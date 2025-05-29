«Мама, я знаю, ты смотришь!»: Игоря Никитина из Ярославля признали лучшим тренером сезона КХЛ

Наставник ярославского «Локомотива» Игорь Никитин стал лучшим тренером сезона 2024/2025 в КХЛ. Это огласили 29 мая на церемонии закрытия сезона в Москве.
«Хочу сказать слова благодарности моим родителям. Мама, я знаю, что ты смотришь. Папка, ты очень рад, хоть и не с нами. Хочу поблагодарить мою супругу Аллу, моих ребятишек, всех, кто сегодня со мной, и тех, кого сегодня со мной нет, за вашу поддержку, за атмосферу, которую вы создаете дома. И конечно хочу поблагодарить свой тренерский штаб — настоящих профессионалов, принципиальных и характерных мужчин, которые делали дело честно. От всего сердца, спасибо большое!», — сказал на сцене Игорь Никитин.
Помимо Игоря Никитина на титул лучшего тренера претендовали тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру и «Салавата Юлаева» из Уфы Виктор Козлов.
«Локомотив» начал сезон с победы в Кубке Открытия, затем выиграл Кубок Континента имени Виктора Тихонова, став лучшей командой регулярного чемпионата. В плей-офф Игорь Никитин привел ярославцев к завоеванию первого в истории Кубка Гагарина.
Ранее ярославский тренер прокомментировал победу «Локомотива», свои эмоции, а также рассказал, как появилась связка Радулов-Сурин.
Также лучшим вратарем стал Даниил Исаев из Ярославля.