьяго Бернабеу» перед матчем

Источник:

пресс-служба «Реала»

Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в домашнем матче десятого тура чемпионата Испании. Рассказываем, как прошло первое «Эль-Класико» в сезоне 2025/26.

Уже на третьей минуте судья назначил пенальти в ворота «Барселоны»: нападающий «Реала» Винисиус в штрафной ударил по ноге Ламина Ямаля и упал на газон. После подсказки VAR и просмотра эпизода арбитр свое решение отменил.

На 12-й минуте мяч оказался в воротах «Барселоны» — Арда Гюлер выбил мяч у соперника на Килиана Мбаппе. Французский нападающий не стал долго думать и ударом с лета из-за штрафной попал в угол ворот каталонцев. Радость мадридцев была недолгой. Гол отменили из-за офсайда у Мбаппе.

Преимущество «Реала» всё же привело к голу на 22-й минуте. Джуд Беллингем отдал пас на ход Мбаппе, и француз реализовал выход один на один — 1:0.

Источник: пресс-служба «Реала»
Источник:

пресс-служба «Реала»

После пропущенного мяча «Барселона» ожила и создала несколько опасных моментов у ворот «Реала». Одна из таких атак на 38-й минуте завершилась точным ударом Фермина Лопеса — 1:1.

Источник: пресс-служба «Барселоны»
Источник:

пресс-служба «Барселоны»

Равным счет был пять минут. Защитник «Барселоны» забил в штрафной Беллингема, которому просто оставалось поразить пустые ворота — 2:1. Без споров не обошлось и тут. Перед взятием ворот столкнулись защитники Дин Хейсен («Реал») и Пау Кубарси («Барселона»). Последний получил удар в челюсть и упал на газон — судья нарушения в этом эпизоде не увидел и гол засчитал — 2:1.

Источник: пресс-служба «Реала»
Источник:

пресс-служба «Реала»

На 45-й минуте Мбаппе вновь поразил ворота «Барселоны», но делал он это уже из явного офсайда. На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу «Реала».

В начале второго тайма хозяева поля могли увеличить преимущество. Судья назначил пенальти в ворота «Барселоны» после того, как в штрафной каталонцев мяч попал в руку защитнику Эрику Гарсии. Вратарь Войцех Щенсны отбил удар Мбаппе с 11-метровой отметки.

На 68-й минуте Беллингем забил еще один гол, но на этот раз его отменили — в офсайд перед этим забрался Браим Диас.

На последних минутах встречи красную карточку получил полузащитник «Барселоны» Педри. После этого на поле возникла небольшая потасовка.

В оставшееся время матча счет не изменился — «Реал» победил со счетом 2:1. Мадридцы в десяти турах набрали 27 очков и занимают первое место в турнирной таблице. «Барселона» идет второй и отстает на пять баллов.

