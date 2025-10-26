НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Спорт Хоккейный сезон 25/26 Эксперт Сможет ли «Локомотив» в этом сезоне попасть в плей-офф? Эксперт оценил шансы команды

Сможет ли «Локомотив» в этом сезоне попасть в плей-офф? Эксперт оценил шансы команды

Своим мнением поделился бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев

511
Эксперт оценил шансы «Локомотива» в прохождение в плей-офф | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Эксперт оценил шансы «Локомотива» в прохождение в плей-офф

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть ли шансы у «Локомотива» на победу в финале плей-офф в новом сезоне? На этот вопрос ответил в разговоре с 76.RU бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Я думаю, что в этом году очень много команд может претендовать на лидирующие позиции в плей-офф. Сейчас гладкий календарь, он не всегда отвечает и соответствует тому, что есть на самом деле», — отметил Владимир Плющев.

Гладкий календарь — это регулярная часть сезона, то есть период, когда команды играют по расписанию (календарю), без плей-офф, и никто не выбывает. Каждая команда играет равное количество матчей.

По данным хоккейного эксперта, у ярославской команды есть все шансы, чтобы попасть в плей-офф.

«В плей-офф нервы оголены, поэтому там всё решается так: кто сильнее, тот и идет дальше. Я думаю, шесть команд могут претендовать на Кубок Гагарина в нынешнем сезоне, в их числе „Локомотив“», — поделился своим мнением Владимир Плющев.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции | Источник: ХК «Локомотив»

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции

Источник:

ХК «Локомотив»

По данным турнирной таблицы Западной конференции на 23 октября, у «Локомотива» после 19 игр набрано 26 очков. С этими результатами железнодорожники лидируют. Второе место занимает «Торпедо» из Нижнего Новгорода (23 очка), а третье — череповецкая команда «Северсталь» (22 очка).

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Хоккей ХК Локомотив Плей-офф
Комментарии
1
Гость
1 час
Локомотив возьмёт кубок гагарина
Читать все комментарии
