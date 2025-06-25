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Спорт Страна и мир 15-летний россиянин обыграл в шахматы чемпиона мира Карлсена

15-летний россиянин обыграл в шахматы чемпиона мира Карлсена

Партия закончилась на 33-м ходу

284
7 комментариев
Российский школьник ходил белыми | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUРоссийский школьник ходил белыми | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Российский школьник ходил белыми

Источник:
Артём Устюжанин / MSK1.RU

Школьник из Москвы Максим Иванников выиграл партию в онлайн-турнире «Титульный вторник» у 16-го чемпиона мира по шахматам, норвежца Магнуса Карлсена.

«Партия закончилась победой россиянина на 33-м ходу», — пишет РБК.

Турнир прошел накануне. Норвежец Карлсен играл черными.

Максим Иванников имеет звание кандидата в мастера FIDE и рейтинг 2184. У Карлсена, который занимает первое место в рейтинге FIDE, рейтинг составляет 2837. 34-летний норвежец был чемпионом мира до 2022 года, когда он отказался защищать свой титул в матче против россиянина Яна Непомнящего. Он выигрывал чемпионат мира по блицу восемь раз.

«Титульный вторник» — еженедельный онлайн-турнир, в котором могут принять участие только игроки с международными званиями. Он проходит по швейцарской системе с контролем времени 3 минуты на партию и добавлением 1 секунды после каждого хода.

Для турнира соперники встречаются онлайн на платформе сhess.com. Известно, что сервис недоступен в России. Его заблокировали по требованию Генеральной прокуратуры еще в 2022 году.

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Женя Авербах
корреспондент
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Комментарии
7
Гость
1 час
Значит ли это, что картошка в дискаунтерах подешевеет?
Гость
1 час
Вам что, фотку с сайта фиде слабо взять?
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