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Спорт Появилась информация о расторжении контракта между «Локомотивом» и Игорем Никитиным. Так ли это

Появилась информация о расторжении контракта между «Локомотивом» и Игорем Никитиным. Так ли это

Публикуем комментарий ярославского хоккейного клуба

3 672
10 комментариев
Что известно об возможном уходе Игоря Никитина из «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧто известно об возможном уходе Игоря Никитина из «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что известно об возможном уходе Игоря Никитина из «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» расторг контракт с главным тренером Игорем Никитиным. Об этом сообщили в ТАСС 10 июня со ссылкой на источник.

«Клуб прислал об этом [расторжении контракта] соответствующее уведомление в Лигу», — сообщил источник ТАСС.

К тому же на сайте КХЛ у «Локомотива» убрали информацию о главном тренере. Там сейчас это поле пустое. Однако на сайте ХК «Локомотив» Игорь Никитин продолжает значиться наставником команды.

На сайте КХЛ убрали информацию о главном тренере «Локомотива» | Источник: КХЛНа сайте КХЛ убрали информацию о главном тренере «Локомотива» | Источник: КХЛ
При этом на сайте «Локомотива» Игорь Никитин значится главным тренером | Источник: ХК «Локомотив»При этом на сайте «Локомотива» Игорь Никитин значится главным тренером | Источник: ХК «Локомотив»

Чтобы прояснить ситуацию, редакция 76.RU обратилась за комментариями в пресс-службу «Локомотива».

«Мы слухи не комментируем, никакой официальной информации на данный момент нет. Поэтому, если что-то будет, мы сообщим. В данный момент ничего нет», — рассказал в беседе с 76.RU пресс-секретарь хоккейного клуба «Локомотив» Александр Саханов.

Игорь Никитин проработал с ярославским клубом почти четыре года. «Локомотив» подписал с ним контракт после увольнения Никитина из ЦСКА в 2021 году. 25 сентября Игорь Никитин возглавил клуб.

Игорь Никитин вывел «Локомотив» в финал плей-офф впервые с 2009 года. Проигрыш в финале плей-офф в сезоне-23/24 стал толчком к преобразованию системы игры. В сезоне-2024/2025 «Локомотив» занял первое место в регулярном чемпионате КХЛ. Команда стала обладателем Кубка Континента им. Тихонова. А затем хоккеисты стали чемпионами в плей-офф и получили Кубок Гагарина. А Игоря Никитина признали лучшим тренером сезона КХЛ в 2025 году.

Подробно о том, как складывалась карьера Игоря Никитина и кого он тренировал до «Локомотива», мы рассказывали в этом тексте.

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Комментарии
10
Гость
7 часов
Просто деньги и ничего личного.
Гость
6 часов
Спасибо Тренеру и Команде! А человек выбирает ,где лучше. Такова ЖИЗНЬ!!! Очень жалко… СПАСИБО!!!!!
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