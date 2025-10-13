«Просил показать злость и гордость»: тренер «Локомотива» прокомментировал проигрыш «Северстали»

Боб Хартли прокомментировал поражение «Локомотива» в Череповце Источник: «ХК „Северсталь“» / Vk.com

ХК «Локомотив» проиграл «Северстали» со счетом 3:4. Игра (6+) прошла в Череповце 13 октября.

Традиционно после матча главные тренеры команд на пресс-конференции прокомментировали игру. Боб Хартли отметил, что железнодорожники плохо сыграли первые два периода. Только на третьем они показали свои силы и забросили сразу три шайбы.

«Тяжелое начало для нас и наделали ошибок, пропустили легкие голы. Но в третьем периоде показали, кем мы можем быть, кто мы есть. Многое, над чем надо работать. Видно, что ребята стараются, но сейчас мы не играем ту игру, которую хотим видеть. Но будет улучшаться», — сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.

Перед вторым периодом Боб Хартли обратился к команде, попросил их добавить мощности и показать, на что они способны:

«Мы знали, что первые два периода мы не играем так, как должна играть наша команда. Видно было, что ребята сами знают, что могут играть лучше. Те ошибки, которые делали, непозволительно допускать профессионалам. У нас команда ветеранов, и мы не играли на уровне чемпионской команды. Поэтому просил ребят показать свою спортивную злость и гордость и выходить, чтобы показать себя лицом».

По мнению главного тренера «Северстали» Андрея Козырева, им сыграла на руку игра в большинстве:

«Очень непростой матч, очень сложный. Сильный соперник. Очень отрадно, что мы в этом матче победили. Сегодня здорово сыграли в атаке. Нам повезло, что была возможность сыграть в большинстве, там было пятиминутное удаление и играли 5 на 3».