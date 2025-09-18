Травмы, рекорды и призовые в несколько миллионов. Путь российской фигуристки Аделии Петросян к Олимпиаде

Фигуристке 18 лет Источник: Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»

Московская фигуристка Аделия Петросян примет участие в отборочном турнире к зимним Олимпийским играм 2026 года в Пекине. Ее тренер Этери Тутберидзе уже прилетела в столицу Китая, но в составе грузинской федерации. MSK1.RU рассказывает, что известно о спортсменке и ее пути к Олимпиаде.

Олимпиада-2026 пройдет в двух итальянских городах — Милане и Кортина-д’Ампеццо. Чтобы получить путевку на Олимпийские игры, спортсмены должны занять не ниже пятого места в своих дисциплинах. Квалификационный турнир по фигурному катанию пройдет с 19 по 21 сентября.

Детство

Аделия Петросян родилась 5 июня 2007 года в Москве в русско-армянской семье. Когда девочке было 2 года, она сказала родителям, что хочет заниматься фигурным катанием. Но они решили, что для такого спорта дочь еще не доросла. Но маленькая Аделия была настойчивой, и уже в 4 года ее отвели на каток «Москвич».

«Если я не ошибаюсь, то как-то раз увидела передачу „Ледниковый период“. Взрослые выступали, мне прямо понравилось, как они катались, делали поддержки. И мне тоже захотелось попробовать. Мой детский разум захотел», — вспоминала Аделия в интервью на YouTube-канале «Дом Москвы в Ереване».

Первым тренером Аделии была Ирина Страхова. Она поставила спортсменке базу и помогла освоить тройные прыжки. В 2019 году спортсменка попала на просмотр в группу Этери Тутберидзе. Аделию взяли, и ей пришлось вливаться в бешеный темп работы. Она стала делать успехи и вскоре заняла третье место финала Кубка России в 2020-м и второе — на первенстве Москвы.

Источник: adeliya_petrosian / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Карьера

В сезоне-2021/2022 Аделия Петросян вышла на международную арену. На третьем этапе юниорского Гран-при в Кошице она заняла третье место, на пятом этапе в Любляне — первое. На пятом этапе Кубка России она выполнила четверной риттбергер и заняла второе место, уступив Софье Муравьевой. Петросян стала первой спортсменкой в истории, которой удалось сделать два чистых четверных риттбергера в одной программе на соревнованиях.

Затем в арсенале Петросян появились еще три ультра-си: тройной аксель, четверной тулуп и четверной флип. На этапе Гран-при в Сочи Аделия заняла первое место, обойдя Софью Самоделкину и Сашу Трусову.

Соревнования по прыжкам и этап в Перми Петросян пропустила из-за травмы. На чемпионате России она заняла пятое место. В марте 2023 года она выиграла Гран-при России. В декабре она стала чемпионкой России, обойдя Камилу Валиеву, которая была лидером по итогам короткой программы.

Источник: Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»

Олимпиада

В сезоне-2024/2025 Аделия Петросян показала себя безоговорочным лидером. Она завоевала победы на этапах Гран-при в Казани, в Москве и на чемпионате России.

В финале Гран-при в Красноярске спортсменка сорвала тройной аксель. Несмотря на это, она заняла первое место. Но такую победу она себе «не засчитала».

«В шоке стояли [тренеры штаба]. Сказали, что почти легли на пол, когда увидели перекидной. Я думаю: вы хоть за бортиком, а я на льду хотела прилечь. Наверное, у меня что-то в голове. Подготовка была сложной, некоторые моменты надо проработать, продумать и прийти к результату. Такую победу считать не буду», — говорила она в эфире Первого канала.

В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе. Первыми номерами стали Аделия Петросян и Петр Гуменник, запасными — Владислав Дикиджи и Алина Горбачева.

С 10 по 16 сентября в Красноярске прошли предолимпийские сборы фигуристов. Оттуда Петросян вылетела в Пекин вместе с представителями Федерации фигурного катания на коньках России и физиотерапевтом, но без своего тренера. Хореографа Даниила Глейхенгауза, который должен был сопровождать Аделию, не допустили до отборочного турнира.

Источник: Александр Вильф / РИА Новости

По регламенту, нейтрального спортсмена может сопровождать только один тренер — заявку на Этери Тутберидзе, как пишут в Сети, не подавали в ISU. Тем не менее она получила возможность быть на отборе вместе с подопечной. По данным ТАСС, 17 сентября Тутберидзе прилетела в Пекин в качестве тренера сборной Грузии.

Заработок

В 2025 году Аделия Петросян заняла 4-е место в рейтинге Forbes среди спортсменов с самыми большими призовыми. По итогам сезона она заработала 5,8 миллиона рублей, что на 450 тысяч меньше, чем в предыдущем. Сезон-2024/2025 спортсменка завершила досрочно из-за растяжения.