Мбаппе и Ямаль вместо Месси и Криштиану Роналду: чего ждать от матча «Реала» и «Барселоны»

«Реал» опережает «Барселону» на два очка Источник: пресс-служба Ла Лиги

26 октября состоится один из главных матчей сезона в чемпионате Испании — в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» встретятся «Реал» и «Барселона».

161.RU рассказывает о главных интригах этого матча.

Главные звезды

Источник: пресс-служба Ла Лиги

10 лет назад противостояние «Барселоны» и «Реала» было синонимом встречи двух лучших футболистов планеты — Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Сейчас у этих команд другие герои. Каталонцев ведет вперед 18-летний испанский вундеркинд Ламин Ямаль, лидером мадридцев является французский нападающий Киллиан Мбаппе.

В этом сезоне Ямаль пока находится не в оптимальной форме из-за частых травм. Мбаппе является лучшим бомбардиром чемпионата Испании — в 9 матчах он забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи.

Турнирное положение

Команды к очному противостоянию подходят в статусе лидеров чемпионата Испании. «Реал» в 9 турах набрал 24 очка и занимает 1-е место. «Барселона» отстает от мадридцев на 2 балла.

Потери

Источник: пресс-служба Ла Лиги

У «Реала» из-за травм матч пропустят защитники Давид Алаба и Антонио Рюдигер. Лазарет команды из Каталонии переполнен. С «Реалом» не сыграют вратари Хоан Гарсия и Марк-Андре Тер Штеген, полузащитники Гави и Дани Ольмо, претендовавший на «Золотой мяч» вингер Рафинья, нападающий Роберт Левандовски.

На скамейке запасных не будет присутствовать главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик. В предыдущем туре он получил красную карточку в матче с «Севильей». Каталонцы пытались обжаловать решение арбитра, но Ла Лига на уступки не пошла.

«Жульничают и жалуются»

Источник: пресс-служба Ла Лиги

Ламин Ямаль на прошлой неделе сравнил «Реал» с клубом испанской медиалиги. По его словам, мадридцы постоянно жульничают и жалуются. Эти слова не понравились игрокам «Реала». Защитник Дани Карвахаль заявил, что собирается обсудить с 18-летним вингером его высказывание.

Тренерский дебют

Источник: пресс-служба «Реала»

Летом «Реал» возглавил Хаби Алонсо, сменивший на этом посту Карло Анчелотти. Для Алонсо это будет первое «Эль-Класико» в качестве главного тренера. При этом нельзя сказать, что он незнаком с атмосферой этого принципиального поединка. Против каталонцев он неоднократно играл в качестве футболиста «Реала».

История встреч

Источник: пресс-служба Ла Лиги

Впервые команды встретились в 1902 году. С тех пор они встречались 261 раз во всех турнирах. «Реал» одержал 105 побед, «Барселона» праздновала успех 104 раза, еще в 52 играх была зафиксирована ничья.

В прошлом сезоне каталонцы 4 раза обыграли мадридцев во всех турнирах. Игра на «Сантьяго Бернабеу» завершилась разгромной победой «Барселоны» — 4:0.

Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах 443:432 в пользу мадридского «Реала». Лучшим бомбардиром «Эль-Класико» является аргентинский нападающий Лионель Месси — он забил 18 голов в 29 матчах.

Где смотреть