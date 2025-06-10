Появилась информация о расторжении контракта между «Локомотивом» и Игорем Никитиным. Так ли это

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» расторг контракт с главным тренером Игорем Никитиным. Об этом сообщили в ТАСС 10 июня со ссылкой на источник.

К тому же на сайте КХЛ у «Локомотива» убрали информацию о главном тренере. Там сейчас это поле пустое. Однако на сайте ХК «Локомотив» Игорь Никитин продолжает значиться наставником команды.

«Мы слухи не комментируем, никакой официальной информации на данный момент нет. Поэтому, если что-то будет, мы сообщим. В данный момент ничего нет», — рассказал в беседе с 76.RU пресс-секретарь хоккейного клуба «Локомотив» Александр Саханов.

Игорь Никитин проработал с ярославским клубом почти четыре года. «Локомотив» подписал с ним контракт после увольнения Никитина из ЦСКА в 2021 году. 25 сентября Игорь Никитин возглавил клуб.

Игорь Никитин вывел «Локомотив» в финал плей-офф впервые с 2009 года. Проигрыш в финале плей-офф в сезоне-23/24 стал толчком к преобразованию системы игры. В сезоне-2024/2025 «Локомотив» занял первое место в регулярном чемпионате КХЛ. Команда стала обладателем Кубка Континента им. Тихонова. А затем хоккеисты стали чемпионами в плей-офф и получили Кубок Гагарина. А Игоря Никитина признали лучшим тренером сезона КХЛ в 2025 году.

Подробно о том, как складывалась карьера Игоря Никитина и кого он тренировал до «Локомотива», мы рассказывали в этом тексте.