Месси и Роналду в пролете: кто заберет «Золотой мяч — 2025» и станет главным футболистом мира

Как бы ни казалось легко с первого взгляда, футболисты ради фото держат в руках 12 килограммов

Эпоха противостояния двух футбольных титанов — Лионеля Месси и Криштиану Роналду — постепенно уходит. Сегодня центр внимания переместился на новое поколение игроков, готовых вписать свои имена в историю. Речь идет о номинантах «Золотого мяча» — награде, которая с 1956 года определяет лучшего футболиста планеты. Давайте узнаем, кто номинанты на «Золотой мяч — 2025», выясним, где смотреть церемонию вручения премии и познакомимся с прогнозами на главный вопрос: кто заберет «Золотой мяч» в 2025 году.

Когда вручение «Золотого мяча — 2025»

69-я церемония «Золотого мяча» пройдет 22 сентября в парижском театре «Шатле». Церемония начнется в 21:00 по московскому времени. Для всех футбольных фанатов в России, которые будут искать, где посмотреть церемонию вручения «Золотого мяча» в 2025 году, онлайн-платформа Okko запустит прямую трансляцию.

На торжественной церемонии не только вручат заветный «Золотой мяч», но и отметят самых достойных в пяти категориях. Призы получат лучшие из лучших: футбольный клуб, перспективный молодой игрок, надежный вратарь, результативный бомбардир и талантливый тренер. Причем награды найдут своих героев как среди мужчин, так и среди женщин.

Церемонию проведут британская телеведущая Кейт Скотт и легендарный нидерландский футболист Рууд Гуллит, обладатель «Золотого мяча» 1987 года. Они будут общаться с гостями и чествовать номинантов, но награду вручит совсем другой человек.

Почетный гость церемонии 2025 года — бразильский футболист Роналдиньо, который сам получил «Золотой мяч» ровно двадцать лет назад. Именно он передаст 12-килограммовую золотую награду в руки победителю.

Номинанты на «Золотой мяч — 2025»

Награду «Золотой мяч» вручают отдельно для мужчин и женщин-футболистов. В шорт-лист каждой категории вошло 30 лучших спортсменов планеты. Их совместно отобрали издательства журнала «France Football» и «L’Equipe».

Среди мужчин футболистов на «Золотой мяч — 2025» претендуют:

Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);

Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия);

Джуд Беллингем («Реал», Англия);

Дезире Дуэ («ПСЖ», Франция);

Дензел Дюмфрис («Интер», Нидерланды);

Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, Гвинея);

Эрлинг Холланд («Манчестер Сити», Норвегия);

Виктор Дьекереш («Арсенал», Швеция);

Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);

Гарри Кейн («Бавария», Англия);

Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);

Роберт Левандовски («Барселона», Польша);

Алексис Макаллистер («Ливерпуль», Аргентина);

Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина);

Скотт Мактоминей («Наполи», Шотландия);

Килиан Мбаппе («Реал», Франция);

Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия);

Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия);

Педри («Барселона», Испания);

Коул Палмер («Челси», Англия);

Майкл Олисе («Бавария», Франция);

Рафинья («Барселона», Бразилия);

Деклан Райс («Арсенал», Англия);

Фабиан Руис («ПСЖ», Испания);

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды);

Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);

Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);

Флориан Вирц («Ливерпуль», Германия);

Витинья («ПСЖ», Португалия);

Ламин Ямаль («Барселона», Испания).

В мужской номинации лидирует клуб «Пари Сен-Жермен» — сразу девять футболистов из его состава попали в шорт-лист. Именно этот факт породил главную неигровую интригу вечера.

Из-за погоды игру между «Марселем» и «ПСЖ» перенесли на вечер понедельника, когда в Париже вручают «Золотой мяч». Теперь все девять номинантов из парижской команды стоят перед выбором, а фанаты гадают, придут ли спортсмены на церемонию и не останется ли главный трофей без владельца.

