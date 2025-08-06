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Спорт Фигуристка Александра Трусова стала мамой

Фигуристка Александра Трусова стала мамой

У олимпийской чемпионки родился мальчик

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Спортсменка долго скрывала беременность | Источник: Alexandra Trusova / Т.meСпортсменка долго скрывала беременность | Источник: Alexandra Trusova / Т.me

Спортсменка долго скрывала беременность

Источник:

Alexandra Trusova / Т.me

Фигуристка Александра Трусова стала мамой. Радостной новостью девушка поделилась у себя в телеграм-канале.

«Родила!» — написала Трусова.

Летом 2024-го фигуристка вышла замуж за серебряного призера чемпионата России Макара Игнатова. За тем, как зарождалась история любви двух фигуристов, следила вся страна. Влюбленные не скрывали своих чувств, часто позволяли себе поцелуи на льду перед тысячами зрителей. Спустя полгода отношений Макар сделал предложение Александре в Санкт-Петербурге на фоне ночного города и развода мостов.

Спортсменка не раз говорила, что стремится к серьезным отношениям и мечтает о большой семье.

«Я с 16 лет начала об этом думать. Хотела бы двоих или троих детей, но первой дочку. А ты что скажешь?» — обращались она к Макару. Тот отвечал согласием.

В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что у них родится мальчик.

Подробнее о том, как развивалась личная жизнь олимпийской чемпионки, можете прочитать в этом материале.

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Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Александра Трусова Фигуристка Рождение ребенка Первенец Олимпийская чемпионка
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