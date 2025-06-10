Появилась информация о расторжении контракта между «Локомотивом» и Игорем Никитиным. Так ли это

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» расторг контракт с главным тренером Игорем Никитиным. Об этом сообщили в ТАСС 10 июня со ссылкой на источник.
«Клуб прислал об этом [расторжении контракта] соответствующее уведомление в Лигу», — сообщил источник ТАСС.
К тому же на сайте КХЛ у «Локомотива» убрали информацию о главном тренере. Там сейчас это поле пустое. Однако на сайте ХК «Локомотив» Игорь Никитин продолжает значиться наставником команды.
Чтобы прояснить ситуацию, редакция 76.RU обратилась за комментариями в пресс-службу «Локомотива».
«Мы слухи не комментируем, никакой официальной информации на данный момент нет. Поэтому, если что-то будет, мы сообщим. В данный момент ничего нет», — рассказал в беседе с 76.RU пресс-секретарь хоккейного клуба «Локомотив» Александр Саханов.
Игорь Никитин проработал с ярославским клубом почти четыре года. «Локомотив» подписал с ним контракт после увольнения Никитина из ЦСКА в 2021 году. 25 сентября Игорь Никитин возглавил клуб.
Игорь Никитин вывел «Локомотив» в финал плей-офф впервые с 2009 года. Проигрыш в финале плей-офф в сезоне-23/24 стал толчком к преобразованию системы игры. В сезоне-2024/2025 «Локомотив» занял первое место в регулярном чемпионате КХЛ. Команда стала обладателем Кубка Континента им. Тихонова. А затем хоккеисты стали чемпионами в плей-офф и получили Кубок Гагарина. А Игоря Никитина признали лучшим тренером сезона КХЛ в 2025 году.
Подробно о том, как складывалась карьера Игоря Никитина и кого он тренировал до «Локомотива», мы рассказывали в этом тексте.