«Лысый лысому должен помочь»: выиграл Кубок СССР, попал в расистский скандал. История одного из самых ярких тренеров России

Игорь Гамула долгое время работал в молодежке «Ростова» Источник: пресс-служба ФК «Ростов»

Игорь Гамула был одним из самых ярких тренеров российского футбола. Его пресс-конференции никогда не вызывали скуку. Даже после поражений тренер старался шутить и с иронией относиться к ситуации. Редакция 161.RU рассказывает историю бывшего футболиста СКА и главного тренера «Ростова».

СКА вместо киевского «Динамо»

Игорь Гамула родился 17 февраля 1960 года в Ворошиловске (ныне Алчевск). В Луганской области он и начал заниматься футболом.

— Когда мне было девять лет, умер папа. Мама осталась со мной и моим старшим братом. В 11 лет меня отдали в спортивный интернат. Я же в детстве постоянно играл в футбол. Это сейчас никого на площадку не загонишь. А в те времена бегали по камням и до ночи. Мама на обед меня не могла затащить домой — приходила к полю. Хлеб, смоченный водой. Иногда сахаром посыпала. Это и был обед, — вспоминал Гамула в интервью «Чемпионату».

По его словам, карьера футболиста могла у него и не сложиться: в первый же день он хотел сбежать из спортивного интерната.

— Я тогда был в пятом классе, бегал во дворе. Сейчас существуют скауты, а в советское время на меня обратил внимание кто-то вроде пионервожатого. Он договорился с моей мамой и отвез меня в Луганск. Он тогда назывался Ворошиловград. Хотя после одного дня в спортивном интернате я хотел оттуда сбежать и не возвращаться. Даже плакал.

Гамула играл за молодежную команду «Зари», а затем добрался и до основной команды. Полузащитник мог даже оказаться в легендарном киевском «Динамо».

— Последние полгода — в Киеве. Перевели меня и еще семерых человек. Уже там сдавали выпускные экзамены. И потом пошло-поехало. Лобановский звал в «Динамо». Мне надо было оставаться там в дубле, но я выбрал Луганск. Решил, что лучше буду первым парнем на деревне, чем последним в городе. Потом в Ростове оказался.

В 1980 году Гамула был, так сказать, «призван в армию» — стал игроком ростовского СКА. Здесь он, наверное, и провел свой самый яркий отрезок карьеры футболиста.

Выиграл Кубок

Источник: пресс-служба ФК «Ростов»

В СКА Гамула не только хорошо играл, но и с удовольствием балагурил. Однажды его даже отправили в армию за нарушение спортивного режима.

— Там было весело! Три дня тренер шумел, чтобы меня направляли на посудомойку. Друзья мне сразу перчатки привезли. Я как самый умный начал мастерить с мытьем тарелок. В итоге за два-три дня наладил отношения и последнюю неделю провел так: вся рота ехала на стадион работать, а я — к друзьям. На обратном пути за мной заезжали. Так славно было, что уже и возвращаться не хотелось.

В Ростове Гамула вошел в историю отечественного футбола. 9 мая 1981 года СКА в финале Кубка СССР в «Лужниках» играл против «Спартака». Неожиданно для многих ростовчане победили — на 84-й минуте единственный гол забил Сергей Андреев.

— После игры поехали праздновать. Все-таки в «Лужниках» собралось 80 тысяч, половина Ростова приехала. Непередаваемые эмоции. А тут еще 9 Мая, второй праздник наложился. Заранее ресторан не заказывали и решили поехать в Архангельское. Там на базе ЦСКА было хорошее заведение. Помню, там с хоккеистами сдружились. Фетисов, Касатонов, Харламов… Они нас поздравляли. А нас 50 человек — где всех рассадить? Поехали в ресторан «Русь», но там тоже не смогли сесть. В итоге разъехались кто куда и отмечали кто как мог. А 14 мая игра в Ленинграде с «Зенитом». 12-го встретились на вокзале в Москве. Это надо было видеть, — вспоминал Гамула.

«Армейцев» в Ростове встречала толпа болельщиков: футболисты СКА стали героями.

— Мы не могли выдвинуться из аэропорта: люди не пропускали автобус. Ехали по Садовой, а люди стояли в такой толпе, как будто Гагарина встречали, — рассказывал Гамула.

Но историческая победа в Кубке сыграла с командой злую шутку. После нее команда умудрилась опуститься в Первую лигу.

— Мы в каждом поселке Ростовской области праздновали. Все хотели нас увидеть. В субботу игра, а в среду мы обязательно приезжали в Каменск, Волгодонск, Сулин… Люди нас по всем канонам встречали. Подарки шикарные, деньги давали. Ну, выпить, конечно… Когда мы опомнились, было уже поздно, — отвечал Гамула на вопрос о том, почему команда вылетела из Высшей лиги после победы в Кубке СССР.

После этого Гамула вернулся в «Зарю». В 1985-м футбольная судьба вновь отправила его в Ростов, но на этот раз не в СКА, а в «Ростсельмаш».

В 1988-м Игорь Гамула покинул желто-синих. Поиграл за «Атоммаш», херсонские «Кристалл» и «Таврию» и в 1992-м завершил карьеру.

