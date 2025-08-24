НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Спорт «Авангард» всухую обыграл «Локомотив» на Кубке Блинова — как прошла игра

«Авангард» всухую обыграл «Локомотив» на Кубке Блинова — как прошла игра

Омская команда выиграла в центральном противостоянии

Матч прошел на «G-Drive Арене»

Сегодня, 23 августа, на «G-Drive Арене» омский «Авангард» принимал ярославский «Локомотив» в рамках FONBER Кубка Блинова. Этот матч по праву считался центральным противостоянием всего турнира. Ярославскую команду в этот раз привез в Омск бывший тренер «Авангарда» Боб Хартли.

Ги Буше провел перестановки в звеньях и вернул в ворота Никиту Серебрякова. У «Локомотива» последний рубеж занял Даниил Исаев. Встреча двух канадских коучей обещала быть жаркой. На арене ожидаемо собрался аншлаг.

Команды сразу пошли в стык, уверенно проходя среднюю зону. С первых минут встречи посыпались опасные броски по обоим воротам. На четвертой минуте нарушил правила Денис Почивалов, и «Локомотив» получил большинство. «Локомотив» надолго запер омичей в зоне, постоянно бросая по воротам, но героически тащил Серебряков.

Под занавес меньшинства ярославцы упустили Василия Пономарева. Тот убежал в чужую зону и кистевым броском прошил вратаря «Локомотива». 1:0 в пользу Омска уже в дебюте матча.

Почти сразу же «Авангард» получил численное преимущество: удалился Мартин Гернат. Розыгрыш вышел сумбурным, и забить не удалось. На 13-й минуте не выдержали нервы у Александра Волкова, и он отправился отбывать наказание за толчок на борт.

Как ни странно, но острее в эти две минуты был «Авангард». «Локомотив» пропустил два опаснейших выпада от Михаила Гуляева и всё того же Пономарева. Спас Исаев. В концовке первого периода «ястребы» вновь остались вчетвером: сфолил Чистяков. Омск выстоял. Первый период остался за «Авангардом».

Во второй двадцатиминутке команды не сбавили скоростей и продолжили играть в насыщенный, агрессивный, почти плей-оффный хоккей. Ближе к середине периода «Локомотив» принялся за свои фирменные, еще никитинские «поддушивания», надолго запирая соперника в зоне защиты и не давая добежать до дальней скамейки для смены.

За 3:16 до сирены судьям пришлось отменить гол в ворота «Авангарда». Шайба влетела в сетку после того, как молодой Егор Сурин атаковал за воротами Никиту Серебрякова уже по ходу начавшейся потасовки между полевыми игроками. До конца периода счет не изменился, и команды отправились на перерыв.

Окончательное выяснение отношений команды отложили на третий период. «Локомотив», понимая, что нужно отыгрываться, пошел вперед всеми силами. Ярославцы всё чаще гостили в зоне омичей, нанося целые серии бросков в каждой смене, но оборона «ястребов» во главе с Серебряковым держалась уверенно.

Ярославец Георгий Иванов схватил штраф на девятой минуте. Омску хватило нескольких секунд, чтобы реализовать это удаление. Александр Волков нанес убойный бросок с ползоны, и Исаев оказался бессилен. Еще через три минуты отскок на пятаке подкараулил Дмитрий Рашевский и сделал счет 3:0.

Ближе к концу периода стало понятно, что рассчитывать ярославцам остается только на гол престижа. Но и его не случилось: Даниил Мисюль грязно атаковал Николая Прохоркина и отправился отдыхать сразу в раздевалку, получив пять минут и оставив свою команду в меньшинстве до конца матча. Отбывать штраф Мисюля поехал Александр Радулов. «Авангард» же поехал поздравлять Серебрякова с «сухарем». Итог — 3:0, уверенная победа Омска.

Мария Носенко
Мария Носенко
Леонид Авецкий
Леонид Авецкий
