Заключил фиктивный брак, привозил в США «Ласковый май»: история первого советского хоккеиста в НХЛ

Нечаев в форме «Лос-Анджелес Кингс» Источник: пресс-служба НХЛ

Сейчас Национальную хоккейную лигу сложно представить без игроков из России: Александр Овечкин установил рекорд по количеству шайб в регулярных чемпионатах, а Кирилл Капризов получил самый большой контракт в лиге.

Еще 40 лет назад всё было иначе. Первым был Виктор Нечаев. Чтобы уехать в США, он заключил фиктивный брак, а после завершения карьеры возил в Америку советских артистов. Подрjбности — в материале 161.RU.

Невыездной

О приглашении, например, Валерия Харламова в «Торонто» во время Суперсерии ходит много баек, но кажется, что даже в Северной Америке тогда понимали, что без разрешения руководства СССР такой переход невозможен.

Виктор Нечаев пошел другим путем. Он родился 28 января 1955 года на Дальнем Востоке, в поселке Куйбышевка-Восточная, а ныне город Белогорск Амурской области. Но хоккейную карьеру начал в новосибирской «Сибири». Его даже привлекали в молодежную сборную СССР. На одном из турниров в Финляндии Нечаев подружился с местной переводчицей, вместе они проводили свободное время. Эта встреча оказалась роковой для карьеры в сборной: в нее больше Нечаева не приглашали.

«Открываю странички своего дела, читаю. 72-й год, запись: „Склонен к контактам с иностранцами“. Мне сразу понятно стало, почему от сборной отцепляли», — рассказывал он в интервью «Спорт Экспрессу».

Карьера Нечаева складывалась неплохо: «Спартак», «Сибирь», СКА. В команде из Ленинграда ему «предложили» стучать на партнеров — нападающий отказался. После поездки в Югославию в 1979 году хоккеист решил, что ему нужно уехать из СССР.

«Повздорил из-за премиальных с начальством: нас заставляли расписываться на пустом бланке. Прилетели в Москву — прямо в аэропорту взял вина. Сказал при всех: „Отсюда валить надо. В Союзе ничего хорошего не будет“. После каждой поездки за границу был недельный запой. Да у всех хоккеистов. Как мы говорили, цветная картинка переходила в черно-белую. Чем больше ездил, тем тяжелее становилось: может, лучше работать заправщиком на Западе? — рассказывал Нечаев.

По его словам, он проводил лучший сезон в СКА, но из команды его отчислили. После этого его хоккейная карьера продолжилась в необычном месте — в Ташкенте.

Фиктивный брак

Мечта уехать из СССР у Нечаева никуда не делась. Для этого он оформил фиктивный брак с американкой по имени Шэрол.

— Как нас знакомили — целое кино. Я хоронился где-то в Черемушках, в квартире у диссидентов, братьев Пинчуков. Те выпивали и рубились в шахматы. А я дожидался самолета с Шэрол. Потом звонок: она в «Интуристе». Возле гостиницы моментально ее вычислил: взгляд независимый, никакой угрюмости. Легенду для нее сочинил такую: если не поможет уехать, меня отправят в Афганистан. Сработало. Дальше стал оплачивать ее приезды в СССР, а уже в Америке заплатил Шэрол пять тысяч долларов.

Брак Шэрол и Виктор оформили в ленинградском ЗАГСе в 1980 году. По его словам, там же они поцеловались друг с другом в первый и последний раз.

Из-за отъезда в США Виктору не дали окончить Ленинградский институт путей сообщения. За день до защиты диплома хоккеиста вызвали к проректору и вручили справку о том, что он прослушал полный курс. Нечаев потом признавался, что могли его и вовсе призвать в армию, но вместо этого отпустили в Америку. Документы на выезд, правда, оформляли два года.

Первый русский в НХЛ

Источник: пресс-служба НХЛ

По словам Нечаева, когда его отпускали из СССР, он даже не мечтал, что будет в США заниматься хоккеем. В 1982 году он познакомился с генеральным менеджером команды НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Джорджем Магуайром — он пригласил Виктора на просмотр.

Когда он приехал в тренировочный лагерь, то увидел около 500 человек. Нечаев прошел жесткий отбор и попал в фарм-клуб. Адаптация к североамериканскому стилю у Виктора проходила тяжело. По его словам, хоккей там тогда был примитивным: большая часть игры строилась через силовую борьбу. В СССР тогда предпочитали иной стиль.

В основную команду Нечаев попал через полтора месяца. 16 октября 1982 года он впервые вышел на лед в матче НХЛ — произошло это в Нью-Йорке в игре против «Айлендерс».

На следующей встрече против «Рейнджерс» Нечаев забросил шайбу. Игра нападающего впечатлила местную прессу. Его называли перспективным игроком, а одна из газет вышла с заголовком: «Русский фигурист забивает гол». В фарм-клубе Виктор получал 25 тысяч долларов, в основе сумма выросла до 85 тысяч.

В «Лос-Анджелесе» Нечаеву предложили контракт по схеме 2 + 1, но от него 27-летний нападающий отказался, заключив однолетнее соглашение. Руководство команды такое решение нападающего не устроило — Виктора отправили обратно в фарм-клуб.

— Там за мной гонялись ребята с криками: «Мочи комми!» Русский для них был как красная тряпка. Однажды после свистка сзади врезали коньком по ноге. Если б лезвие вошло чуть глубже, я бы сразу с хоккеем закончил. А так лечился пару недель. Было ясно, что живым оттуда не уеду.

На этом карьера Нечаева в Северной Америке закончилась. Он симулировал травму и «лечился» до конца сезона, а затем уехал в Германию, где играл за команду из Дюссельдорфа.

— В одном из матчей мы принимали ЦСКА. Знакомых там хватало. Я думал, что ребятам запретят со мной общаться, но нет, перед игрой повидались. Поболтал с Дроздецким, Ларионовым, Касатоновым. Даже Тихонов подошел. По ходу матча армейцы вели 6:2 и дали мне забить. Лишь обозначили борьбу, когда с шайбой катился к воротам Тыжных. Полагаю, после той встречи в ЦСКА многие начали всерьез задумываться об НХЛ. Решили: раз уж Витя Нечаев там сыграл, то нам-то сам бог велел.

Возил артистов в США

В 1984 году Нечаев завершил карьеру. Вместе с другом Сергеем Левиным он стал организовывать гастроли советских артистов по США: Аркадия Райкина, Эдиты Пьехи, Ирины Понаровской, «Ласкового мая» и других. Не всегда они завершались успехом.

— Это в СССР они собирали стадионы. А в Америке до «Ласкового мая» никому дела не было. Гастроли провалились. Сплошные убытки. Да еще ребята в группе молодые, расслаблялись на всю катушку. А как напьются, устраивают мордобой. Только успевай разнимать, — рассказывал об особенностях работы Нечаев.

В начале 90-х Нечаев бросил шоу-бизнес и стал хоккейным агентом — именно он помог переехать Павлу Буре в НХЛ. После десяти лет совместной работы они поругались и перестали разговаривать друг с другом.

В 1989 году Нечаев женился вновь — на этот раз по-настоящему. Его избранницей стала девушка по имени Ирина. У них родились двое детей — дочь Саша и сын Грегори.

— Что было бы, если бы я тогда не уехал? Часто об этом думаю. Скорее всего, я бы спился. Так что об отъезде не жалею. Да и вообще, стоит ли гневить Бога? В семье всё хорошо, я здоров, работаю. И даже играю за ветеранов, — признавался Нечаев в интервью «Спорт Экспрессу» в 2010 году.