Сможет ли «Локомотив» в этом сезоне попасть в плей-офф? Эксперт оценил шансы команды

Есть ли шансы у «Локомотива» на победу в финале плей-офф в новом сезоне? На этот вопрос ответил в разговоре с 76.RU бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
«Я думаю, что в этом году очень много команд может претендовать на лидирующие позиции в плей-офф. Сейчас гладкий календарь, он не всегда отвечает и соответствует тому, что есть на самом деле», — отметил Владимир Плющев.
Гладкий календарь — это регулярная часть сезона, то есть период, когда команды играют по расписанию (календарю), без плей-офф, и никто не выбывает. Каждая команда играет равное количество матчей.
По данным хоккейного эксперта, у ярославской команды есть все шансы, чтобы попасть в плей-офф.
«В плей-офф нервы оголены, поэтому там всё решается так: кто сильнее, тот и идет дальше. Я думаю, шесть команд могут претендовать на Кубок Гагарина в нынешнем сезоне, в их числе „Локомотив“», — поделился своим мнением Владимир Плющев.
По данным турнирной таблицы Западной конференции на 23 октября, у «Локомотива» после 19 игр набрано 26 очков. С этими результатами железнодорожники лидируют. Второе место занимает «Торпедо» из Нижнего Новгорода (23 очка), а третье — череповецкая команда «Северсталь» (22 очка).