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Спорт Обзор Роналду подписал золотой контракт — вам и не снилось, сколько он теперь будет получать

Роналду подписал золотой контракт — вам и не снилось, сколько он теперь будет получать

Даже завязывая шнурки на своих бутсах, он будет безбожно богатеть

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7 комментариев
Контракт Роналду будет действовать до 2027 года | Источник: пресс-служба ФК «Аль-Наср»Контракт Роналду будет действовать до 2027 года | Источник: пресс-служба ФК «Аль-Наср»

Контракт Роналду будет действовать до 2027 года

Источник:

пресс-служба ФК «Аль-Наср»

Нападающий Криштиану Роналду продлил контракт с саудовским «Аль-Насром» и тем самым обеспечил себе самую высокую зарплату в истории футбола. По информации журналиста Танкреди Пальмери, 40-летний португалец будет получать 263 миллиона евро в год — это 8,4 евро в секунду. Завидное соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов занимают Карим Бензема («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия) и Лионель Месси («Интер Майами», США). Они получают по 200 миллионов евро в год. Самую большую зарплату в европейских чемпионатах получает нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе — 77,5 миллиона евро в год.

Официальной информации насчет окончательной зарплаты Криштиану Роналду нет. Некоторые издания пишут, что он будет получать 200 миллионов евро в год, но при этом у него будет много бонусов. В том числе он получит 15% акций команды.

Издание The Sun сообщает, что в придачу к гонорару у Роналду будет три водителя, четыре горничные, два повара, три садовника и четыре охранника.

Криштиану Роналду играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». С января 2023 года играет за саудовский «Аль-Наср». На данный момент с этой командой он не выиграл ни одного официального трофея — только товарищеский арабский кубок чемпионов.

За время своей спортивной карьеры Роналду трижды выигрывал чемпионат Англии, по два раза чемпионаты Испании и Италии, пять раз побеждал в Лиге чемпионов. Также пять раз он выигрывал «Золотой мяч» — награду лучшему футболисту мира. В составе сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы и дважды Лигу наций.

Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром в истории футбола: на его счету 938 мячей.

Как вам новая зарплата Роналду?

Он ее заслужил
Роналду могли бы и больше предложить — великий футболист
За что футболистам платят такие деньги?
Если готовы платить, значит, есть за что
Не интересуюсь футболом и спортом вообще
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Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Криштиану Роналду Контракт Деньги Спорт
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Комментарии
7
Гость
1 час
В переводе на рубли Роналду будет получать 24,2 миллиарда рублей. Городской бюджет Ярославля на 20205 год - 25,9 миллиарда рублей.
Гость
1 час
Таврический улыбнулся
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