«Мама, я знаю, ты смотришь!»: Игоря Никитина из Ярославля признали лучшим тренером сезона КХЛ

«Хочу сказать слова благодарности моим родителям. Мама, я знаю, что ты смотришь. Папка, ты очень рад, хоть и не с нами. Хочу поблагодарить мою супругу Аллу, моих ребятишек, всех, кто сегодня со мной, и тех, кого сегодня со мной нет, за вашу поддержку, за атмосферу, которую вы создаете дома. И конечно хочу поблагодарить свой тренерский штаб — настоящих профессионалов, принципиальных и характерных мужчин, которые делали дело честно. От всего сердца, спасибо большое!», — сказал на сцене Игорь Никитин.