Побил рекорд Гретцки и стал кошмаром вратарей НХЛ: Александру Овечкину исполнилось 40 лет

В сезоне-2024/2025 Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки Источник: сайт НХЛ

17 сентября Александру Овечкину исполнилось 40 лет. Всю свою заокеанскую карьеру нападающий провел в «Вашингтоне». За это время ему покорилось немало рекордов.

В честь юбилея великого хоккеиста 116.RU вспоминает его основные достижения.

Великая погоня

Овечкин празднует 895-ю шайбу в регулярных сезонах НХЛ Источник: сайт НХЛ

Рекорд великого канадца Уэйна Гретцки по количеству голов (894) в регулярных сезонах НХЛ принято было называть вечным. Еще десять лет назад никто не верил, что кому-то суждено будет его побить. Ведь от претендента требовалась не только результативность, но и стабильности даже в солидном для хоккея возрасте.

За погоней Овечкина за рекордом Гретцки следил весь хоккейный мир: на главной странице сайта НХЛ был счетчик, отсчитывавший количество шайб до великого достижения. Всё это получило название «великая погоня».

Сам Гретцки ездил на игры «Вашингтона», чтобы лично поздравить российского хоккеиста. Историческое событие произошло 6 апреля 2025 года в выездном матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Матч остановили, чтобы провести торжественную церемонию.

895-ю шайбу от Овечкина пропустил российский вратарь Илья Сорокин. Как он сам затем шутил — стал частью истории. Сейчас на счету Александра 897 шайб в регулярках. В НХЛ многие называют Овечкина Александром Великим.

Приносит победы из офиса

Источник: сайт НХЛ

В сезоне-2024/2025 Овечкин побил еще один рекорд, который, казалось, никто никогда не побьет. Чех Яромир Ягр в свое время забросил 135 победных шайб. Достижение бывшего нападающего омского «Авангарда» пало 5 апреля. Сейчас у российского хоккеиста 136 победных шайб.

Есть у Овечкина и свой офис на хоккейной площадке. Так североамериканские журналисты назвали место в районе левого круга вбрасывания. Именно оттуда, как правило, Александр и наносит свои убойные броски. Этим активно пользуется «Вашингтон». Овечкину принадлежит рекорд НХЛ по голам в большинстве — 326. Против команды Овечкина в меньшинстве лучше никому не оставаться.

Принадлежит Овечкину и рекорд по количеству голов в пустые ворота — 65. Недоброжелатели хоккеиста часто говорят, что это слишком простые голы, стараясь принизить бомбардирские достижения Александра. Но на это можно взглянуть и под другим углом. Овечкин часто выходил в решающие моменты матча, когда соперник стремился отыграться любой ценой, — отсюда и такое количество шайб в пустые ворота.

Подтверждает эту теорию и первое место в истории НХЛ по количеству голов в овертаймах — 27.

Стабильность — признак мастерства

Источник: сайт НХЛ

В Национальной хоккейной лиге собраны лучшие хоккеисты мира — результативной игрой в нескольких сезонах удивить там кого-то сложно. Овечкин, например, в 15 сезонах подряд забрасывал минимум 30 шайб. У ближайшего преследователя, Уэйна Гретцки, 13 таких сезонов. В девяти сезонах НХЛ Овечкин забрасывал больше всех шайб.

Также Овечкин лидирует по следующим показателям: количество сезонов с 30+ голами (19), количество сезонов с 40+ голами (14), количество сезонов с 50+ голами (9).

Кошмар для вратарей

Источник: сайт НХЛ

В 2024 году суперкомпьютер Opta посчитал, что шайба после броска Овечкина летит со средней скоростью 146,5 км/ч. Нападающий является настоящим кошмаром для всех вратарей лиги. Ведь его броски не только сильные, но и точные. Александр занимает первое место в истории НХЛ по количеству бросков в створ — 6864.

За двадцать лет от клюшки Овечкина «пострадало» 184 вратаря лиги. Такое в истории лиги не удавалось никому.

Не только голы

В хоккее принято оберегать главных звезд команды. Еще каких-то лет двадцать назад почти в каждой команде НХЛ был тафгай — хоккеист, который не выделялся мастерством, но отлично умел драться. Его задачей было не дать в обиду лидеров.

Овечкина тафгаем назвать нельзя, но силовой борьбы нападающий не избегает. Его силовые приемы стали таким же именем нарицательным, как его броски. Овечкину принадлежит рекорд плей-офф НХЛ по количеству силовых приемов — 629. В регулярных сезонах он «хитовал» соперников 3743 раза — третье место в истории лиги.