В список женщин, номинированных на «Золотой мяч» в 2025 году, вошли:

Санди Бальтимор («Челси», Франция);

Барбра Банда («Орландо Прайд», Замбия);

Айтана Бонмати («Барселона», Испания);

Люси Бронз («Челси», Англия);

Клара Бюль («Бавария», Германия);

Мариона Кальдентей («Арсенал», Испания);

София Канторе («Ювентус»/«Вашингтон Спирит», Италия);

Стеф Кэтли («Арсенал», Австралия);

Темва Чавинга («Канзас Сити», Малави);

Мельши Дюморне («Лион», Гаити);

Эмили Фокс («Арсенал», США);

Кристиана Джирелли («Ювентус», Италия);

Эстер Гонсалес («Готэм», Испания);

Каролине Грэм-Хансен («Барселона», Норвегия);

Патрисия Гихарро («Барселона», Испания);

Аманда Гутьеррес («Палмейрас», Бразилия);

Ханна Хэмптон («Челси», Англия);

Пернилле Хардер («Бавария», Дания);

Линдси Хипс («Лион», США);

Клои Келли («Манчестер Сити»/«Арсенал», Англия);

Фрида Монум («Арсенал», Норвегия);

Марта («Орландо Прайд», Бразилия);

Клара Матео («Пари», Франция);

Эва Пайор («Барселона», Польша);

Клаудия Пина («Барселона», Испания);

Алексия Путельяс («Барселона», Испания);

Алессия Руссо («Арсенал», Англия);

Юханна Рюттинг-Канерюд («Челси», Швеция);

Кэролайн Уир («Реал», Шотландия);

Леа Уильямсон («Арсенал», Англия).

Каждую номинацию уже оценили спортивные журналисты из 100 лучших стран в рейтинге ФИФА. Задачей жюри было проанализировать итоги сезона: с 1 августа 2024 по 13 июля 2025 года. Эксперты оценили как индивидуальные достижения и награды номинантов, так и общие успехи клуба, за который играет спортсмен.

Каждый журналист определил из 30 номинантов свою десятку лучших игроков и расставил их по местам в порядке убывания. Первому досталось 15 баллов, второму — 12, и так далее, с постепенным уменьшением баллов. Победителем становится тот футболист, который набрал наибольшее количество очков.

Если два кандидата набрали одинаковое количество баллов, победителем станет тот, кому чаще ставили максимальную оценку.

Кто выиграет «Золотой мяч — 2025»

Аналитики и букмекеры выделяют трех футболистов среди номинантов и пророчат им победу в «Золотом мяче — 2025». Главный фаворит — Усман Дембеле.

Источник: Equipedefrance

Для французского нападающего сезон был особенно удачным: он выиграл Лигу чемпионов и был признан ее лучшим игроком. Он также получил Кубок Франции и забил 39 голов. Для сравнения за сезон 2022/23 Мессии забил только 21 гол и при этом получил «Золотой мяч».

В победу спортсмена особенно верит советник «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш.

— Усман Дембеле стал лучшим игроком Лиги чемпионов, лучшим игроком чемпионата, он выиграл всё. Если бы его звали Лионель Месси или Криштиану Роналду, даже не возникало бы никаких споров. Если Дембеле не получит «Золотой мяч», значит, люди, которые голосовали, просто не обладают компетенцией, — заявил он.

Ламин Ямаль — главный конкурент Дембеле. Этому 18-летнему вингеру «Барселоны» удалось завоевать чемпионский титул и Кубок Испании. Его статистика поражает: 18 голов и 25 голевых передач. С двенадцати лет его называют вторым Месси. Он стал самым молодым игроком клуба и самым юным участником чемпионатов Европы.

Источник: lamineyamal

— Думаю, «Золотой мяч» выиграет Ламин Ямаль, — уверен испанский спортивный журналист Эд Агирре.

Неожиданно для всех в последние дни перед церемонией в числе фаворитов оказался бразильский нападающий «Барселоны» Рафинья.

Источник: Raphinha

В Сети появился «слив» с результатами голосования. Согласно данным, спортсмен набрал 400 баллов и обошел всех конкурентов. В текущем сезоне он стал одним из лучших бомбардиров Лиги чемпионов и повторил исторический рекорд Криштиану Роналду.