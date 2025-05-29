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Спорт Финал плей-офф «Мама, я знаю, ты смотришь!»: Игоря Никитина из Ярославля признали лучшим тренером сезона КХЛ

«Мама, я знаю, ты смотришь!»: Игоря Никитина из Ярославля признали лучшим тренером сезона КХЛ

Об этом стало известно 29 мая. Видео

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Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона в КХЛ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгорь Никитин признан лучшим тренером сезона в КХЛ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона в КХЛ

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Наставник ярославского «Локомотива» Игорь Никитин стал лучшим тренером сезона 2024/2025 в КХЛ. Это огласили 29 мая на церемонии закрытия сезона в Москве.

«Хочу сказать слова благодарности моим родителям. Мама, я знаю, что ты смотришь. Папка, ты очень рад, хоть и не с нами. Хочу поблагодарить мою супругу Аллу, моих ребятишек, всех, кто сегодня со мной, и тех, кого сегодня со мной нет, за вашу поддержку, за атмосферу, которую вы создаете дома. И конечно хочу поблагодарить свой тренерский штаб — настоящих профессионалов, принципиальных и характерных мужчин, которые делали дело честно. От всего сердца, спасибо большое!», — сказал на сцене Игорь Никитин.

Речь Игоря Никитина на церемонии

Источник:

КХЛ

Помимо Игоря Никитина на титул лучшего тренера претендовали тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру и «Салавата Юлаева» из Уфы Виктор Козлов.

«Локомотив» начал сезон с победы в Кубке Открытия, затем выиграл Кубок Континента имени Виктора Тихонова, став лучшей командой регулярного чемпионата. В плей-офф Игорь Никитин привел ярославцев к завоеванию первого в истории Кубка Гагарина.

Ранее ярославский тренер прокомментировал победу «Локомотива», свои эмоции, а также рассказал, как появилась связка Радулов-Сурин.

Также лучшим вратарем стал Даниил Исаев из Ярославля.

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КХЛ Хоккей Локомотив Игорь Никитин
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