Острый на язык

После завершения карьеры игрока Гамула стал тренером херсонской «Таврии», но проработал там немного. После этого он взял восьмилетнюю паузу.

В 2000-м Гамула год поработал в «Таврии» из Новотроицкого, а затем занимал различные должности в новороссийском «Черноморце». В 2003-м «моряки» играли в Премьер-лиге, а Гамула был ее главным тренером.

Игра «Черноморца» не всегда была яркой, но вот на пресс-конференциях часто искрило. Гамула выдавал фразы, которые затем цитировали все спортивные СМИ.

— Если в Самаре мы могли поймать кротов на поле, то здесь вполне могли выловить золотую рыбку, которая там плавала, — критиковал Гамула поле в Самаре.

После «Черноморца» Гамула работал в латвийских «Даугавпилсе» и «Динабурге». В 2009-м он возглавил «Закарпатье», с которым в итоге вылетел из Украинской Премьер-лиги.

— Сейчас «Милан» интересуется, но я пока отказался. Условия не устраивают. Как же Премьер-лига теперь будет без меня? Да ничего. Я буду приходить, смотреть, как вы тут без меня, — сказал Гамула после вылета.

Вернулся и попал в скандал

Гамула тренировал и молодежку, и основной состав «Ростова» Источник: пресс-служба ФК «Ростов»

В 2011 году Гамула вернулся в Ростов. В одноименной команде он сначала работал тренером-селекционером, а затем возглавил молодежку желто-синих.

В сентябре 2014 года главный тренер «Ростова» Миодраг Божович подал в отставку. Спасать команду, которая шла в зоне вылета, назначили Игоря Гамулу. Положение у команды было незавидным, но тренер всё равно старался шутить.

— Перед игрой подошел к [судье] Карасеву, с намеком сказал: «Лысый лысому должен помочь». Помог! Да так, что у меня теперь волосы вырастут. В целом мы сыграли хороший матч, особенно учитывая то, что мы вернулись после тяжелого поражения в Сызрани. Многие наши игроки впервые в такой глуши побывали. Особенно африканцы. Мы обязаны были проходить в Кубке страны дальше. Но 0:3 — это позор. Поэтому после кубковой встречи провели восстановительную работу. Попили пивка, в салочки поиграли.

На одной из пресс-конференций тренер пошутил, что защитник Бенуа Ангбва ему не нужен, так в команде у него уже есть шесть «черных». Шутку оценили не все. Возник расистский скандал, в результате которого тренера дисквалифицировали на пять матчей.

— Да. Кое-кто меня неправильно понял. Никогда во мне не было расизма! Я всех люблю! Ну да, пошутил. Хорошее настроение, первая победа, эмоции перли… Хотелось, чтоб радостно было не только мне, а всем вокруг. Говорил с воодушевлением. Старался. Возьми да скажи: «У меня и так шесть черных». А какие они — зеленые? Не пойму! Скажи я: «темнокожих» — забыли бы сразу. Как можно было не догадаться, что кто-то не понимает шутки? Тупость моя! — сказал Гамула в интервью «Спорт-Экспресс» в 2015 году.

Под руководством Гамулы «Ростов» провел девять матчей, в которых одержал одну победу, четырежды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. В декабре 2014 года на посту главного тренера Гамулу сменил Курбан Бердыев.

Гамула вернулся на пост главного тренера молодежки желто-синих, с 2017-го три года работал тренером-селекционером «Ростова».

Шоумен

К сожалению, полностью тренерский талант Игорь Гамула раскрыть не сумел, но всё равно запомнился как одна из самых ярких личностей российского футбола. Благодаря чувству юмора и метким фразам он был частым гостем телевизионных программ и YouTube-каналов.

В 2012 году на украинском телеканале о футболе выходила программа «Один на один с Гамулой». Там он вел специальные репортажи и с чемпионата Европы, который в том году проходил в Польше и на Украине. На российском телевидении часто привлекался в качестве эксперта на матчи «Ростова».

— Говорят, что я в хит-парадах прессы занимаю первые места, но я на это не обращаю внимания. Себя всегда хвалю за то, что я находчивый и могу ответить на любой вопрос. Как говорил мой очень хороший друг Виктор Прокопенко, к сожалению, уже покойный: «Юмор как беременность: он либо есть, либо его нет», — шутил Гамула.

В 2018 году Гамула стал соавтором YouTube-канала «ВГИК — Веселый Гамула и Компания». На этом канале выходили футбольные челленджи, викторины, музыкальные клипы.

Также он работал в Медиалиге — в командах «Рома» и «Деньги».

Смерть

Гамула не мог без футбола. В 2021 году он получил предложение возглавить пятигорский «Машук-КМВ». Ради этого он даже ушел из «Ростова», но, как выяснилось позже, — зря. Пятигорцев он так и не возглавил: инвестор не сдержал обещаний.

— В общем, оказался он конченым типом. Я после всего этого в таком шоке нахожусь, что даже не представляете. С мамой плохо, ей 95 лет: не сегодня завтра… Работы нет, ничего нет, — говорил Гамула в феврале 2021-го в интервью Sport24.

Последним местом работы Гамулы стал любительский футбольный клуб «Гераклион» в Москве.