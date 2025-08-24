Отец расплакался, Серена улыбалась: как Шарапова вошла в историю

До Шараповой туда входили лишь два россиянина Источник: mariasharapova_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мария Шарапова вошла в Международный зал теннисной славы, и церемония в Ньюпорте превратилась в событие, которое многие назвали символом примирения. Представить россиянку вызвалась ее давняя соперница Серена Уильямс — и именно это стало главным сюрпризом вечера.

Американка вспомнила их легендарное противостояние, но подчеркнула: именно благодаря Шараповой оно стало культовым.

Серена добавила, что многие, наверное, были удивлены ее появлением на церемонии, но, когда Шарапова обратилась к ней с просьбой представить ее, она согласилась мгновенно, без колебаний. Уильямс подчеркнула, что их соперничество было яростным, но именно это сделало их противостояние легендарным, а Марию — особенной соперницей, напоминающей ей родную сестру.

В ответ Шарапова отметила, что Серена помогла ей понять саму себя как спортсменку и соперницу, потому что только против таких игроков раскрываются настоящие качества чемпиона. По ее словам, они обе ненавидели проигрывать и знали, что каждая из них была главным препятствием на пути к очередному трофею.

Именно это, подчеркнула Мария, сделало их дуэль такой значимой, и именно поэтому она испытывает благодарность к Серене за то, что та всегда заставляла ее становиться сильнее.