От победителя Лиги чемпионов до вратаря «Сиэтла»: собираем российскую сборную в игре ФИФА 26

На всех платформах игра выйдет 26 сентября. Сейчас она доступна для тех, кто сделал предзаказ Источник: EA.com

Вышла новая серия футбольного симулятора ФИФА 26 — сейчас называется EA FC 26. В игре нет российских команд и сборной. При этом в игре есть отечественные футболисты, из которых можно собрать команду.

Источник: Мария Романова / Городские порталы

Вратарь

Матвей Сафонов («ПСЖ»)

Источник: пресс-служба РФС

Матвей год назад перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» и в первом же сезоне выиграл чемпионат Франции и Лигу чемпионов. Пробиться в основу команды из Парижа ему будет тяжело. Главный тренер Луис Энрике делает ставку на Люку Шевалье, купленного у «Лилля».

От разработчиков игры вратарь сборной России получил рейтинг 78. В прошлой версии симулятора его оценили хуже — 77.

Защитники

Роман Нойштедтер

В ФИФА 26 есть всего три российских защитника. Нойштедтер настоящий полиглот — он говорит на немецком, русском, английском и французском языках, также понимает испанский и турецкий.

Роман неплохо играл в Бундеслиге за «Боруссию» (Мёнхенгладбах) и «Шальке». Его вызывали в молодежную сборную Германии. Успел он провести один матч и за основную команду, выйдя на замену в товарищеском матче против Нидерландов.

В 2015 году он получил российское гражданство и стал вызываться в сборную России. Нойштедтер с 2016 по 2020 год провел за нее 13 матчей и забил один гол.

В России защитник играл за московское «Динамо». В 2022 году Роман подписал контракт с бельгийским «Вестерло», за который выступает до сих пор. В игре 37-летний защитник получил рейтинг 69.

Георгий Джикия

Источник: пресс-служба ФК «Спартак»

Джикия семь лет провел в московском «Спартаке», выиграв в 2017-м в составе красно-белых чемпионат России. Он был капитаном команды, но со временем потерял место в составе. Сезоне 2024/25 провел в подмосковных «Химках». Летом 2025 года подписал контракт с турецким «Антальяспором». Разработчики игры дали ему рейтинг 73.

Леон Классен

Еще один бывший защитник «Спартака». Леон родился в русской семье в немецком городе Бад-Нойенар-Арвайлер. Футбольную карьеру начал там же, но при этом вызывался в сборные России различных возрастов.

С 2022 по 2024 год играл за «Спартак». В 2024-м перешел в датский клуб «Люнгбю», а уже через год вновь оказался в Германии. Леон играет за «Дармштадт» из второй Бундеслиги. 25-летний защитник получил рейтинг 66.

Полузащитники

Арсен Захарян

Источник: пресс-служба ФК «Реал Сосьедад»

Один из самых перспективных футболистов России в 2023 году перешел из «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад». В Сан-Себастьяне на полузащитника рассчитывают, но травмы пока мешают ему проявить себя — он пропустил почти весь прошлый сезон.

На старте нового чемпионата Испании Захарян вышел дважды на замену — в матчах с мадридским «Реалом» и «Бетисом». В игре 22-летний Захарян получил рейтинг 74.

Магомед Оздоев

В России полузащитник играл за «Локомотив», «Рубин», «Терек» и «Зенит». В 2022-м Оздоев перешел в турецкий «Фатих Карагюмрюк», где играл под руководством легендарного Андреа Пирло.

Летом 2023-го он перешел в греческий «ПАОК», которым владеет российский бизнесмен Иван Саввиди. 32-летний Оздоев получил рейтинг 74.

Алексей Миранчук

Источник: пресс-служба РФС

Воспитанник «Локомотива» в 2020 году перешел в итальянскую «Аталанту», с которой выиграл Лигу Европы.

В 2024-м Миранчук перешел в «Атланту». В США на него рассчитывают как на одного из лидеров команды. В матче против «Интер Майами» Лионеля Месси Алексей забил один из лучших голов прошлого сезона. Миранчук получил рейтинг 78.

Магомед-Шапи Сулейманов

Воспитанник «Краснодара» еще семь лет назад считался одним из самых перспективных футболистов страны — им якобы интересовалась даже дортмундская «Боруссия».

Со временем он перестал проходить в состав «Краснодара». Его отдавали в аренду в турецкий «Гиресунспор», «Хапоэль», «Арис». С 2025 года Сулейманов играет в США за «Спортинг Канзас-Сити». Его рейтинг 69.

Нападающие

Александр Головин

Источник: пресс-служба РФС

С 2018 года играет за «Монако». Полузащитник считается одним из лидеров команды из небольшого княжества и даже стал ее капитаном. Развитию карьеры игрока, к сожалению, мешают травмы. На старте сезона он получил очередное повреждение, из-за которого пропустит около месяца.

Основное амплуа Головина — полузащитник, но из-за дефицита футболистов мы отправим его на край атаки. В игре Александр самый сильный российский футболист — его рейтинг 79.

Федор Чалов

С 2024 года воспитанник ЦСКА играет за «ПАОК». Предполагалось, что Греция станет для него трамплином в Европу, но прошлый сезон получился неудачным — лишь три мяча в 26 матчах чемпионата. Рейтинг 27-летнего форварда — 73.

Герман Онугха

Нападающий в России играл за пензенский «Зенит», астраханский «Волгарь», «Тамбов», «Краснодар», «Крылья Советов» и «Рубин».

Успешно играл в Дании за «Вайле» — даже стал лучшим бомбардиром чемпионата. В 2024-м Онугха получил приглашение от чемпиона страны «Копенгагена». Пробиться в состав команды он не смог. Летом 2025-го он стал игроком турецкого «Кайсериспора».

Запасные

Источник: Мария Романова / Городские порталы

В запасе сразу пять вратарей из России. В игре есть легендарные футболисты прошлого — Зидан, Роналдиньо и другие. Одним из лучших вратарей игры является Лев Яшин — его рейтинг 92. Получить его довольно трудно — поэтому мы поместили его в запас.

Вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин вместе с командой успешно играет в еврокубках. В новом сезоне клуб из Заполярья дебютировал в Лиге чемпионов. 30-летний голкипер получил рейтинг 74.

Иван Злобин в 2015 году, когда ему было 18 лет, переехал в Португалию и играет там до сих пор. Вратарь был в системе «Бенфики». В 2020 году он перешел в «Фамаликан». 28-летний голкипер получил рейтинг 70.

Даниил Худяков играл в «Локомотиве», год назад решил попробовать свои силы в Европе. Завоевать место в воротах австрийского «Штурма» пока не удалось. 21-летний вратарь получил рейтинг 63.

Эндрю Томас родился в Москве в семье американца и русской, но в юношеском возрасте его семья переехала в Лондон — он имеет гражданства России, Великобритании и США. С 2021-го является игроком «Сиэтла». Место в воротах команды, которая летом играла на клубном чемпионате мира, он получает периодически. Рейтинг 27-летнего вратаря 61.

Николай Обольский подавал большие надежды в школе «Динамо» — даже провел 17 матчей за основную команду. Успел он съездить в аренды в «Сочи» и «Пари НН».